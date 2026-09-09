Ultimi articoli Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

NEWS

Proton Drive lancia l’offerta da 1 euro: 200 GB di cloud crittografato per proteggere i dati personali

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

Proton Drive porta a 1 euro per il primo mese il piano cloud con 200 GB di spazio crittografato end-to-end. L’offerta protegge file, foto e documenti da accessi esterni e dall’utilizzo dei dati per l’addestramento dell’IA

Pubblicato il 9 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
Proton Drive
Aggiungi tra i preferiti su Google

Proton Drive: i 3 punti chiave

  • Promozione: Proton Drive Drive Plus a 1 euro il primo mese; 200 GB con crittografia end-to-end e chiavi controllate dall’utente.
  • Funzionalità: backup automatico, condivisione con link protetti e scadenze, recupero fino a 10 anni; file di qualsiasi dimensione e app desktop/mobile.
  • Inoltre: Proton Docs e Proton Sheets inclusi; alternativa Proton Unlimited con 500 GB e servizi aggiuntivi; rinnovo da 4,99€/mese o 35,92€ primo anno.
Riassunto generato con AI

È disponibile a 1 euro per il primo mese la nuova offerta di Proton Drive dedicata all’archiviazione cloud privata. Il piano Drive Plus offre 200 GB di spazio crittografato end-to-end per file, foto e documenti.

L’iniziativa di Proton Drive consente di proteggere i dati personali da accessi non autorizzati e dall’impiego per l’addestramento dei modelli di IA.

Proton Drive integra inoltre strumenti per backup, condivisione e recupero dei file.

Ottieni spazio cloud con l’offerta di Proton Drive

Proton Drive offre 200 GB di spazio cloud con crittografia end-to-end

Il piano Drive Plus di Proton Drive mette a disposizione 200 GB di archiviazione cloud con crittografia end-to-end attiva. Le chiavi di accesso restano sotto il controllo dell’utente, mentre Proton dichiara di non poter visualizzare i contenuti archiviati.

La protezione riguarda qualsiasi tipologia di file. Foto, video e documenti possono essere caricati senza limiti sulle dimensioni dei singoli file.

L’accesso avviene tramite browser oppure attraverso le applicazioni dedicate per desktop e dispositivi mobili.

Proton Drive include backup, condivisione e recupero dei dati

Il servizio offerto da Proton Drive include il backup automatico delle fotografie tramite l’app Proton Drive per iOS e Android. Gli utenti possono inoltre organizzare le immagini in album sicuri e condivisibili.

La condivisione permette di generare link e stabilire password e date di scadenza. Questo consente di limitare l’accesso ai contenuti condivisi.

Un ulteriore elemento riguarda il recupero dei dati. Con Drive Plus è possibile ripristinare file sovrascritti o modificati accidentalmente, tornando indietro fino a 10 anni.

Documenti e fogli di calcolo inclusi nel pacchetto

L’abbonamento comprende anche Proton Docs e Proton Sheets.

  • Docs consente di scrivere, prendere appunti e collaborare in tempo reale attraverso un editor crittografato.
  • Sheets estende invece il pacchetto alla gestione dei fogli di calcolo. L’offerta resta quindi focalizzata sul cloud, senza richiedere l’attivazione di altri servizi Proton.

Quanto costa l’offerta Proton Drive

Il prezzo promozionale cambia in base alla durata scelta. Il piano base Drive Plus garantisce 200 GB, con costi diversi se si sceglie la formula mensile o annuale

  • Per il piano mensile il primo mese costa 1 euro, poi il rinnovo passa a 4,99 euro al mese.
  • La formula annuale costa 35,92 euro per i primi 12 mesi, pari a 2,99 euro mensili, quindi passa a 47,88 euro l’anno.
PianoSpazioPrezzo promozionaleRinnovo
Drive Plus mensile200 GB1 € primo mese4,99 €/mese
Drive Plus annuale200 GB35,92 € per i primi 12 mesi47,88 €/anno
Proton Unlimited mensile500 GB condivisi1 € primo mese12,99 €/mese
Proton Unlimited annuale500 GB condivisi109,12 € per i primi 12 mesi119,88 €/anno

Chi necessita di un ecosistema più ampio può scegliere Proton Unlimited. Il piano comprende Drive, Docs e Sheets, oltre a Proton Mail, Proton Calendar, Proton VPN e Proton Pass. Anche in questo caso i prezzi sono diversi a seconda del tipo di pagamento scelto, ma rimane la promozione iniziale a 1 euro per il primo mese.

Entrambe le formule prevedono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Ottieni spazio cloud con l’offerta di Proton Drive
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360
Seguimi su

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • CISO governance aziendale; La nuova governance: integrare GDPR e NIS 2 per guidare efficacemente le organizzazioni; Le azioni dei Consigli di amministrazione in ambito NIS2: le linee guida ACN sulle specifiche di base; Cyber security in boardroom: comunicare il rischio ai vertici

  • approfondimento

    Career evolution per CIO e CISO: i dati dell'Empowerment Program 2026

    07 Ago 2026

    di Matteo Gargiulo

    Condividi
  • Kaspersky Premium

  • News

    Oltre l'antivirus: la suite Kaspersky Premium integra VPN illimitata, IA e identity protection senza impattare sulle prestazioni

    17 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Antivirus multidispositivo Avast

  • News

    Dai deepfake ai ransomware: come blindare 10 dispositivi con rilevamento truffe e difesa da remoto

    26 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • mythos macos

  • intelligenza artificiale

    Mythos trova bug persino in Apple: una sveglia per tutte le aziende

    15 Mag 2026

    di Alessandro Longo

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x