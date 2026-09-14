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Hosting illimitato e strumenti AI: come valutare sicurezza, backup e continuità operativa nei piani cloud

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Hosting illimitato, strumenti AI, backup e servizi cloud entrano in un’unica offerta. Hostinger differenzia i piani per risorse, frequenza dei backup e livelli di gestione, con particolare attenzione alla continuità operativa

Pubblicato il 14 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

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Hosting con l'AI con Hostinger: i 3 punti chiave

  • Offerta di Hostinger: hosting con AI, site builder e cloud, include CDN, backup, piani da 1 a 48 mesi; piano Illimitato con 50 GB NVMe e supporto Agent.
  • Capacità e limiti: Illimitato rimuove limite siti ma soggetto policy d’uso; spazio 50 GB NVMe; Premium backup settimanali, Cloud Startup backup giornalieri e su richiesta (100 GB).
  • Strumenti e continuità: AI Builder (5/15 crediti), email marketing AI gratuito 1 anno; SSL, CDN e assistenza 24/7; mancano dettagli su RPO/RTO e retention backup.
Riassunto generato con AI

L’offerta di Hostinger integra hosting AI, strumenti per la creazione dei siti e servizi cloud in piani destinati a privati, aziende e agenzie.

La proposta di Hostinger, disponibile con formule da uno a 48 mesi, combina archiviazione, CDN, backup e funzionalità AI.

Hostinger propone inoltre piani con siti illimitati e supporta gestione, migrazione e interventi sul sito.

Attiva l’offerta hosting con AI di Hostinger

Hosting illimitato: cosa significa davvero

Il piano Illimitato di Hostinger elimina il limite numerico dei siti web e offre 50 GB di spazio NVMe. Comprende backup giornalieri con ripristino dei dati, CDN, strumenti AI, WordPress, Node.js e assistenza prioritaria 24/7.

L’elemento rilevante sul fronte della continuità è la frequenza del backup. Il piano Premium prevede invece copie settimanali, mentre Cloud Startup aggiunge backup giornalieri e su richiesta. Quest’ultimo dispone inoltre di 100 GB NVMe.

La dicitura “illimitato” richiede però attenzione: l’offerta specifica che le funzionalità illimitate sono soggette alla politica di utilizzo corretto.

AI e sicurezza: quali strumenti sono inclusi nell’offerta

Gli strumenti AI messi a disposizione da Hostinger comprendono AI Builder, con 5 crediti nel Premium e 15 negli altri due piani, oltre all’assistente AI per la gestione dei negozi. L’offerta include anche email marketing AI, gratuito per un anno nei piani Illimitato, e Cloud Startup.

Sul piano della sicurezza, il certificato SSL viene configurato automaticamente. I piani includono inoltre CDN e assistenza 24/7. Nei piani Agency compaiono ulteriori strumenti: isolamento completo del sito, monitoraggio proattivo, IP dedicato, backup giornalieri, SSL e CDN illimitati. Sono previste anche scansione malware e ambienti di staging sicuri.

Backup e continuità operativa: il confronto dei costi

Il prezzo cambia sensibilmente in base alla durata dell’impegno. Per questo, oltre allo sconto iniziale, conta il costo di rinnovo.

PianoDurataPrezzo promoSpazioBackup
Premium48 mesi2,99 €/mese20 GB SSDSettimanali
Illimitato48 mesi3,99 €/mese50 GB NVMeGiornalieri
Cloud Startup48 mesi7,99 €/mese100 GB NVMeGiornalieri + richiesta

I tre piani vengono pagati anticipatamente e il prezzo mensile rappresenta la ripartizione del costo complessivo. Il rinnovo passa rispettivamente a 9,99, 16,99 e 23,99 euro al mese.

Attiva l’offerta hosting con AI di Hostinger
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