Master Tor Vergata: Competenze per protezione dati, cybersecurity e privacy

Master Tor Vergata: Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy

Descrizione

Il Master “Competenze digitali per la protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy” (Digital competences in data protection, cybersecurity and privacy) propone un approccio alla sicurezza, alla privacy e alla protezione dei dati inerenti l’uso delle nuove tecnologie digitali (sistemi informativi istituzionali e aziendali pubblici e privati, cloud, applicazioni mobile, IoT, ecc.) fortemente auspicati dall’Unione europea per uno sviluppo e un utilizzo confidente del cyberspazio.

WHITEPAPER La Top 5 delle minacce informatiche e come contrastarle Sicurezza Cybersecurity

Il Master realizza per la prima volta una dimensione formativa interdisciplinare che verte sulla attivazione di competenze e professionalità inedite in prospettiva giuridico-normativa (addetti e responsabili in uffici legali e legislativi), gestionale-aziendalistica (professionalità di gestione istituzionale e aziendale di analisi e valutazione del rischio attraverso l’istituzione obbligatoria dei profili previsti dalla normativa segnatamente, il DPO e connessi) e tecnologico-digitale (nuove professionalità inerenti la prevenzione e la resilienza negli attacchi informatici, le applicazioni di sistemi automatici e semiautomatici di protezione, controllo tecnologico e l’addestramento comportamentale degli addetti).

Il Master propone pertanto soluzioni di alta formazione professionale ai diversi livelli e per la dirigenza pubblica e privata in materia di Cybersecurity e Privacy, interventi che implicano conoscenze e prassi nei comportamenti singoli e corporate adeguati nell’analisi, nella valutazione e nella gestione del rischio cibernetico.

Organizzatore

Università Tor Vergata – Master di secondo livello della Macroarea di Economia – Dipartimento di Management e diritto – Durata 1 anno – Crediti 60 – Modalità: didattica frontale in presenza. Master in collaborazione con Clariter Texi, Pragmema, Profice, IGS, Fata Informatica

Inizio delle lezioni

28 aprile – durata 1 anno

Materie

I percorsi formativi di specializzazione sono ideati e realizzati nell’ambito del Partenariato (PPP) secondo le esigenze normative nazionali e internazionali e le prospettive innovative di nuove professionalità connesse alle minacce informatiche, alla protezione dei dati e alla privacy.

Particolare attenzione nella specializzazione in cyber security è rivolta al settore delle infrastrutture critiche e ai nuovi dispositivi di relazione e interazione online: cloud, mobile, Web of things, smart city, eccetera.

Tali percorsi configurano un’interazione obbligatoria tra gli ambiti organizzativi di business intelligence e quelli relativi alla threat intelligence.

Ne consegue che le attività laboratoriali tengono sempre presente un’integrazione specialistica delle diverse componenti formative.

La stessa attenzione è poi rivolta agli sviluppi tecnologici in materia, quali piattaforme intelligenti, tassonomiche e ontologiche, sulla cybersecurity e la protezione dei dati, nonché alle nuove prospettive di big data analytics per la cybersecurity implementate dagli apporti dell’intelligenza artificiale (AI).

Sito

https://web.uniroma2.it/it/contenuto/competenze_digitali_per_la_protezione_dei_dati__la_cybersecurity_e_la_privacy_digital_competences_in_data_protection__cy44808 e www.cybersecurityprivacy.it

Contatti

Coordinatore: prof. Giorgio Lener tel: +39 06 72595843 – e-mail: giorgio.lener@uniroma2.it;

Segreteria didattica del Master: Francesca Cappelli, tel.: +39 333 7471211, email francesca-cappelli@hotmail.com

@RIPRODUZIONE RISERVATA