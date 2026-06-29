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Come calcolare il ROSI: metriche e modelli finanziari per convalidare la spesa in sicurezza

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Il Return on Security Investment (ROSI) è lo strumento che traduce la cyber security nel linguaggio del business: non più rischi astratti, ma perdite attese, costi di mitigazione e benefici economici misurabili. Questa guida illustra formula, metriche e tecniche per presentare il valore degli investimenti in sicurezza al management

Pubblicato il 29 giu 2026
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Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

Return on Security Investment

Ogni anno, i responsabili della sicurezza informatica affrontano la stessa battaglia: giustificare il budget al CFO. La difficoltà non sta nella mancanza di argomenti – gli argomenti ci sono e sono solidi – ma nella lingua.

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Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it

Ingegnere informatico, formatore, esperto di cyber security e consulente privacy. Da un po’ di tempo ormai condivide le sue conoscenze scrivendo e divulgando articoli di informatica e tecnologia per aiutare lettori e curiosi a costruirsi una coscienza critica sul mondo hi-tech che ci circonda. Cittadino digitale a tempo pieno, appena può si diverte con le altre due sue grandi passioni: il modellismo e i fumetti.

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