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Incogni Unlimited: la soluzione per rimuovere i dati personali dal web e prevenire i furti d’identità

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Incogni Unlimited consente di rimuovere automaticamente i dati personali da oltre 420 siti di data broker e di estendere l’intervento a più di 3.000 siti aggiuntivi. Il piano annuale costa 143,88 euro, con un risparmio di 143,88 euro rispetto alla formula mensile, e include richieste personalizzate illimitate e assistenza telefonica

Pubblicato il 2 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

Evitare furti di identità con Incogni
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Prevenire i furti di identità con Incogni: i 3 punti chiave

  • Il servizio Incogni Unlimited elimina dati da oltre 3.420 siti per ridurre il rischio di truffe, frodi e furti di identità.
  • Combina rimozione automatizzata su oltre 420 data broker con richieste personalizzate illimitate per oltre 3.000 siti.
  • Prezzi: 23,98€/mese o 143,88€/anno (11,99€/mese); attivazione via profilo e autorizzazione online; garanzia 30 giorni.
Riassunto generato con AI

I dati personali esposti online possono aumentare il rischio di truffe, phishing e furti dii identità. Incogni Unlimited interviene chiedendone la rimozione da oltre 3.420 siti.

Incogni mette a disposizione il suo piano annuale Unlimited al costo di 143,88 euro e include richieste illimitate.

Il piano completo di Incogni comprende rimozioni automatiche, richieste personalizzate illimitate e assistenza telefonica.

Attiva Incogni Unlimited contro i furti di identità

Incogni Unlimited: cosa comprende il piano

Il piano illimitato di Incogni combina la rimozione automatizzata con un servizio personalizzato. La componente automatica copre oltre 420 siti di data broker e permette di gestire più indirizzi email, numeri di telefono e indirizzi.

Le rimozioni vengono ripetute nel tempo. Questo consente di intervenire anche quando le informazioni personali tornano a essere disponibili dopo una precedente eliminazione.

La componente personalizzata estende invece la copertura a oltre 3.000 siti aggiuntivi. L’utente può inviare il link di un sito e richiedere la rimozione senza compilare ulteriori moduli di disiscrizione.

Meno dati esposti, meno informazioni disponibili ai truffatori

La riduzione della presenza online limita le informazioni che possono essere utilizzate per campagne di phishing, chiamate fraudolente e altre forme di targeting.

Il servizio punta inoltre a contenere i danni derivanti dalle violazioni dei dati, impedendo che informazioni già esposte vengano nuovamente messe in circolazione.

Quanto costa il piano Incogni Unlimited

Il prezzo cambia sensibilmente in base alla durata dell’abbonamento. Il piano mensile Unlimited di Incogni costa 23,98 euro, mentre quello annuale prevede un esborso complessivo di 143,88 euro, pari a 11,99 euro al mese.

PianoPrezzo mensileCosto annualeRisparmio
Unlimited mensile23,98 €287,76 € su 12 mesi
Unlimited annuale11,99 €143,88 €143,88 €

Il piano annuale dimezza quindi il costo rispetto alla formula mensile. Il risparmio effettivo su 12 mesi raggiunge 143,88 euro.

Tutti i piani prevedono inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’iscrizione.

Come attivare Incogni Unlimited

L’attivazione richiede la creazione del profilo e la firma di un’autorizzazione online. Incogni utilizza questi dati per inviare le richieste di rimozione per conto dell’utente.

Il servizio richiede un intervento minimo dopo la configurazione. Lo stato delle attività resta consultabile dall’account e sono disponibili report mensili sui progressi.

Attiva Incogni Unlimited contro i furti di identità
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