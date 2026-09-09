In una fabbrica, obsoleto non significa necessariamente inutilizzabile. PLC, workstation e sistemi di controllo installati molti anni fa possono continuare a governare processi critici con elevata affidabilità, pur non rispondendo più agli standard di cyber security attuali.
la guida pratica
Sistemi legacy e obsolescenza dei PLC: strategie di protezione e mitigazione dei rischi in fabbrica
I sistemi legacy e i PLC obsoleti restano essenziali in molti impianti, ma vulnerabilità non correggibili e assenza di supporto ne aumentano il rischio cyber. Segmentazione, monitoraggio e compensating controls permettono di proteggerli mentre si pianifica un ammodernamento sostenibile
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