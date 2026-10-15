Ultimi articoli Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

NEWS

Avast One Premium e Ultimate per 10 dispositivi: protezione multi-device da virus, ransomware e truffe deepfake

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

Avast One propone due piani per proteggere fino a 10 dispositivi, con antivirus, strumenti antifrode e funzionalità per la privacy. I prezzi del primo anno partono da 39,99 euro per Premium Security e 55,99 euro per Ultimate, con rinnovo automatico a tariffa ordinaria

Pubblicato il 15 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
Avast antivirus
Aggiungi tra i preferiti su Google

L’offerta Avast antivirus per 10 dispositivi mette a confronto due abbonamenti annuali destinati a PC, Mac, smartphone e tablet: Premium Security e Ultimate.

Avast propone Premium Security a 39,99 euro per il primo anno, contro un prezzo di rinnovo di 99,99 euro, mentre Ultimate costa inizialmente 55,99 euro, rispetto a 139,99 euro a regime.

La soluzione consente di proteggere fino a dieci dispositivi con un unico abbonamento, integrando strumenti contro malware, ransomware, phishing e truffe digitali.

Avast include inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento o dalla scadenza annuale.

Scegli Avast e l’antivirus più adatto

Quali protezioni includono Avast One Premium e Ultimate

Entrambi i piani offerti da Avast comprendono funzionalità per contrastare le minacce informatiche e verificare la sicurezza della navigazione. Il pacchetto integra sistemi per bloccare virus e malware, proteggere dai ransomware, riconoscere siti contraffatti e prevenire gli attacchi di phishing.

Le funzionalità antifrode si estendono agli SMS e alle chiamate sospette. L’assistente dedicato può inoltre aiutare a identificare truffe online, deepfake e video falsi. La piattaforma comprende anche strumenti per verificare la sicurezza delle reti Wi-Fi e contrastare gli attacchi che sfruttano l’accesso remoto al computer.

VPN, pulizia del PC e tutela della privacy

La differenza operativa tra le due soluzioni riguarda anche gli strumenti aggiuntivi. Ultimate integra Premium VPN, Cleanup Premium e AntiTrack, che ampliano rispettivamente la protezione della connessione, l’ottimizzazione del dispositivo e la tutela dell’identità online.

La VPN cifra la connessione per navigare in modo più sicuro sulle reti utilizzate. Cleanup Premium permette di eliminare elementi inutili e liberare spazio, mentre AntiTrack aiuta a limitare il tracciamento da parte di hacker e inserzionisti.

La disponibilità indicata comprende Windows, macOS, Android e iOS. L’offerta è quindi utilizzabile su piattaforme differenti, senza dover acquistare necessariamente una licenza separata per ogni dispositivo.

Quanto costa l’antivirus di Avast per 10 dispositivi

Il confronto economico tra i piani di Avast evidenzia una riduzione del 60% rispetto ai prezzi ordinari di rinnovo indicati nella pagina commerciale.

La tabella riassume gli importi del primo anno e quelli previsti successivamente.

CaratteristicaPremium SecurityUltimate
Dispositivi1010
Prezzo primo anno39,99 €55,99 €
Prezzo di rinnovo annuale99,99 €139,99 €
Costo medio mensile iniziale3,33 €4,67 €
Risparmio dichiarato60%60%
VPN premiumNon indicata nel pianoInclusa
Cleanup PremiumNon indicato nel pianoIncluso
AntiTrackNon indicato nel pianoIncluso

La differenza iniziale tra i due abbonamenti è di 16 euro all’anno. Ultimate offre quindi un pacchetto più completo con una spesa iniziale contenuta, ma comporta anche un rinnovo annuale superiore di 40 euro.

Come funziona il rinnovo automatico

Il prezzo promozionale riguarda il primo periodo di pagamento. Alla scadenza, l’abbonamento si rinnova automaticamente al prezzo di listino in vigore, con addebito sul metodo di pagamento registrato.

Per gli abbonamenti annuali, il servizio prevede una comunicazione fino a 65 giorni prima della scadenza, mentre l’addebito può avvenire fino a 35 giorni prima dell’anniversario.

L’utente può annullare il rinnovo attraverso il proprio account. La garanzia di rimborso consente di contattare il servizio clienti entro 30 giorni dall’inizio dell’abbonamento o dalla scadenza annuale.

Scegli Avast e l’antivirus più adatto
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360
Seguimi su

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • TotalVPN, la VPN quasi gratis

  • NEWS

    TotalVPN quasi gratis: a 1,59 euro al mese con antivirus e Ad blocker inclusi

    09 Giu 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Streaming e serie tv Disney+

  • News

    Cinema e serie TV in streaming: quali piani scegliere a partire da 5,99 euro con pubblicità e 4K

    25 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Proton Drive

  • NEWS

    Proton Drive lancia l'offerta da 1 euro: 200 GB di cloud crittografato per proteggere i dati personali

    09 Set 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Elezioni 2024 AI generativi rischi cyber; Chatbot elettorale: rischio di manipolazione alle urne

  • lo studio

    Il chatbot elettorale sposta voti: ma alle urne il vero rischio è la manipolazione

    27 Lug 2026

    di Maria Beatrice Versaci

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x