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Kaspersky Small Office Security Premium: protezione ransomware, VPN e Security Awareness per le PMI senza team IT

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Kaspersky Small Office Security Premium offre alle piccole imprese protezione contro malware, phishing e ransomware, VPN, password manager e Security Awareness. Il piano Premium include anche assistenza IT e configurazione da parte di esperti

Pubblicato il 29 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

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Sicurezza per le PMI con Kaspersky
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Sicurezza per le PMI con Kaspersky: i 3 punti chiave

  • Kaspersky Small Office Security Premium in promozione fino al 30/09/2026: pacchetto 5 utenti da 325 a 275€ e include un Buono Regalo Amazon.it da 50€.
  • Inclusi strumenti per PMI: VPN, password manager, protezione in tempo reale contro ransomware, phishing, malware e attacchi zero-day.
  • Gestione senza team IT tramite portale KSOS, installazione guidata, assistenza tecnica prioritaria e formazione Security Awareness con simulazioni e corsi personalizzati.
Riassunto generato con AI

La promozione di Kaspersky Small Office Security Premium è disponibile fino al 30 settembre 2026 e porta il prezzo del pacchetto per 5 utenti da 325 a 275 euro.

La soluzione integra strumenti per la sicurezza delle PMI senza richiedere un team IT dedicato. Kaspersky mette inoltre a disposizione VPN, gestore password, protezione ransomware e Security Awareness.

Kaspersky Small Office Security gestisce dispositivi e dati aziendali e prevede anche assistenza tecnica prioritaria e installazione guidata da esperti.

Attiva Kaspersky Small Office Security Premium

Kaspersky include protezione contro ransomware, phishing e malware

Il pacchetto di Kaspersky può coprire desktop, dispositivi mobili e file server, a seconda della configurazione richiesta. La protezione opera in tempo reale contro malware, phishing, ransomware e attacchi zero-day. Sono inoltre disponibili backup crittografati, scansioni delle vulnerabilità e controllo Web.

La protezione dei link in tempo reale blocca siti contraffatti e download dannosi. Il sistema opera in background, con un impatto contenuto sulle prestazioni dei dispositivi.

VPN e password manager per il lavoro quotidiano sono inclusi

Ogni pacchetto Premium comprende installazioni della VPN e gestori di password quanti sono gli utenti coperti dall’offerta.

  • La VPN cifra le connessioni anche quando il personale lavora da reti Wi-Fi pubbliche.
  • Il password manager contribuisce invece alla gestione sicura delle credenziali.

Come funzionano la formazione sulla Security Awareness e l’assistenza IT

Il piano Premium di Kaspersky aggiunge la formazione sulla Security Awareness, pensata per ridurre gli incidenti legati agli errori umani. Il pacchetto comprende anche assistenza IT remota e supporto prioritario.

Per gli acquisti effettuati entro il 30 settembre 2026, l’offerta promozionale estende la formazione con corso principale, simulazioni di phishing e caricamento di corsi personalizzati.

Queste funzioni non restano incluse nel pacchetto standard dal secondo periodo di abbonamento.

Quanto costa Kaspersky Small Office Security Premium

Per comprendere il vantaggio economico della promozione, questi sono i prezzi indicati per il pacchetto da 5 utenti:

PianoPrezzo precedentePrezzo promozionale
Kaspersky Small Office Security230 €195 €
Kaspersky Small Office Security Premium325 €275 €
Kaspersky Next EDR Foundations290 €245 €

Il Premium costa quindi 275 euro nel periodo promozionale, contro i 325 euro indicati come prezzo precedente.

Il pacchetto include inoltre un Buono Regalo Amazon.it da 50 euro per i pacchetti da almeno 5 dispositivi.

Installazione possibile anche senza competenze IT

L’installazione richiede quattro passaggi e può partire anche con una prova gratuita di 30 giorni. La gestione avviene attraverso il portale KSOS, una dashboard cloud dalla quale controllare dispositivi, utenti, avvisi e impostazioni.

Il pacchetto Premium aggiunge inoltre l’assistenza degli esperti per la configurazione e l’accesso prioritario al supporto. La proposta è quindi strutturata per aziende che devono gestire la sicurezza senza personale IT dedicato.

Attiva Kaspersky Small Office Security Premium
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