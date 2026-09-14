L’offerta di Hostinger integra hosting AI, strumenti per la creazione dei siti e servizi cloud in piani destinati a privati, aziende e agenzie.
La proposta di Hostinger, disponibile con formule da uno a 48 mesi, combina archiviazione, CDN, backup e funzionalità AI.
Hostinger propone inoltre piani con siti illimitati e supporta gestione, migrazione e interventi sul sito.
Indice degli argomenti
Hosting illimitato: cosa significa davvero
Il piano Illimitato di Hostinger elimina il limite numerico dei siti web e offre 50 GB di spazio NVMe. Comprende backup giornalieri con ripristino dei dati, CDN, strumenti AI, WordPress, Node.js e assistenza prioritaria 24/7.
L’elemento rilevante sul fronte della continuità è la frequenza del backup. Il piano Premium prevede invece copie settimanali, mentre Cloud Startup aggiunge backup giornalieri e su richiesta. Quest’ultimo dispone inoltre di 100 GB NVMe.
La dicitura “illimitato” richiede però attenzione: l’offerta specifica che le funzionalità illimitate sono soggette alla politica di utilizzo corretto.
AI e sicurezza: quali strumenti sono inclusi nell’offerta
Gli strumenti AI messi a disposizione da Hostinger comprendono AI Builder, con 5 crediti nel Premium e 15 negli altri due piani, oltre all’assistente AI per la gestione dei negozi. L’offerta include anche email marketing AI, gratuito per un anno nei piani Illimitato, e Cloud Startup.
Sul piano della sicurezza, il certificato SSL viene configurato automaticamente. I piani includono inoltre CDN e assistenza 24/7. Nei piani Agency compaiono ulteriori strumenti: isolamento completo del sito, monitoraggio proattivo, IP dedicato, backup giornalieri, SSL e CDN illimitati. Sono previste anche scansione malware e ambienti di staging sicuri.
Backup e continuità operativa: il confronto dei costi
Il prezzo cambia sensibilmente in base alla durata dell’impegno. Per questo, oltre allo sconto iniziale, conta il costo di rinnovo.
|Piano
|Durata
|Prezzo promo
|Spazio
|Backup
|Premium
|48 mesi
|2,99 €/mese
|20 GB SSD
|Settimanali
|Illimitato
|48 mesi
|3,99 €/mese
|50 GB NVMe
|Giornalieri
|Cloud Startup
|48 mesi
|7,99 €/mese
|100 GB NVMe
|Giornalieri + richiesta
I tre piani vengono pagati anticipatamente e il prezzo mensile rappresenta la ripartizione del costo complessivo. Il rinnovo passa rispettivamente a 9,99, 16,99 e 23,99 euro al mese.
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