Università Tech, Master di management avanzato in cyber security

Università Tech, Master Cyber security Management Avanzato

Descrizione

Il processo di digitalizzazione ha subito un’accelerazione negli ultimi anni grazie ai progressi delle tecnologie dell’informazione. Tali progressi hanno però portato anche a un aumento delle vulnerabilità dei computer. Di conseguenza, se da un lato si sono ampliate le possibilità di svolgere varie attività e mansioni, dall’altro sono aumentati di pari passo gli attacchi alla sicurezza dei dispositivi, delle applicazioni e dei siti web.

Sempre più aziende sono quindi alla ricerca di professionisti di cyber security in grado di fornire loro un’adeguata protezione contro tutti i tipi di attacchi informatici. Per rispondere a questa richiesta, TECH ha concepito un Master privato in cyber security management avanzato che viene reso disponibile completamente on line, per fornire tutti gli strumenti necessari e rendere l’informatico un vero e proprio specialista nella gestione della cyber security.

La progettazione di questo programma è incentrata sull’apprendimento basato sui problemi, mediante il quale il professionista deve cercare di risolvere le diverse situazioni di pratica professionale che gli si presentano durante il corso.

L’università TECH ha sede legale a Tenerife, ma si presenta come una università digitale fra le maggiori in Europa. Tutti i suoi corsi sono interamente fruibili on line.

Inizio

Durata annuale – dal 10 aprile 2023 al 9 aprile 2024

Costo

3500 euro, tasse incluse

Direttore del Master

Olalla Bonal, Martín

Materie

Didattica on line in un percorso di 10 moduli per approfondire aspetti come l’identificazione digitale, i sistemi per il controllo degli accessi, l’architettura della sicurezza informatica, la struttura dell’area della sicurezza, i sistemi di gestione della sicurezza informatica in ambito di comunicazioni e software, lo sviluppo del piano di continuità operativa associato alla sicurezza. Tutte le materie sono utili ad acquisire una comprensione completa di tutte le questioni rilevanti riguardanti lo stato attuale della cybersecurity.

La metodologia si sviluppa in una modalità di apprendimento ciclico: il relearning. Questo sistema di insegnamento viene applicato nelle più prestigiose facoltà di medicina del mondo ed è considerato uno dei più efficaci.

Sito

https://www.techtitute.com/it/informatica/master/master-cybersecurity-management-avanzato?gclid=CjwKCAiAlp2fBhBPEiwA2Q10D2lfMQVyXlrFXiacbeYTcQxBT7Sb9YJGgT9p-nNt3RURARj8K_hq-RoCtrgQAvD_BwE

Contatti

La registrazione avviene attraverso il modulo on line dal sito del Master

