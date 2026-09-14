L’offerta di Hostinger integra hosting AI, strumenti per la creazione dei siti e servizi cloud in piani destinati a privati, aziende e agenzie.

La proposta di Hostinger, disponibile con formule da uno a 48 mesi, combina archiviazione, CDN, backup e funzionalità AI.

Hostinger propone inoltre piani con siti illimitati e supporta gestione, migrazione e interventi sul sito.

Hosting illimitato: cosa significa davvero

Il piano Illimitato di Hostinger elimina il limite numerico dei siti web e offre 50 GB di spazio NVMe. Comprende backup giornalieri con ripristino dei dati, CDN, strumenti AI, WordPress, Node.js e assistenza prioritaria 24/7.

L’elemento rilevante sul fronte della continuità è la frequenza del backup. Il piano Premium prevede invece copie settimanali, mentre Cloud Startup aggiunge backup giornalieri e su richiesta. Quest’ultimo dispone inoltre di 100 GB NVMe.

La dicitura “illimitato” richiede però attenzione: l’offerta specifica che le funzionalità illimitate sono soggette alla politica di utilizzo corretto.

AI e sicurezza: quali strumenti sono inclusi nell’offerta

Gli strumenti AI messi a disposizione da Hostinger comprendono AI Builder, con 5 crediti nel Premium e 15 negli altri due piani, oltre all’assistente AI per la gestione dei negozi. L’offerta include anche email marketing AI, gratuito per un anno nei piani Illimitato, e Cloud Startup.

Sul piano della sicurezza, il certificato SSL viene configurato automaticamente. I piani includono inoltre CDN e assistenza 24/7. Nei piani Agency compaiono ulteriori strumenti: isolamento completo del sito, monitoraggio proattivo, IP dedicato, backup giornalieri, SSL e CDN illimitati. Sono previste anche scansione malware e ambienti di staging sicuri.

Backup e continuità operativa: il confronto dei costi

Il prezzo cambia sensibilmente in base alla durata dell’impegno. Per questo, oltre allo sconto iniziale, conta il costo di rinnovo.

Piano Durata Prezzo promo Spazio Backup Premium 48 mesi 2,99 €/mese 20 GB SSD Settimanali Illimitato 48 mesi 3,99 €/mese 50 GB NVMe Giornalieri Cloud Startup 48 mesi 7,99 €/mese 100 GB NVMe Giornalieri + richiesta

I tre piani vengono pagati anticipatamente e il prezzo mensile rappresenta la ripartizione del costo complessivo. Il rinnovo passa rispettivamente a 9,99, 16,99 e 23,99 euro al mese.