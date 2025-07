VPN e gaming: accoppiata da sempre utilizzata dai videogiocatori per migliorare sia la sicurezza sia le prestazioni durante le sessioni di gioco online. Infatti la VPN è ideale per i tanti gamer che usano Internet per accedere ai propri videogiochi preferiti.

Cos’è una VPN e perché è importante per i videogiocatori

Una VPN, Virtual Private Network, è un sistema che crea un collegamento cifrato tra il dispositivo dell’utente e un server remoto gestito dal provider VPN. Attraverso questo tunnel protetto tutto il traffico Internet viene instradato in modo sicuro impedendo che terze parti possano intercettare o monitorare i dati scambiati.

Per i videogiocatori l’utilizzo di una VPN offre numerosi vantaggi pratici che vanno ben oltre la semplice tutela della privacy. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la protezione contro gli attacchi DDoS, sempre più frequenti soprattutto nelle competizioni online, nei tornei e nei giochi multiplayer competitivi: la VPN maschera l’indirizzo IP reale rendendo molto più difficile per eventuali avversari lanciare attacchi diretti sulla connessione dell’utente.

Oltre alla sicurezza la VPN può aiutare a superare alcune limitazioni legate al routing del traffico imposto dal provider internet. In alcuni casi, infatti, i provider applicano throttling selettivo su determinati giochi o servizi online rallentando le prestazioni durante le sessioni più intense. Attraverso la VPN, questo tipo di limitazioni può essere evitato garantendo una connessione più stabile e fluida anche nelle fasi di gioco più esigenti. Inoltre, per chi gioca su server situati all’estero o partecipa a partite con amici in altre regioni una VPN con server ben distribuiti nel mondo può ridurre la latenza instradando il traffico su percorsi più efficienti rispetto ai tradizionali gateway del provider locale.

Non va poi dimenticato l’aspetto legato all’accesso anticipato ai giochi. Alcuni titoli vengono rilasciati con date e orari differenti a seconda della regione geografica. Connettendosi a un server VPN in un Paese dove il gioco è già disponibile, i videogiocatori possono talvolta accedere in anticipo ai nuovi lanci, evitando di dover attendere il rilascio ufficiale locale.

Vantaggi dell’utilizzo di una VPN nel gaming

L’uso di una VPN nel gaming offre una serie di benefici. Oltre a quelli relativi alla sicurezza un altro vantaggio rilevante è la possibilità di ridurre la latenza o di stabilizzare il ping. Alcuni provider internet adottano percorsi di instradamento subottimali che possono allungare i tempi di risposta verso server di gioco situati in altre regioni. Attraverso una VPN ben configurata e dotata di server distribuiti strategicamente è possibile ottimizzare il percorso dei dati instradandoli su rotte più efficienti e talvolta riducendo il ping complessivo, soprattutto quando i server ufficiali del gioco si trovano lontani dalla propria posizione geografica.

Le VPN consentono anche di accedere a server regionali specifici o contenuti riservati ad alcune aree geografiche. In alcuni titoli il matchmaking è suddiviso per regioni o determinati eventi vengono resi disponibili soltanto in alcuni mercati. Collegandosi a server VPN in quella determinata regione, il giocatore può accedere a modalità, skin, aggiornamenti o promozioni non disponibili nel proprio Paese.

Infine, per i titoli che vengono rilasciati con date di lancio scaglionate su base geografica, una VPN offre la possibilità di anticipare l’accesso al gioco semplicemente connettendosi a un server situato in un fuso orario dove il lancio è già avvenuto. Questo aspetto è diventato particolarmente ricercato tra i gamer competitivi che vogliono essere tra i primi ad avviare i nuovi contenuti.

Le migliori VPN per il Gaming nel 2025

Di seguito alcune soluzioni di VPN utili per il Gaming.

Le migliori VPN per il gaming (2025)

VPN Punti di forza principali Protocolli supportati Server Funzionalità extra ExpressVPN Protocollo Lightway, server in 105 paesi, protezione DDoS, larghezza di banda premium Lightway, OpenVPN 105+ Split tunneling, kill switch NordVPN Meshnet per LAN virtuale, NordLynx, server ottimizzati, protezione avanzata NordLynx, WireGuard 7800+ Port forwarding, kill switch PureVPN Server ottimizzati, Port Forwarding, IP dedicato, prezzo competitivo WireGuard, OpenVPN 6000+ Split tunneling, no-logs Surfshark WireGuard veloce, ottimo rapporto qualità/prezzo, multipiattaforma WireGuard, OpenVPN 100+ Interfaccia semplice, privacy IPVanish Server dedicati, ottimizzazione per gaming, ampia copertura WireGuard, OpenVPN 1600+ Larghezza di banda illimitata UrbanVPN VPN gratuita, server veloci, riduzione ping, accesso globale Proprietario n.d. Accesso anticipato, privacy

NordVPN: il leader per sicurezza e velocità

NordVPN 4.7 🌍 Server: 7.000+ server in 118 paesi 📱 Massimo dispositivi: 10 📍 IP dedicato: ✔ 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: IKEv2/IPsec, OpenVPN, NordLynx 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Panama 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 63% PROVALA SUBITO

NordVPN, con una rete di oltre 7.000 server distribuiti in 118 paesi, utilizza protocolli avanzati come NordLynx, basato su WireGuard, che garantisce connessioni rapide e sicure. Inoltre, ha recentemente introdotto la crittografia post-quantistica, una tecnologia progettata per proteggere i dati anche dalle future minacce rappresentate dai computer quantistici.

Attualmente è disponibile una promozione che consente di sottoscrivere un abbonamento biennale al prezzo scontato di 3,39 euro al mese, con uno sconto del 72% rispetto al prezzo standard. Inoltre, NordVPN offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendo agli utenti di testare il servizio senza rischi.

Tra le funzionalità aggiuntive, NordVPN include il sistema Threat Protection, che blocca malware, tracker e pubblicità indesiderate, migliorando l’esperienza di navigazione. Il servizio consente anche di proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente con un unico account, rendendolo ideale per famiglie o utenti con più dispositivi.

Surfshark VPN: la scelta flessibile per i gamer

Surfshark VPN 4.5 🇮🇹 Posizioni server in Italia: Roma e Milano 🌍 Server: 3200+ in 100 paesi 📱 Massimo dispositivi: illimitati 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS 🔐 Sicurezza: OpenVPN, IKEv2, Shadowsocks, Wireguard e L2TP 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Paesi Bassi 🔥 Offerte attive: SCONTO fino all’86% + 3 mesi gratis 🔥 PROVALA SUBITO

Surfshark consente connessioni simultanee illimitate permettendo di proteggere tutti i dispositivi di una famiglia o di un piccolo ufficio con un unico abbonamento. La rete conta oltre 3.200 server distribuiti in più di 100 paesi garantendo una copertura globale per accedere a contenuti geo-bloccati e migliorare la privacy online.

La sicurezza è assicurata dalla crittografia AES-256-GCM e dall’adozione di protocolli come WireGuard, OpenVPN e IKEv2. Inoltre, Surfshark implementa una rigorosa politica no-log, assicurando che nessuna attività dell’utente venga registrata o monitorata.

Surfshark offre tre piani principali: Starter, One e One+. Il piano Starter include le funzionalità VPN di base, come la protezione della connessione e la possibilità di bypassare le restrizioni geografiche. Il piano One aggiunge strumenti di sicurezza avanzati, tra cui un antivirus integrato, avvisi di violazione dei dati e un motore di ricerca privato. Il piano One+ include tutte le funzionalità precedenti e aggiunge il servizio Incogni, che si occupa della rimozione dei dati personali dai database di broker di dati.

Surfshark propone un’offerta promozionale per il piano biennale, con un costo di 1,99 € al mese, che include 3 mesi aggiuntivi gratuiti, per un totale di 27 mesi di servizio. Al termine del periodo promozionale il prezzo di rinnovo può aumentare significativamente: ad esempio, il piano Starter passa da 1,99 € a 6,58 € al mese.

Surfshark è compatibile con una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Linux, Android, iOS, router e smart TV. Le funzionalità aggiuntive includono il blocco degli annunci e dei tracker (CleanWeb), la modalità MultiHop per una doppia crittografia del traffico, la funzione Bypasser per escludere determinate app o siti dalla connessione VPN e la possibilità di simulare la posizione GPS su dispositivi Android.

ExpressVPN: prestazioni elevate per un’esperienza senza lag

ExpressVPN 4.4 🌍 Server: 3000 server in 105 paesi 📱 Massimo dispositivi: 8 🆓 Versione Free: Garanzia rimborso di 30 giorni 💻 Compatibilità: Windows, macOS, Android, iOS, Linux 🔐 Sicurezza: IKEv2, OpenVPN 👨‍💻 Assistenza 24/7: ✔ 🏢 Sede legale: Isole Vergini Britanniche 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 49% + 3 mesi GRATIS PROVALA SUBITO

ExpressVPN offre una rete globale composta da oltre 3.000 server distribuiti in 105 paesi, inclusa l’Italia, consentendo agli utenti di accedere a contenuti geograficamente limitati e di navigare in modo sicuro da qualsiasi parte del mondo.

La sicurezza è garantita da una crittografia di livello militare AES-256, supportata da protocolli avanzati come Lightway, sviluppato internamente per offrire velocità e stabilità superiori rispetto ai protocolli tradizionali. Inoltre, ExpressVPN adotta una rigorosa politica no-log, assicurando che nessuna attività dell’utente venga registrata o monitorata.

ExpressVPN propone un’offerta speciale per i nuovi abbonati: un piano biennale con uno sconto del 61%, al prezzo di 4,87 € al mese, per un totale di 136,31 € per 28 mesi. Questa promozione include 4 mesi aggiuntivi gratuiti e una eSIM da 5 GB fornita da holiday.com. Tutti i piani offrono una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

ExpressVPN è compatibile con vari dispositivi e sistemi operativi tra cui Windows, macOS, iOS, Android, Linux e router. Ogni abbonamento consente di proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente. Le funzionalità principali includono il blocco degli annunci e dei tracker, un gestore di password e avvisi ID per monitorare l’uso fraudolento dei dati personali. Inoltre, ExpressVPN utilizza la tecnologia TrustedServer, che garantisce che nessun dato venga scritto su disco, migliorando la sicurezza e la privacy degli utenti.

Come scegliere la VPN giusta per il tuo stile di gioco

I gamer cercano sempre il massimo del “confort” tra tanti aspetti della navigazione.

Fattori da considerare: velocità, stabilità e sicurezza

Chi pratica e-sport competitivi o partecipa a tornei online ha come priorità assoluta la stabilità della connessione e la protezione contro gli attacchi DDoS.

In questo caso è essenziale scegliere una VPN che offra server fisicamente vicini ai server di gioco utilizzati, con bassa latenza, instradamento intelligente del traffico e protocolli ultraveloci come WireGuard o Lightway, capaci di mantenere tempi di risposta minimi senza introdurre lag percepibili.

La posizione dei server e il suo impatto sul ping

Per chi gioca spesso con amici o su server di diverse regioni geografiche la priorità diventa la copertura globale. Un provider VPN con un’ampia rete di server distribuiti su più continenti consente di accedere a lobby estere, matchmaking regionali differenti e promozioni temporanee localizzate permettendo di sfruttare pienamente l’offerta di contenuti internazionali offerti da alcuni titoli.

I gamer che invece dedicano molte ore a titoli PvE, MMO o giochi a mondo aperto online possono trarre vantaggio da VPN che offrono stabilità a lungo termine, connessioni senza interruzioni e gestione fluida del traffico anche durante sessioni prolungate. Molto importanti anche le funzioni di protezione contro il throttling imposto dal provider internet, così da evitare cali di velocità nelle ore di punta o durante gli aggiornamenti pesanti.

È legale utilizzare una VPN per il gaming?

Utilizzare una VPN per il gaming è generalmente legale nella stragrande maggioranza dei Paesi. L’uso di una VPN di per sé consiste semplicemente nella cifratura del traffico internet e nel mascheramento dell’indirizzo IP, due operazioni perfettamente legittime e spesso utilizzate per proteggere la privacy, aumentare la sicurezza su reti pubbliche e migliorare l’esperienza online.

Dal punto di vista strettamente normativo, non esistono leggi che vietano l’uso di VPN per scopi ludici o personali nei principali Paesi occidentali. Tuttavia, esistono alcune eccezioni e considerazioni pratiche. In alcuni Paesi con regimi particolarmente restrittivi, come Cina, Iran o Russia, l’uso delle VPN è limitato o regolamentato; in questi contesti l’impiego di VPN non autorizzate dallo Stato può essere considerato illegale, indipendentemente dall’uso che se ne fa. Questo vale per qualsiasi attività online, incluso il gaming.

Nel contesto specifico dei videogiochi i limiti possono arrivare non tanto dalle leggi nazionali quanto piuttosto dalle regole imposte dalle piattaforme di gioco, dagli sviluppatori o dai servizi di matchmaking.

Alcuni publisher prevedono nei propri termini d’uso che l’uso di VPN per alterare la posizione geografica, accedere a server regionali non autorizzati o anticipare il lancio di un titolo, possa essere considerato una violazione contrattuale. In questi casi il rischio non è di natura penale ma può tradursi in sanzioni sull’account come la sospensione temporanea, il ban permanente o il blocco del profilo di gioco. Tali restrizioni dipendono comunque dalle policy interne di ogni singola piattaforma.