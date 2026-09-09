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Sistemi legacy e obsolescenza dei PLC: strategie di protezione e mitigazione dei rischi in fabbrica

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I sistemi legacy e i PLC obsoleti restano essenziali in molti impianti, ma vulnerabilità non correggibili e assenza di supporto ne aumentano il rischio cyber. Segmentazione, monitoraggio e compensating controls permettono di proteggerli mentre si pianifica un ammodernamento sostenibile

Pubblicato il 9 set 2026
Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

sistemi legacy
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In una fabbrica, obsoleto non significa necessariamente inutilizzabile. PLC, workstation e sistemi di controllo installati molti anni fa possono continuare a governare processi critici con elevata affidabilità, pur non rispondendo più agli standard di cyber security attuali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it

Ingegnere informatico, formatore, esperto di cyber security e consulente privacy. Da un po’ di tempo ormai condivide le sue conoscenze scrivendo e divulgando articoli di informatica e tecnologia per aiutare lettori e curiosi a costruirsi una coscienza critica sul mondo hi-tech che ci circonda. Cittadino digitale a tempo pieno, appena può si diverte con le altre due sue grandi passioni: il modellismo e i fumetti.

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