È disponibile a 1 euro per il primo mese la nuova offerta di Proton Drive dedicata all’archiviazione cloud privata. Il piano Drive Plus offre 200 GB di spazio crittografato end-to-end per file, foto e documenti.
L’iniziativa di Proton Drive consente di proteggere i dati personali da accessi non autorizzati e dall’impiego per l’addestramento dei modelli di IA.
Proton Drive integra inoltre strumenti per backup, condivisione e recupero dei file.
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Proton Drive offre 200 GB di spazio cloud con crittografia end-to-end
Il piano Drive Plus di Proton Drive mette a disposizione 200 GB di archiviazione cloud con crittografia end-to-end attiva. Le chiavi di accesso restano sotto il controllo dell’utente, mentre Proton dichiara di non poter visualizzare i contenuti archiviati.
La protezione riguarda qualsiasi tipologia di file. Foto, video e documenti possono essere caricati senza limiti sulle dimensioni dei singoli file.
L’accesso avviene tramite browser oppure attraverso le applicazioni dedicate per desktop e dispositivi mobili.
Proton Drive include backup, condivisione e recupero dei dati
Il servizio offerto da Proton Drive include il backup automatico delle fotografie tramite l’app Proton Drive per iOS e Android. Gli utenti possono inoltre organizzare le immagini in album sicuri e condivisibili.
La condivisione permette di generare link e stabilire password e date di scadenza. Questo consente di limitare l’accesso ai contenuti condivisi.
Un ulteriore elemento riguarda il recupero dei dati. Con Drive Plus è possibile ripristinare file sovrascritti o modificati accidentalmente, tornando indietro fino a 10 anni.
Documenti e fogli di calcolo inclusi nel pacchetto
L’abbonamento comprende anche Proton Docs e Proton Sheets.
- Docs consente di scrivere, prendere appunti e collaborare in tempo reale attraverso un editor crittografato.
- Sheets estende invece il pacchetto alla gestione dei fogli di calcolo. L’offerta resta quindi focalizzata sul cloud, senza richiedere l’attivazione di altri servizi Proton.
Quanto costa l’offerta Proton Drive
Il prezzo promozionale cambia in base alla durata scelta. Il piano base Drive Plus garantisce 200 GB, con costi diversi se si sceglie la formula mensile o annuale
- Per il piano mensile il primo mese costa 1 euro, poi il rinnovo passa a 4,99 euro al mese.
- La formula annuale costa 35,92 euro per i primi 12 mesi, pari a 2,99 euro mensili, quindi passa a 47,88 euro l’anno.
|Piano
|Spazio
|Prezzo promozionale
|Rinnovo
|Drive Plus mensile
|200 GB
|1 € primo mese
|4,99 €/mese
|Drive Plus annuale
|200 GB
|35,92 € per i primi 12 mesi
|47,88 €/anno
|Proton Unlimited mensile
|500 GB condivisi
|1 € primo mese
|12,99 €/mese
|Proton Unlimited annuale
|500 GB condivisi
|109,12 € per i primi 12 mesi
|119,88 €/anno
Chi necessita di un ecosistema più ampio può scegliere Proton Unlimited. Il piano comprende Drive, Docs e Sheets, oltre a Proton Mail, Proton Calendar, Proton VPN e Proton Pass. Anche in questo caso i prezzi sono diversi a seconda del tipo di pagamento scelto, ma rimane la promozione iniziale a 1 euro per il primo mese.
Entrambe le formule prevedono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.
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