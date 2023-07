Sicurezza delle reti di cablaggio sottomarino: un’infrastruttura critica per la connessione internet

I cavi sottomarini rappresentano la maggior parte del traffico internet mondiale, ma l’aumento delle preoccupazioni legate agli attacchi mirati all’infrastruttura internet sta spingendo l’Unione Europea ad avviare diversi progetti sostenuti da dinamiche politiche nascoste.

Questi cavi in fibra ottica sottomarini consentono il 99% del traffico internet globale, secondo la società di ricerca nel settore delle telecomunicazioni TeleGeography, rendendoli una parte cruciale, seppur invisibile, della nostra società.

Negli ultimi anni, la questione di come queste reti potrebbero essere oggetto di attacchi per bloccare o interferire con le comunicazioni e gli scambi di informazioni è stata al centro delle tensioni internazionali tra Stati Uniti e Cina.

Questa dimensione geopolitica dei cavi transcontinentali si intreccia inevitabilmente con gli interessi commerciali, poiché l’installazione di cavi internet per migliaia di chilometri è costosa e le grandi aziende del settore tecnologico sono sempre più coinvolte con i propri progetti.

Garantire la resilienza delle infrastrutture sottomarine

In Europa, garantire la resilienza delle infrastrutture critiche sottomarine è un argomento delicato dopo il sabotaggio del gasdotto Nord Stream lo scorso settembre. Il Commissario europeo Thierry Breton ha da allora promosso un’agenda di connettività sicura che combina la diversificazione delle connessioni internet e le comunicazioni basate su satelliti.

L’iniziativa Global Gateway dell’Europa, finalizzata a finanziare progetti internazionali in concorrenza con l’iniziativa Belt and Road della Cina, ha stanziato circa 30 miliardi di euro per progetti di connettività digitale, tra cui cavi sottomarini in fibra ottica, sistemi di comunicazione sicura basati su satelliti e centri di dati.

La maggior parte dei finanziamenti dell’UE verso paesi terzi è destinata all’Africa, dove attualmente il principale progetto ufficiale per la connettività UE-Africa è Medusa, che collega il sud dell’Europa all’Algeria, l’Egitto, il Marocco e la Tunisia attraverso il Mar Mediterraneo.

Secondo una presentazione della Commissione ai rappresentanti nazionali nell’aprile scorso, un altro progetto preso in considerazione è EurAfrica Gateway, che si estenderebbe dalla penisola iberica lungo la costa atlantica dell’Africa occidentale attraverso il Golfo di Guinea fino alla Repubblica Democratica del Congo.

L’obiettivo è quello di connettere paesi con poca copertura e stabilire collegamenti con partner strategici della regione come la Nigeria, il paese africano più popoloso, dove la Commissione ha dichiarato l’intenzione di investire 820 milioni di euro in progetti digitali.

L’interesse si estende anche all’America Latina e ai Caraibi, con il piano iniziale di espandere il programma BELLA, che include EllaLink da Portogallo a Brasile, fino a Colombia, Perù, isole caraibiche come Cuba e la Repubblica Dominicana, e persino fino al Messico attraverso l’America Centrale.

Altri progetti interessanti includono Far North Fiber, un cavo internet che collegherebbe la Scandinavia al Giappone attraverso l’Artico per evitare punti critici come il Canale di Suez e il Mar Cinese Meridionale, e Southern Asia Connectivity, che collegherebbe Taiwan alla Thailandia attraverso l’Indonesia per evitare il Mar Cinese Meridionale, zona di tensione militare tra Pechino e i suoi vicini.

La dimensione politica dei cavi sottomarini

Tuttavia, sorgono domande su come la Commissione europea pianifichi questi progetti internazionali e assegni i finanziamenti.

Molti paesi europei sono irritati dalle modalità con cui la Commissione ha selezionato e progettato tali progetti, poiché desiderano promuovere le proprie agende e le proprie aziende.

La dimensione politica dei cavi transcontinentali si intreccia con gli interessi commerciali, e il lobbying svolge sicuramente un ruolo importante. Alcuni funzionari europei hanno espresso preoccupazione riguardo alla mancanza di trasparenza nelle decisioni e alle negoziazioni che avvengono a porte chiuse.

La Commissione europea si impegna attivamente con gli attori interessati per promuovere i progetti di cavi sottomarini, ma l’interesse e l’engagement da parte degli Stati membri sono limitati.

Molti paesi dell’UE che non sono strategicamente posizionati o che sono senza sbocco sul mare hanno scarso interesse nelle questioni geopolitiche dei cavi internet. Tuttavia, quelli che sono coinvolti, spesso cercano di promuovere i propri interessi nazionali.

Ad esempio, la Francia ha forti legami economici con le ex colonie dell’Africa occidentale e i territori d’oltremare dell’Indo-Pacifico. Il Portogallo sta cercando di posizionarsi come un hub internazionale per i dati che collega l’Europa all’America Latina e all’Africa occidentale.

La Finlandia si sta impegnando attivamente per il progetto di cavo artico, che vede la partecipazione dell’azienda finlandese Cinia. Ogni paese ha le proprie ragioni per promuovere i propri progetti e interessi, creando una complessa sfida di governance trans-europea.

Conclusioni

La sicurezza delle reti di cablaggio sottomarino rappresenta un aspetto critico per garantire la connettività internet e l’economia digitale dell’Unione Europea.

I progetti di cavi sottomarini internazionali dell’UE sono finalizzati a diversificare le connessioni internet, a connettere paesi sottosviluppati e a creare legami strategici con partner regionali.

Tuttavia, la selezione e la pianificazione di tali progetti presentano sfide politiche e commerciali, con interessi nazionali che spesso influenzano le decisioni prese a livello europeo.

È fondamentale aumentare la consapevolezza dell’importanza della sicurezza dei cavi sottomarini e migliorare la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri e a livello europeo. Inoltre, sono necessarie misure aggiuntive per garantire la sorveglianza e la resilienza dei cavi sottomarini a livello europeo.

La diplomazia dedicata ai cavi e i programmi di cooperazione sono essenziali per affrontare le sfide geopolitiche e garantire la continuità della connettività digitale. Il Parlamento europeo può svolgere un ruolo chiave nell’aumentare la consapevolezza e promuovere azioni coordinate a livello europeo per garantire la resilienza dei cavi sottomarini e la sicurezza delle reti di cablaggio.

