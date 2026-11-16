La domanda che un’organizzazione dovrebbe porsi non è più se si abbia un sistema di ICT risk management (a questo punto delle normative e del contesto globale di rischio sarebbe sconsiderato non averlo) ma piuttosto se si è “in grado di decidere quali rischi ICT richiedono oggi un intervento prioritario e di dimostrare il perché”.

È questo il passaggio che la normativa DORA richiede alle entità finanziarie: trasformare la gestione del rischio tecnologico, in un processo strutturato, documentato e collegato alle decisioni di business.

Gestire il rischio ICT non significa soltanto identificare le minacce o compilare un registro dei rischi come mero adempimento formale: significa decidere la prioritizzazione dei rischi, capire quali controlli implementare e stabilire dove concentrare risorse e responsabilità. In un contesto di compliance normativa al Digital Operational Resilience Act (DORA), il processo di gestione del rischio ICT deve tradursi in un sistema attuativo di supporto e guida concreta alle decisioni dell’organizzazione.

Ancora una volta non ci affida all’improvvisazione, ma si segue un percorso strutturato che parte dagli asset e dai processi critici (vedi miniguida 2: Come costruire un framework di ICT Risk Management), valutare gli scenari di rischio, individuare le principali esposizioni e intervenire sui controlli più efficaci.

Solo dopo aver definito queste priorità sarà possibile integrare il rischio ICT nei processi aziendali e trasformarlo da adempimento di compliance a strumento di resilienza. Per farlo non è necessario costruire immediatamente un sistema complesso.

È invece necessario procedere con metodo, partendo da ciò che è realmente critico per l’organizzazione e costruendo progressivamente il framework, ovvero “quadro di riferimento” aziendale, un’architettura logica di supporto alle attività da fare. La sequenza decisionale passa per: capire cosa proteggere, comprendere cosa può comprometterlo, stabilire quale rischio è accettabile, decidere quali controlli adottare e verificare nel tempo se questi controlli sono realmente efficaci.

Il punto di partenza, quindi, non dovrebbe essere la ricerca dello strumento tecnologico da acquistare, ma la definizione delle priorità di rischio. È su queste priorità che devono essere costruiti investimenti, controlli, responsabilità e processi di monitoraggio.

Rischio ICT: come individuare asset critici e priorità

Il primo passo non è costruire un lungo elenco di vulnerabilità, ma capire quali asset e quali processi sono realmente critici per l’organizzazione. DORA richiede di identificare, classificare e documentare funzioni aziendali critiche e/o essenziali, (compresi asset ICT), comprese le relative dipendenze e responsabilità. Questa mappatura deve essere riesaminata periodicamente e aggiornata in presenza di cambiamenti rilevanti.

La domanda da porsi è quindi: quali servizi/processi l’organizzazione non può permettersi di interrompere? Da qui occorre risalire ai sistemi, alle applicazioni, alle infrastrutture, ai dati, alle reti, ai servizi cloud e ai fornitori che ne garantiscono il funzionamento. La criticità di un asset, infatti, non dipende esclusivamente dalla sua funzione tecnica, ma dal ruolo che svolge all’interno dei processi di business e dalle dipendenze che genera.

Definito il perimetro, occorre identificare gli scenari di rischio: cyber threat, vulnerabilità, errori operativi, indisponibilità infrastrutturali, perdita o compromissione dei dati e dipendenze da terze parti. DORA richiede un’identificazione continua delle fonti di rischio e una valutazione periodica degli scenari, da aggiornare anche quando intervengono modifiche significative nell’infrastruttura, nei processi o nelle procedure.

Valutare il rischio residuo e l’impatto sul business

La vera difficoltà è stabilire le priorità. Un registro con centinaia di rischi non è uno strumento di risk management efficace. È necessario correlare minaccia, vulnerabilità, probabilità e soprattutto impatto sul business, distinguendo i rischi che possono compromettere funzioni critiche da quelli con conseguenze limitate. In altre parole, non tutti gli scenari di rischio hanno la stessa probabilità di accadimento.

La decisione finale deve quindi essere basata sul rischio residuo e sulla sua rilevanza per il business, non semplicemente sul numero di vulnerabilità presenti. L’obiettivo è arrivare a una lista ragionata dei rischi prioritari sulla quale costruire successivamente controlli, investimenti e piani di remediation.

Una particolare attenzione deve essere posta agli eventi cigno nero, solitamente caratterizzati da bassa probabilità ma altissimo impatto. Queste casistiche sono tipicamente escluse dalla prioritizzazione ma esiste un metodo per poterle gestire e mitigare senza che i costi di remediation siano proibitivi.

La priorità operativa: partire dagli asset e dai processi critici, ricostruire le dipendenze e utilizzare la valutazione del rischio per decidere dove intervenire prima, trasformando il risk assessment in uno strumento di decisione.

Controlli per il rischio ICT: efficacia e costi/benefici

Appena individuati i rischi prioritari, la seconda decisione riguarda quali controlli implementare e con quale livello di protezione. La normativa DORA richiede un framework composto da strategie, policy, procedure, protocolli e strumenti ICT adeguati alla protezione degli asset e proporzionati alla dimensione, alla complessità e al profilo di rischio dell’organizzazione.

La parola “adeguati” è cruciale: significa che non tutti i rischi richiedono lo stesso investimento. Un sistema che supporta una funzione critica può richiedere controlli più stringenti rispetto a un servizio a basso impatto.

La scelta deve essere guidata dal risk assessment, considerando contemporaneamente: livello di esposizione, possibile impatto, efficacia attesa del controllo e costi necessari per implementarlo e mantenerlo. Il metodo operativo qui descritto introduce una logica importante: non si tratta di implementare il maggior numero possibile di controlli, ma di scegliere quelli che producono il maggiore beneficio in termini di rapporto rischi/costi/ benefici.

Autenticazione forte, gestione degli accessi, protezione delle reti, vulnerability management, sicurezza degli endpoint, logging, backup e capacità di ripristino sono esempi di controlli fondamentali, ma la loro configurazione e priorità devono essere coerenti con il rischio effettivamente rilevato e con i costi e le risorse presenti in azienda.

Verificare l’efficacia dei controlli e pianificare la remediation

Un errore frequente consiste nel confondere l’esistenza del controllo con la sua efficacia. Avere un processo di vulnerability management non significa necessariamente aver ridotto le vulnerabilità critiche; disporre di backup non dimostra automaticamente la capacità di ripristinare un servizio nei tempi richiesti; implementare MFA non significa aver protetto tutti gli accessi rilevanti.

Per ogni controllo dovrebbe essere possibile dimostrare quale rischio mitiga, chi ne è responsabile, quale livello di efficacia deve garantire e come viene verificato (periodicamente), ma anche i suoi costi iniziali e di manutenzione.

Le carenze devono essere inserite in piani di remediation con priorità, responsabilità, scadenze e, quando opportuno, valutazione del rischio residuo.

La valutazione costi/benefici non deve essere interpretata esclusivamente come una riduzione della spesa. Il beneficio deve essere misurato anche in termini di riduzione della probabilità di incidente, diminuzione dell’impatto, maggiore resilienza, continuità operativa e capacità di rispettare gli obblighi regolamentari.

La priorità operativa: selezionare i controlli sulla base del rischio e del rapporto tra efficacia e investimento, evitando 2 macro errori: sia adottare l’ultima tecnologia in commercio per seguire un trend, che la scelta di controlli fai-da-te o fatti-in-casa e come secondo blocco, evitando sia una protezione minimale e di facciata, sia l’implementazione indiscriminata di controlli non proporzionati.

Integrare il rischio ICT nelle decisioni aziendali

Il terzo passaggio consiste nel trasformare l’ICT Risk Management da attività prevalentemente tecnica o periodica, ad un processo integrato nella gestione dell’impresa.

La normativa DORA stabilisce che il framework ICT debba essere parte del sistema complessivo di gestione del rischio e attribuisce all’organo di gestione la responsabilità della sua supervisione.

Questo significa che il rischio ICT deve entrare nei processi nei quali l’organizzazione prende decisioni che possono modificare la propria esposizione: acquisto di nuove tecnologie, selezione dei fornitori, progettazione e sviluppo applicativo, introduzione di servizi cloud, change management, business continuity, incident management e trasformazione digitale.

Questi processi aziendali non dovrebbero quindi ragionare come SILOS a se’ stante, ma in una ottica complessiva che tenga conto anche della Sicurezza e resilienza digitale (come la DORA prescrive)

Un nuovo servizio tecnologico, per esempio, non dovrebbe essere valutato soltanto sulla base di funzionalità, performance e costo. Occorre considerare anche la criticità del processo supportato, le dipendenze generate, la resilienza del fornitore, la concentrazione del rischio, la protezione dei dati, le possibilità di exit e la capacità di mantenere il servizio in caso di indisponibilità.

Lo stesso vale per i progetti di trasformazione digitale: un cambiamento significativo dell’infrastruttura o dei processi deve comportare una nuova valutazione del rischio, evitando che l’assessment rimanga legato a una fotografia ormai superata dell’organizzazione.

Il quadro aziendale (framework rischio ICT) deve quindi essere alimentato continuamente da cambiamenti tecnologici, nuovi fornitori, vulnerabilità, incidenti e risultati dei test.

Indicatori e responsabilità per governare il rischio ICT

Per supportare il management nelle decisioni, il framework dovrebbe produrre indicatori sintetici sui rischi residui, trend dell’esposizione, vulnerabilità critiche, incidenti, tempi di remediation, disponibilità dei servizi, risultati dei test e rischi associati ai fornitori. Questi dati devono consentire di decidere se accettare, ridurre, trasferire o evitare un determinato rischio.

Infine, ma non meno importante devono essere definite responsabilità chiare tra funzioni operative, risk management, controllo e audit con una chiara matrice RACI delle responsabilità non solo per ruolo ma anche per team indicando chiaramente chi faccia cosa.

L’ICT Risk Management diventa, così, un processo di governance nel quale le decisioni tecnologiche sono valutate anche per le conseguenze economiche, operative e regolamentari.

La priorità operativa: fare in modo che ogni decisione aziendale capace di modificare l’esposizione ICT attivi automaticamente una valutazione del rischio e che i risultati arrivino al livello decisionale appropriato attivando un matrice RACI di responsabilità per ruoli e per team aziendali.