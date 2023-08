Dispositivi informatici obsoleti, rischio concreto per le aziende: ecco come mitigarlo

I dispositivi informatici obsoleti sono una minaccia per la sicurezza della rete aziendale, in quanto spesso non ricevono più aggiornamenti di sicurezza e possono essere vulnerabili ad attacchi informatici.

Senza dire che sono più lenti e meno efficienti rispetto ai dispositivi moderni, rallentando il lavoro dell’azienda e causando problemi di compatibilità con software più recenti.

Ecco alcune buone pratiche per fare investimenti mirati in questo contesto trasformandoli anche in una buona “lettera di presentazione” per il business aziendale.

Meglio non rischiare in azienda

In una rete aziendale, un dispositivo obsoleto può diventare un punto di ingresso per i malintenzionati, che possono sfruttare le vulnerabilità del sistema per accedere alla rete e rubare informazioni sensibili. Inoltre, questi dispositivi possono essere utilizzati per diffondere virus e malware all’interno della rete, o attraverso botnet per esempio, causando danni significativi.

Per prevenire questi problemi, è importante mantenere tutti i dispositivi della rete aggiornati e sostituire quelli obsoleti con dispositivi più recenti e sicuri ma si sa, in Italia si deve sempre risparmiare.

Inoltre, è importante utilizzare software di sicurezza aggiornato e implementare politiche di sicurezza rigorose per proteggere la rete aziendale. Dal Cisco Cybersecurity Readiness Index pubblicato ad aprile 2023 emerge che il settantacinque per cento degli intervistati ha dichiarato di aspettarsi che un incidente di cyber security possa interrompere il loro business nei prossimi ventiquattro mesi.

Una volta che un dispositivo viene compromesso, i malintenzionati possono facilmente accedere ai dati sensibili presenti all’interno della rete aziendale, come informazioni sui clienti e sui dipendenti, dati finanziari e proprietà intellettuale, in questo modo l’intera società può essere messa a rischio.

Per evitare questo scenario, è importante mantenere un buon piano d’investimento e aggiornare costantemente i dispositivi e l’intero perimetro della rete aziendale, adottando le ultime tecnologie di sicurezza e sostituendo hardware obsoleti con quelli di ultima generazione.

Uno sguardo su firewall e punti d’accesso

Avere apparati firewall non aggiornati all’interno di una rete aziendale rappresenta un grave pericolo per la sicurezza informatica.

I firewall sono i primi dispositivi che proteggono le reti aziendali dalle minacce esterne fungendo da barriera tra la rete interna e Internet.

Tuttavia, quando i firewall non vengono regolarmente aggiornati, perdono efficacia nella protezione della rete.

I firewall obsoleti non sono in grado di rilevare le minacce più recenti perché in molti casi non possono essere incorporati con tecnologie come le ZTNA (Zero Trust Network Access) e possono essere un ottimo punto d’ingresso per i malware avanzati che utilizzano tecniche sofisticate per eludere la sicurezza dei dispositivi.

Ciò significa che l’intera azienda può essere esposta ad ogni tipo di minacce compromettendo l’intera sicurezza del perimetro di lavoro.

Gli aggiornamenti di sicurezza dovrebbero essere effettuati il prima possibile, considerando che i malintenzionati trovano costantemente vulnerabilità zero day da utilizzare per tentare di violare la rete aziendale.

L’educazione, la formazione e la sensibilizzazione dei collaboratori dell’azienda sulla sicurezza informatica e la necessità di utilizzare i dispositivi in modo responsabile e sicuro è indispensabile.

I collaboratori dovrebbero essere formati mensilmente sui rischi associati all’utilizzo di software e dispositivi obsoleti e sulla necessità di tenere sempre aggiornati i dispositivi e software utilizzati all’interno dell’azienda, anche quelli di carattere personale, in quanto tantissime volte utilizzano punto di accesso Wi-Fi aziendali.

Le macchine obsolete rappresentano un bersaglio facilmente attaccabile per i malintenzionati, in quanto le vulnerabilità sono note a tutti e possono essere sfruttate con successo utilizzando strumenti e metodi noti, sia dall’interno dell’azienda che dall’esterno, ovvero pure le WAN. Ogni volta che una nuova vulnerabilità di sicurezza viene scoperta, gli sviluppatori rilasciano un aggiornamento per mitigarla e garantire la protezione del perimetro.

I firewall obsoleti come dicevamo prima, spesso mancano di tecnologie di sicurezza avanzate che sono presenti nei dispositivi più recenti. Ad esempio, i firewall moderni offrono spesso funzionalità come la rilevazione e prevenzione delle intrusioni (IDS / IPS), il filtraggio degli URL, la gestione dei contenuti, il controllo degli accessi e altro ancora. Questo tipo di infrastruttura può sgravare altre risorse hardware e software di ulteriore lavoro di verifica, sommato al fatto che questo tipo di tecnologia, oltre a mitigare “on the fly” la problematica, può inviare le informazioni dell’accaduto alle piattaforme centralizzate degli analisti.

Infine, i firewall obsoleti spesso non sono compatibili con le ultime tecnologie di rete, come il Cloud Computing e alcune reti wireless. Ciò significa che le aziende che utilizzano questo tipo di hardware vanno in contro a problemi di incompatibilità di ogni tipo, presenti e future.

Il firmware non è tutto, ma rappresenta tanto per la cyber security

Aggiornare il firmware delle apparecchiature di rete è importante per diversi motivi, gli aggiornamenti del firmware migliorano le prestazioni e la sicurezza delle apparecchiature di rete, aiutando a prevenire eventuali problemi di sicurezza o malfunzionamenti e rappresentano un ulteriore garanzia già applicata e studiata dal fabbricante.

Inoltre, gli aggiornamenti possono introdurre nuove funzionalità o migliorare quelle esistenti, aumentando così la flessibilità delle apparecchiature di rete e la loro capacità di adattarsi alle esigenze attuali dell’azienda.

Oltre a ciò, gli aggiornamenti del firmware possono essere necessari per garantire la compatibilità con altri dispositivi o software sulla rete, mantenere il parco macchine aggiornato a livello firmware è già tantissimo per la cyber security.

In sintesi, aggiornare il firmware delle apparecchiature di rete è importante per garantire prestazioni sicure e affidabili anche verso le applicazioni, possono migliorare la flessibilità delle apparecchiature di rete e garantire la compatibilità con software sia proprietario che open source.

L’hardware da considerare quando si parla di aggiornamenti

Inoltre, gli apparati hardware obsoleti che possono causare danni consistenti in una rete sono principalmente router, switch e access point Wi-Fi.

Pensate solo a un guasto, questi apparati sono un punto neurale di smistamento per i dati della struttura della rete.

Citando nuovamente il Cisco Cybersecurity Readiness Index pubblicato ad aprile 2023, solo il sette per cento delle aziende si sente pienamente preparate per affrontare una crisi di cyber security nei loro confronti.

Infatti, il resto delle aziende non preparate posseggono questi dispositivi che possono diventare vulnerabili a causa di bug di sicurezza non corretti o di mancanza di aggiornamenti software.

È importante mantenere questi dispositivi aggiornati e sostituirli quando diventano obsoleti per garantire la sicurezza e l’affidabilità della rete, molte volte solo una serie di ventole usurate possono bloccare la produttività dell’intero comparto.

Obsoleto versus velocità di rilevamento ed efficacia di neutralizzazione

I vantaggi dei sistemi centralizzati di rilevamento di cyber security includono una maggiore visibilità e controllo sulla sicurezza dell’intera rete, la possibilità di rilevare e rispondere rapidamente alle minacce, la capacità di monitorare e analizzare i dati di sicurezza in tempo reale e la semplificazione della gestione della sicurezza attraverso un’unica piattaforma.

Questo contrasta pesantemente con l’hardware obsoleto, che non permette l’integrazione con le piattaforme di ultima generazione e non contribuiscono in quanto lenti per le velocità delle reti aziendali attuali.

Implementare e installare hardware nuovo in azienda è un biglietto da visita per i clienti e per i nuovi investitori, cercare di costruire un immagine di facciata senza sostanza può essere un boomerang per il vostro business.

Investire diventa una lettera di presentazione per il business

Aumentare la credibilità, talvolta, può significare fare continui investimenti per l’azienda stessa, ed il ritorno positivo è assicurato.

Investire sull’innovazione hardware può dimostrare ai clienti che l’azienda è all’avanguardia e in grado di offrire prodotti di alta qualità e prestazioni.

Inoltre, l’innovazione hardware può portare a nuove funzionalità e miglioramenti che possono soddisfare le esigenze dei clienti e aumentare la loro soddisfazione.

Tuttavia, è importante bilanciare gli investimenti sull’innovazione con la sostenibilità green dell’azienda.

Essere alla guida di un’azienda Carbon Free da una marcia in più in tante direzioni.

