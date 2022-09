Cyber security come abilitante di business: un approccio omnicomprensivo e multidisciplinare

Le aziende moderne devono abbracciare l’innovazione tecnologica per rimanere competitive sul mercato. Tuttavia, la criminalità informatica è una minaccia per i sistemi digitali. A causa dei crescenti casi di violazione dei dati, alcuni imprenditori sono quindi riluttanti ad adottare tecnologie di nuova generazione e genericamente lo sono ancor di più verso gli investimenti diretti a creare un’appropriata e significativa strategia di sicurezza informatica che possa rendere resiliente tutto il business che poggia su quei nuovi sistemi digitali.

Eppure, i dubbi dei clienti sugli standard di sicurezza dei dati aziendali e di quelli dell’organizzazione possono mettere in discussione la reputazione aziendale, con una conseguente perdita di vendite e ricavi.

Quindi, una sicurezza informatica inadeguata non solo danneggia l’azienda, ma comporta anche problemi di conformità e conseguenze legali.

Come procedere e cosa prioritizzare nella roadmap verso la sicurezza per raggiungere l’obiettivo ideale di essere un’organizzazione innovativa e produttiva, che protegge la propria reputazione e gode della fedeltà dei suoi clienti?

Lo scenario cyber

Nelle aziende l’evoluzione dell’IT e la pervasività progressiva delle tecnologie digitali in favore di produttività e flessibilità rendono i perimetri virtuali aziendali sempre più ampi. Il periodo pandemico ha generato un massiccio ricorso allo smart working e alle soluzioni in cloud senza che la sicurezza informatica fosse altrettanto rapidamente indirizzata.

L’infrastruttura, le applicazioni e gli endpoint compresi i dispositivi IoT possono costituire un target di attacco e la loro sicurezza dovrebbe essere curata per impedire che la minaccia possa causare danni agli investimenti già fatti, a quelli in corso e futuri. La sicurezza non può essere un anello debole, anzi, deve essere vista come strategia di business e governata con approccio end-to-end che non sia solo tecnologico, ma che preveda anche una ottimizzazione di tutti i processi, per garantire la sostenibilità, l’efficienza del business e la sua resilienza nel tempo.

In sostanza nessuna organizzazione può permettersi di relegare la sicurezza a questa o quella soluzione, pensando che solo con una combinazione di tecnologie o di trend del momento ci si potrà difendere dalla minaccia imminente dei criminali informatici. Gli attaccanti in particolare progrediscono nella loro abilità di elusione di queste difese che mancano della “messa a sistema”. Le organizzazioni dovrebbero collaborare con aziende di sicurezza informatica che abbiano esperienza e competenza, perché possano aiutarle nella creazione di una strategia di sicurezza informatica in grado di fornire un livello di protezione multilivello.

È anche importante notare che la criminalità informatica non dovrebbe essere presa sul serio solo dalle aziende in settori fortemente regolamentati, come la sanità o la finanza, ma ogni organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni e dal tipo, dovrebbe dare priorità all’attuazione di un programma di sicurezza informatica.

Alberto Roseo, Chief Marketing, Communication & Strategy Officer del Gruppo Lutech, fa notare come si debba considerare la cyber security una priorità per le aziende, anche a fronte delle recenti evoluzioni geopolitiche globali che hanno portato a una escalation delle minacce: da cyber crime a una vera e propria cyberwar che risponde a posizioni politiche di un paese sulla questione internazionale.

Proprio per i motivi sopraccitati è fondamentale che i team di intelligence sulle minacce e IT lavorino a stretto contatto con i board di direzione, rendendo i membri consapevoli dei rischi e delle minacce poste alle piattaforme digitali dell’organizzazione in modo tempestivo, pertinente e coerente. In tal modo, l’azienda può quindi prendere decisioni informate sugli investimenti e implementare le modifiche necessarie per rafforzare le proprie difese. In questo senso Cesare Radaelli, Sr Director Channel Account presso Fortinet aggiunge che occuparsi della sicurezza informatica non è una semplice necessità, ma un dovere: “Occuparsi di cyber security dovrebbe essere uno dei primi tre punti dell’agenda di un CIO”.

Sicurezza informatica come challenge per il sostegno del business

Pensare che la sicurezza informatica sia utile solo per ridurre i rischi informatici è una considerazione ormai obsoleta. La competition sui mercati internazionali, la reputazione cliente e la caratteristica di resilienza, sono tutti obiettivi legati ad una implementazione della sicurezza informatica considerata come un fattore abilitante per il business e una parte fondamentale della strategia aziendale di un’organizzazione.

Infatti, l’implementazione di strategie, prassi, processi e tecnologie di sicurezza informatica consente a un’azienda di spostarsi in nuove aree di crescita, che siano paesi internazionali o nuove tecnologie innovative, in modo resiliente e così avvantaggiarsi rispetto ai propri concorrenti commerciali. La maggiore attenzione alla sicurezza della singola organizzazione potrebbe aumentare la fiducia dei suoi clienti verso i servizi aziendali e verso il brand, in funzione della capacità di protezione e governance sicura dei loro dati. Infine, avere un solido piano di risposta agli incidenti in atto, significa continuità di business ed eventuale minima interruzione operativa.

Anche l’addestramento e la formazione del personale sulle prassi basi di cyber hygiene informatica possono contribuire a ridurre gli impatti di una minaccia, sempre più subdola e apparentemente invisibile.

Per Cesare Radaelli la sicurezza informatica è abilitante perché mette a disposizione servizi sicuri da remoto e delocalizzati, garantendo l’accesso alle sole identità aventi diritto e garantendo transazioni BtoB o BtoC ma in modalità sicura e continua. Inoltre, se si garantisce ai decisori di ricevere report e dati rappresentati “nella lingua del business” gli investimenti potranno essere corretti: “Sono necessarie a mio avviso”, continua Radaelli “Comunicazione semplice risultato di assessment e di analisi e confronto con aziende terze, come veicolo per tradurre verso i decisori l’importanza di investire su elementi e servizi di sicurezza”.

Per Alberto Roseo, è necessario attuare un’accurata advisory coniugata a servizi di valutazione della postura di sicurezza e di formazione, per portare consapevolezza nella strategia dell’azienda, facendosi accompagnare nelle implementazioni da professionisti specializzati ed esperti.

Chiudere i gap di sicurezza

Per difendersi dalle minacce digitali è necessario avere un approccio omnicomprensivo e multidisciplinare in grado di rinforzare tutte le componenti di difesa in modo congiunto. Un modello consolidato ispirato ai principi del Ciclo di Deming può consentire la gestione della sicurezza informatica come una componente sistemica nell’organizzazione. Alberto Roseo spiega che nell’approccio di security advisory sono seguite le quattro fasi di:

Assess, per realizzare assessment mirati e finalizzati a conoscere il grado di maturità del proprio sistema di gestione della cyber security; Design, per progettare piani specifici e personalizzati che equilibrino le esigenze di business e l’obiettivo di protezione dei dati e delle infrastrutture; Build, per implementare le soluzioni tecnologiche che si rendono necessarie; Optimize, per attuare il miglioramento continuo in produzione.

Servizi managed di security e “tecnologie as a service” erogate da un SOC consentono una governance operativa della sicurezza mentre il business procede. Cesare Radaelli aggiunge che il business non deve essere frenato dalla sicurezza, ma che quest’ultima deve estendersi alla connettività sicura, gestione delle identità, sicurezza applicativa, protezione mail, analisi minacce con IPS e con ogni altra tecnologia di sicurezza, per poi integrarsi con i processi di business al fine di garantire anche automazione e collaborazione fra discipline di sicurezza come fattore base di un approccio omnicomprensivo.

È considerato molto importate per entrambi gli esperti anche il livello informativo di feedback verso l’organizzazione che si protegge, per fornire dati di: volumi di attività gestite, specificando numero massimo di incident/standard change, livelli di servizio relativi a tempi di presa in carico, di risoluzione di una richiesta di supporto o di detection/analysis/containment per gli incident di security, indicatori di performance basati sull’esperienza e su best practices, inclusione o esclusione di attività periodiche e ricorrenti come major/minor software patching, health check degli apparati, reporting personalizzato.

Infine, per Alberto Roseo le aziende devono capire che sia nella prevenzione di sicurezza sia nei casi di un attacco, ogni area aziendale deve dare una risposta efficace, mentre Cesare Radaelli oltre alla formazione e prevenzione considera necessaria anche la contribuzione di una regia eventualmente esterna all’organizzazione, che possa agire da garante delle prassi di security e della loro continua evoluzione.

Contributo editoriale sviluppato in collaborazione con Lutech

