Cisco, 1000 borse di studio gratuite per i nuovi professionisti di cyber security

Le Networking Academy Cisco premono sull’acceleratore della cyber security. Nel nostro paese lo fanno con la quinta edizione della Cybersecurity Scholarship, iniziativa attraverso cui il colosso mondiale del networking mette a disposizione 1.000 borse di studio per prepararsi gratuitamente a diventare un esperto di cyber security, una delle figure professionali più ricercate dalle aziende grandi e piccole.

Descrizione

Le borse di studio – messe a disposizione da Cisco proprio in ottobre, in occasione del mese internazionale della cybersecurity – consentono di seguire gratuitamente il percorso Cybersecurity Career Path delle Networking Academy Cisco. Il corso introduttivo sulla cyber security è stato pubblicato online su Skills for All, la piattaforma su cui si possono seguire percorsi formativi proposti dalle Networking Academy in modalità autonoma (self-paced-learning). Si tratta del primo corso in lingua italiana introdotto nella piattaforma, lanciata da Cisco nel 2022.

La durata

Si comincia a dicembre 2023 e si finisce a giugno 2024, nel quadro di un’attività di studio che dura 6 mesi.

Il programma

Sono previste lezioni online, webinar con professionisti di settore, laboratori finali che verranno proposti dagli Academy partner Cisco di tutta Italia. I partecipanti avranno inoltre accesso alla community delle Networking Academy e potranno entrare in contatto con realtà aziendali che operano nel settore digitale. Da sottolineare che il percorso formativo costituisce anche un’introduzione alla certificazione Cisco Certified Support Technician – Cybersecurity. Oltre al certificato stesso di partecipazione alla Scholarship Cisco.

Come candidarsi



Possono candidarsi alle borse di studio persone tra i 16 e i 45 anni con una istruzione superiore o universitaria, ed è raccomandato avere una conoscenza dell’inglese di livello B2; per candidarsi è necessario avere seguito entro il 27 novembre 2023 il corso introduttivo “Intro to Cybersecurity” e inviare il form di iscrizione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.scuoladigitalecisco.it.

