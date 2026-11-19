La Difesa punta a un dispositivo cyber civile e militare capace di operare ventiquattr’ore su ventiquattro, con un primo nucleo di 1.200-1.500 professionisti e, nel lungo periodo, almeno 5mila specialisti. Ma la prima traduzione normativa di questa ambizione ha un perimetro più ristretto. La relazione tecnica del disegno di legge sulla Difesa prevede incentivi per 1.200 militari cyber entro il 2036, senza aumentare automaticamente le dotazioni organiche del ministero.

Sono due livelli distinti del piano esposto il 18 novembre 2026 dal ministro Guido Crosetto alla Camera. L’obiettivo di 5mila unità descrive una capacità da costruire nel tempo. Il disegno di legge S. 2028, ancora all’esame del Senato, introduce invece il brevetto di specialista cyber militare, le indennità e nuove attribuzioni operative, partendo in larga misura da strutture e personale già disponibili.

Unità previste nelle proiezioni delle indennità · scala 0-1.200 2027 166 2028 272 2029 382 2030 502 2031 627 2032 752 2033 872 2034 987 2035 1.097 2036 1.200 Fonte: Senato della Repubblica, Ddl S. 2028, relazione tecnica, art. 7, tabella 1. Proiezione 2027-2036: personale incluso nel calcolo delle indennità; non rappresenta assunzioni aggiuntive, autorizzate o effettivamente realizzate.

Dalle prime 166 posizioni a 1.200: i numeri delle indennità cyber

La proiezione allegata all’articolo 7 del Ddl S. 2028 parte da 166 militari beneficiari nel 2027, sale a 382 nel 2029, 627 nel 2031 e arriva a 1.200 nel 2036. La tabella riguarda il personale considerato per il calcolo delle nuove indennità. Le sue “nuove unità” comprendono anche capacità già presenti e riconosciute: non costituiscono un programma di 1.200 assunzioni aggiuntive.

Per la sola indennità cyber il testo calcola un limite di spesa di 1,57 milioni di euro nel 2027, che cresce a circa 11,38 milioni annui dal 2036. La relazione tecnica assume un costo medio annuo di 9.481,63 euro per persona, indicato come valore “lordo Stato”; non è quindi la somma netta che ogni specialista riceverà. Il più ampio fondo per gli incentivi comprende anche premi di rafferma e ha un perimetro finanziario diverso.

Che cosa cambia nelle funzioni della Difesa nel cyberspazio

Il passaggio di maggiore rilievo è giuridico-operativo. La proposta definisce uno “spazio cibernetico di interesse nazionale per la difesa e la sicurezza militare dello Stato”, considerando anche le relazioni fisiche, logiche e cognitive che collegano reti e sistemi.

Il Capo di Stato maggiore della Difesa assumerebbe la qualifica di autorità cyber della Difesa, responsabile dell’organizzazione e dell’impiego del personale interforze.

Nel nuovo perimetro, l’autorità militare avrebbe compiti di tutela anche in tempo di pace e potrebbe pianificare e condurre operazioni cibernetiche difensive in Italia e all’estero, in coerenza con le attribuzioni delle Forze armate.

Il disegno di legge prevede, inoltre, direttive interforze su tecnologia, sicurezza e gestione dei dati della Difesa, e maggiore flessibilità nell’impiego di risorse per esigenze cyber urgenti.

È una modifica da leggere attraverso il suo ambito di applicazione: non attribuisce alla Difesa la gestione generalizzata della sicurezza delle reti private o dei servizi civili. Il testo richiama espressamente la salvaguardia delle competenze degli altri soggetti.

Per gli operatori di infrastrutture critiche il problema organizzativo sarà quindi sapere come collegare la risposta militare alle autorità già responsabili della gestione degli incidenti.

ACN, CSIRT Italia e comando militare: l’interoperabilità è decisiva

L’assetto nazionale esistente distingue i compiti di difesa militare dalle funzioni di resilienza civile. Il decreto legislativo 138/2024, che recepisce la Direttiva NIS2, identifica l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale come autorità competente e punto di contatto NIS, con CSIRT Italia quale organismo di risposta agli incidenti. Per le crisi informatiche su vasta scala riconosce il ruolo dell’ACN nel coordinamento della resilienza nazionale e quello del ministero della Difesa per la difesa dello Stato.

La Difesa dispone già di capacità tecniche. Il suo Centro Cyber è incaricato della condotta delle operazioni cibernetiche e della sicurezza tecnico-operativa dei sistemi di comunicazione e comando militari.

Il provvedimento proposto interviene dunque su responsabilità, qualifiche e possibilità di intervento più che partire da un vuoto organizzativo. Una procedura efficace dovrà specificare quando un’informazione passa da un’organizzazione all’altra, chi coordina la risposta e quali autorizzazioni sono necessarie.

Guerra ibrida: i 6 miliardi non sono tutti spesa per la cybersicurezza

Nella stessa informativa alla Camera Crosetto ha quantificato le risorse programmate dalla Difesa per contrastare le minacce ibride: 126 milioni di euro nel 2019 e 557 milioni nel 2025. Per il triennio 2026-2028 ha indicato quasi 2 miliardi, circa il 40% in più del triennio precedente. Ha poi parlato di oltre 6 miliardi nei “prossimi anni”, che diventano 7 includendo la componente tecnologica pertinente del programma GCAP.

Queste somme coprono un insieme di attività più ampio della sola protezione informatica: cyber, dimensione cognitiva, contrasto alla minaccia ibrida e sviluppi tecnologici correlati.

Il ministro non ha definito, per il totale pluriennale oltre 6 miliardi, un intervallo temporale preciso né una ripartizione tra le singole componenti. Non sarebbe quindi corretto contabilizzarlo come budget aggiuntivo esclusivamente destinato alla cybersecurity o come pagamenti già effettuati.

Guerra ibrida e guerra cognitiva: due concetti da non sovrapporre

Nel dibattito pubblico i due termini vengono spesso usati come sinonimi, ma descrivono piani diversi. La NATO definisce le minacce ibride come la combinazione di mezzi militari e non militari, palesi e occulti: disinformazione, attacchi cyber, pressione economica, impiego di gruppi armati irregolari e di forze regolari, come si legge nella pagina dell’Alleanza dedicata al contrasto delle minacce ibride. È un approccio che sfrutta l’ambiguità per restare sotto la soglia del conflitto armato e rendere più lenta una risposta collettiva.

La guerra cognitiva ha un bersaglio più specifico: la mente delle persone. Il Comando alleato per la Trasformazione della NATO la descrive come l’insieme di attività, sincronizzate con gli altri strumenti di potere, che mirano a influenzare atteggiamenti e comportamenti agendo sulla cognizione di individui e gruppi, come spiega il programma di ricerca dell’ACT sulla guerra cognitiva. Non punta a degradare una rete, ma a orientare percezioni, fiducia e decisioni. In sintesi, la guerra ibrida è la cassetta degli attrezzi, quella cognitiva uno dei suoi obiettivi più insidiosi.

La distinzione ha conseguenze pratiche. Quando il Ddl S. 2028 include nello spazio cibernetico di interesse nazionale anche le relazioni cognitive, riconosce che la difesa non si esaurisce nella protezione tecnica dei sistemi. Le competenze richieste, però, sono diverse: un gruppo di risposta agli incidenti non è attrezzato per contrastare una campagna di manipolazione, e viceversa.

L’intelligenza artificiale accentua il problema perché abbassa il costo di entrambe le attività: automatizza le intrusioni e produce contenuti sintetici, profili falsi e narrazioni localizzate su larga scala.

I 5mila specialisti evocati dal ministro non potranno quindi essere soltanto tecnici informatici, ma anche analisti dell’informazione, linguisti, esperti di scienze comportamentali e giuristi.

Quanto investono gli altri Paesi: un confronto da leggere con cautela

I numeri italiani vanno collocati nel contesto europeo. Sulla spesa complessiva per la difesa, le stime NATO per il 2025 collocano l’Italia al 2,01% del PIL, in linea con la Francia (2,05%), ma sotto il Regno Unito (2,31%) e la media dell’Alleanza (2,76%).

Sulla sola componente cyber militare le differenze di scala diventano più evidenti, anche se i perimetri delle strutture nazionali non sono omogenei.

Strutture cyber militari, personale e risorse dichiarate · dati più recenti disponibili Paese Struttura Personale Risorse dichiarate Italia Centro Cyber della Difesa; autorità cyber del Capo di Stato maggiore prevista dal Ddl Primo nucleo di 1.200-1.500 specialisti, obiettivo di almeno 5mila 557 milioni nel 2025 e quasi 2 miliardi nel 2026-2028 per la minaccia ibrida Francia COMCYBER Circa 5.500 posizioni previste al 2030 4 miliardi nella legge di programmazione militare 2024-2030 (1,6 nella precedente) Germania Cyber- und Informationsraum (CIR), componente autonoma della Bundeswehr Circa 15mila addetti tra militari e civili Perimetro ampio, che include servizi IT e geoinformazione Regno Unito Cyber and Electromagnetic Command, accanto alla National Cyber Force Comando istituito nel 2025 Oltre 1 miliardo di sterline per la Digital Targeting Web Fonti: Camera dei deputati, informativa del 18 novembre 2026; Sénat, rapporto sulla cyberdifesa nella LPM 2024-2030; Bundeswehr, Cyber- und Informationsraum; UK Ministry of Defence, Strategic Defence Review 2025. I dati non sono direttamente comparabili: le strutture hanno compiti e confini diversi.

Il confronto suggerisce che l’obiettivo dei 5mila specialisti non è sovradimensionato rispetto ai partner: la Francia punta a un ordine di grandezza simile entro il 2030 e la Germania ha già costruito una struttura molto più ampia, sebbene con compiti più estesi.

La differenza italiana non sta tanto nell’ambizione quanto nel punto di partenza e nei tempi: le risorse dedicate sono cresciute solo negli ultimi anni, mentre Parigi e Berlino hanno avviato le rispettive strutture con un decennio di anticipo.

La guerra di cifre che non aiuta il Paese

All’informativa è seguito il consueto scontro sui numeri. Il governo rivendica la crescita da 126 a 557 milioni e i quasi 2 miliardi del triennio; l’opposizione contesta la riduzione dei programmi cyber “puri” indicata nel Documento programmatico pluriennale e la distanza tra annunci e risorse effettivamente disponibili, come riportano le cronache della seduta.

Le due letture possono risultare entrambe corrette, perché misurano grandezze diverse: da una parte i soli programmi cyber, dall’altra l’intero perimetro della minaccia ibrida, che comprende anche dimensione cognitiva e tecnologie correlate; risorse programmate su più anni da un lato, stanziamenti annuali dall’altro; criteri contabili nazionali e criteri NATO.

Il rischio è che il confronto politico si riduca a una contesa su percentuali scelte di volta in volta per sostenere una tesi.

È una dinamica che non aiuta il Paese e che troppo spesso nasce da una scarsa competenza tecnica sul tema: confondere un fondo pluriennale con spesa aggiuntiva, oppure un budget per la minaccia ibrida con un budget cyber, porta a conclusioni sbagliate in entrambe le direzioni.

Su un tema di sicurezza nazionale servirebbe l’opposto: una contabilità trasparente e condivisa, con capitoli distinti per cyber, contrasto cognitivo e tecnologie, e indicatori di risultato verificabili da Parlamento e opinione pubblica.

Gli allarmi bomba spiegano il limite di una difesa solo tecnologica

Crosetto ha richiamato i falsi allarmi bomba rivolti nelle scorse settimane a scuole e voli, nei quali una semplice e-mail può innescare evacuazioni, controlli e interruzioni di servizio.

Non serve necessariamente compromettere un server per provocare un danno operativo: basta che un messaggio ostile raggiunga destinatari obbligati a valutarlo e attivare procedure di sicurezza.

È un esempio del terreno sul quale le tecniche cyber incontrano manipolazione informativa e decisioni nel mondo fisico.

I casi citati dal ministro descrivono gli effetti di tali azioni, non dimostrano da soli l’identità o il legame statale degli autori. L’attribuzione richiede elementi investigativi e tecnici che non si ricavano dal solo contenuto dei messaggi.

Sul piano difensivo servono quindi canali di verifica, gestione coordinata degli allarmi, condivisione tempestiva degli indicatori pertinenti e procedure che tengano conto sia dell’incertezza sia del rischio di sottovalutare una minaccia reale.

Formazione, incentivi e ricerca: che cosa resta da costruire

Il brevetto di specialista cyber militare sarebbe rilasciato dal Capo di Stato maggiore della Difesa al termine di corsi tecnici di alto livello o a seguito dell’accertamento di competenze specialistiche già possedute.

Il Ddl prevede una ferma di cinque anni, prorogabile a domanda per periodi biennali fino a un massimo di quattro volte, accompagnata da un premio di 4.300 euro annui per ciascuna ferma biennale volontaria e da un’indennità specifica per l’operatore cyber.

Sono strumenti pensati per limitare la perdita di professionalità difficili da sostituire e rendere riconoscibile il lavoro cyber nella carriera militare.

La stessa relazione tecnica precisa che la formazione dovrà utilizzare le strutture didattiche e di addestramento già esistenti, senza ampliare automaticamente le dotazioni organiche complessive.

Il Ddl istituisce, inoltre, un Centro interforze per l’addestramento al combattimento e il contrasto della minaccia ibrida, che il ministro ha indicato come possibile base di una collaborazione nazionale ed europea con università e ricerca.

Tra la prima certificazione di competenze e una capacità operativa continuativa restano da verificare reclutamento, turnazioni, retention ed esercitazioni condivise.

Il ministro ha sollevato inoltre il problema della velocità delle acquisizioni. Nel suo intervento ha ricordato che “tra il finanziamento e l’entrata in servizio passano anni“, mentre alcune tecnologie cambiano nell’arco di settimane.

La proposta punta a sperimentare prototipi con le imprese, approvarli e aggiornarli progressivamente, evitando procedure di acquisto incompatibili con la velocità di evoluzione della minaccia.

Reclutare e trattenere: la sfida più difficile

Il collo di bottiglia del piano non sono le norme, ma le persone. Secondo i dati Eurostat ripresi dal Post, nel 2025 gli specialisti ICT erano il 3,8% degli occupati in Italia, contro il 5% della media europea. Il bollettino Excelsior di marzo 2026 indica che per i tecnici informatici più di un’assunzione su due (52%) è difficile da realizzare, come riporta CorCom, mentre l’Osservatorio del Politecnico di Milano rileva che quasi nove grandi organizzazioni su dieci faticano a trovare professionisti di sicurezza. Il problema non è solo italiano: nello studio ISC2 2025 il 59% delle organizzazioni a livello globale dichiara carenze di competenze critiche o significative.

Le capacità, però, esistono. Lo dimostrano i risultati di ricerca delle università italiane, una comunità di professionisti riconosciuta a livello internazionale e programmi come CyberChallenge.IT, che nel 2026 ha coinvolto 38 atenei, oltre al Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito e all’Accademia Aeronautica.

Il talento c’è; manca la capacità di trasformarlo in carriere stabili nella pubblica amministrazione e nella Difesa, dove i vincoli retributivi e i tempi di reclutamento restano incompatibili con quelli del mercato.

La concorrenza del privato e delle aziende straniere

È il problema atavico della cyberdifesa pubblica. Uno specialista formato dallo Stato diventa immediatamente appetibile per il settore privato, che offre retribuzioni più alte, percorsi di crescita più rapidi e minori vincoli.

A questa concorrenza si aggiunge quella delle aziende straniere: con il lavoro da remoto, un professionista italiano può lavorare per una società statunitense o del Nord Europa senza lasciare il Paese, con stipendi che nessuna amministrazione pubblica italiana può pareggiare.

È una dinamica destinata a intensificarsi con la crescente domanda di competenze in sicurezza dell’intelligenza artificiale.

Lo Stato non può vincere la competizione solo sul piano economico: deve farlo sul valore della missione, sulla qualità dell’esperienza e sulla possibilità di costruire carriere che attraversino pubblico e privato invece di contrapporli.

Servono strumenti che trasformino la concorrenza in collaborazione. Il primo è una riserva cyber sul modello adottato da altri Paesi alleati, che consenta a professionisti del settore privato di prestare servizio periodico per la Difesa, mettendo a disposizione competenze aggiornate senza abbandonare il proprio lavoro.

Il secondo sono percorsi di mobilità tra Difesa, ACN, industria e ricerca, che rendano un periodo nel settore pubblico un passaggio qualificante e non un vicolo cieco.

Altre leve riguardano la filiera formativa e i processi: borse di studio e dottorati finanziati con un vincolo di servizio, accordi strutturati con università e ITS Academy, riconoscimento delle certificazioni professionali nella progressione di carriera, tempi più rapidi per le abilitazioni di sicurezza e il coinvolgimento delle imprese nazionali nelle esercitazioni.

Il centro interforze previsto dal Ddl potrebbe diventare il punto di incontro di questo ecosistema, a condizione di disporre di risorse e personale dedicati.

Come misurare il rafforzamento della cyberdifesa

I 5mila specialisti evocati dal ministro restano un obiettivo di prospettiva; i 1.200 della relazione tecnica sono una proiezione di personale incentivato entro il 2036.

Per capire se il piano funziona serviranno indicatori concreti: quanti specialisti sono effettivamente operativi, quanti restano in servizio al termine della ferma, quanti arrivano dal privato attraverso la riserva, quali sono i tempi di rilevamento e risposta agli incidenti e gli esiti delle esercitazioni comuni con ACN e CSIRT Italia.

Fra i due numeri c’è il programma ancora da definire, e la sua riuscita dipenderà dalla capacità di trattenere le persone più che da quella di annunciarle.