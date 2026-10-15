L’offerta Avast antivirus per 10 dispositivi mette a confronto due abbonamenti annuali destinati a PC, Mac, smartphone e tablet: Premium Security e Ultimate.

Avast propone Premium Security a 39,99 euro per il primo anno, contro un prezzo di rinnovo di 99,99 euro, mentre Ultimate costa inizialmente 55,99 euro, rispetto a 139,99 euro a regime.

La soluzione consente di proteggere fino a dieci dispositivi con un unico abbonamento, integrando strumenti contro malware, ransomware, phishing e truffe digitali.

Avast include inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento o dalla scadenza annuale.

Quali protezioni includono Avast One Premium e Ultimate

Entrambi i piani offerti da Avast comprendono funzionalità per contrastare le minacce informatiche e verificare la sicurezza della navigazione. Il pacchetto integra sistemi per bloccare virus e malware, proteggere dai ransomware, riconoscere siti contraffatti e prevenire gli attacchi di phishing.

Le funzionalità antifrode si estendono agli SMS e alle chiamate sospette. L’assistente dedicato può inoltre aiutare a identificare truffe online, deepfake e video falsi. La piattaforma comprende anche strumenti per verificare la sicurezza delle reti Wi-Fi e contrastare gli attacchi che sfruttano l’accesso remoto al computer.

VPN, pulizia del PC e tutela della privacy

La differenza operativa tra le due soluzioni riguarda anche gli strumenti aggiuntivi. Ultimate integra Premium VPN, Cleanup Premium e AntiTrack, che ampliano rispettivamente la protezione della connessione, l’ottimizzazione del dispositivo e la tutela dell’identità online.

La VPN cifra la connessione per navigare in modo più sicuro sulle reti utilizzate. Cleanup Premium permette di eliminare elementi inutili e liberare spazio, mentre AntiTrack aiuta a limitare il tracciamento da parte di hacker e inserzionisti.

La disponibilità indicata comprende Windows, macOS, Android e iOS. L’offerta è quindi utilizzabile su piattaforme differenti, senza dover acquistare necessariamente una licenza separata per ogni dispositivo.

Quanto costa l’antivirus di Avast per 10 dispositivi

Il confronto economico tra i piani di Avast evidenzia una riduzione del 60% rispetto ai prezzi ordinari di rinnovo indicati nella pagina commerciale.

La tabella riassume gli importi del primo anno e quelli previsti successivamente.

Caratteristica Premium Security Ultimate Dispositivi 10 10 Prezzo primo anno 39,99 € 55,99 € Prezzo di rinnovo annuale 99,99 € 139,99 € Costo medio mensile iniziale 3,33 € 4,67 € Risparmio dichiarato 60% 60% VPN premium Non indicata nel piano Inclusa Cleanup Premium Non indicato nel piano Incluso AntiTrack Non indicato nel piano Incluso

La differenza iniziale tra i due abbonamenti è di 16 euro all’anno. Ultimate offre quindi un pacchetto più completo con una spesa iniziale contenuta, ma comporta anche un rinnovo annuale superiore di 40 euro.

Come funziona il rinnovo automatico

Il prezzo promozionale riguarda il primo periodo di pagamento. Alla scadenza, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo di listino in vigore, con addebito sul metodo di pagamento registrato.

Per gli abbonamenti annuali, il servizio prevede una comunicazione fino a 65 giorni prima della scadenza, mentre l’addebito può avvenire fino a 35 giorni prima dell’anniversario.

L’utente può annullare il rinnovo attraverso il proprio account. La garanzia di rimborso consente di contattare il servizio clienti entro 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento o dalla scadenza annuale.