La promozione di NordVPN per il Black Friday prevede uno sconto del 78% sull’abbonamento al servizio di sicurezza digitale, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese anziché 11,59 euro.

L’offerta, disponibile in occasione del Black Friday 2026, comprende anche tre mesi extra e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

NordVPN propone una soluzione che combina connessione crittografata, protezione dalle minacce informatiche e strumenti per la privacy.

La campagna NordVPN punta quindi su un pacchetto di funzionalità che supera la tradizionale protezione del traffico Internet.

Black Friday: quanto si risparmia con l’offerta VPN

Il prezzo promozionale dell’offerta di NordVPN parte da 2,99 euro al mese, contro gli 11,59 euro indicati come tariffa precedente. La riduzione raggiunge il 78% e si accompagna a tre mesi aggiuntivi di abbonamento.

Il risparmio percentuale viene calcolato confrontando il prezzo mensile iniziale del piano biennale di fascia più alta, comprensivo degli eventuali mesi extra, con il prezzo mensile dell’attuale rinnovo annuale.

Non si tratta quindi di uno sconto applicato indistintamente a qualsiasi rinnovo. Il costo effettivo dipende dal piano scelto e dalle condizioni del periodo iniziale. Prima dell’acquisto occorre verificare il prezzo complessivo, la durata dell’abbonamento e le successive condizioni di rinnovo.

La promozione include inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per conoscere le modalità di applicazione è necessario consultare i termini e le condizioni della campagna.

Quali sono i costi e le condizioni dell’offerta Black Friday

La tabella riepiloga gli elementi economici comunicati nella promozione.

Caratteristica Condizione Prezzo mensile promozionale Da 2,99 euro Prezzo mensile indicato in precedenza 11,59 euro Sconto dichiarato 78% Mesi aggiuntivi 3 Garanzia di rimborso 30 giorni Riferimento per il calcolo del risparmio Piano biennale di fascia più alta rispetto al rinnovo annuale

Quali protezioni offre il servizio

L’abbonamento di NordVPN integra una VPN con strumenti aggiuntivi per la sicurezza informatica. La rete crea un tunnel crittografato tra il dispositivo e la risorsa web raggiunta, proteggendo il traffico durante la navigazione e nascondendo l’indirizzo IP e la posizione dell’utente.

La piattaforma comprende anche funzionalità di protezione dalle minacce. Può analizzare i file scaricati alla ricerca di malware, individuare collegamenti di phishing e bloccare l’accesso a siti pericolosi o negozi contraffatti.

Tra gli strumenti disponibili figurano inoltre il blocco di pubblicità e tracker, gli avvisi sulle violazioni delle credenziali e il rilevamento delle minacce tramite tecnologia AI. Alcune funzionalità possono variare in base al dispositivo e al piano sottoscritto.

Un’altra caratteristica operativa è il Kill Switch, che interrompe la connessione Internet quando il collegamento VPN si interrompe, evitando che il traffico prosegua senza la protezione prevista.

Server, prestazioni e funzionalità aggiuntive

La rete dichiara oltre 6.400 server distribuiti in 225 località, con larghezza di banda illimitata. Il confronto pubblicato dal provider riporta una velocità di connessione superiore a 6.730 Mbps, sulla base di una ricerca AV-Test.

La comparazione con ExpressVPN, PrivateVPN, ProtonVPN e PureVPN considera anche server specializzati, IP dedicato, scansione dei malware e assistenza clienti. I dati riportati risalgono al 3 settembre 2025 e riguardano i piani premium dei diversi fornitori.

Il pacchetto comprende inoltre strumenti complementari, come un password manager e uno spazio cloud crittografato, disponibili secondo le condizioni del servizio e del piano scelto. Queste soluzioni consentono di gestire credenziali e documenti attraverso strumenti dedicati.

Per le attività professionali, la combinazione di connessione protetta, controllo dei download e difesa dal phishing può contribuire a ridurre alcuni rischi durante il lavoro da remoto e l’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche. La VPN, tuttavia, non sostituisce antivirus, aggiornamenti software e procedure aziendali di sicurezza.

La promozione Black Friday offre dunque un prezzo iniziale competitivo, ma la convenienza effettiva va valutata considerando durata contrattuale, importo complessivo e tariffa applicata al rinnovo.