Ogni anno, i responsabili della sicurezza informatica affrontano la stessa battaglia: giustificare il budget al CFO. La difficoltà non sta nella mancanza di argomenti – gli argomenti ci sono e sono solidi – ma nella lingua.
investimenti cyber
Come calcolare il ROSI: metriche e modelli finanziari per convalidare la spesa in sicurezza
Il Return on Security Investment (ROSI) è lo strumento che traduce la cyber security nel linguaggio del business: non più rischi astratti, ma perdite attese, costi di mitigazione e benefici economici misurabili. Questa guida illustra formula, metriche e tecniche per presentare il valore degli investimenti in sicurezza al management
Who's Who
Argomenti
Canali
SPAZIO CISO
-
GPT-5.6 Sol, la nuova frontiera dell’AI per la cyber: ecco cosa cambia per i defender29 Giu 2026
-
Il grafo della supply chain come strumento di conformità NIS: i 3 vantaggi operativi29 Giu 2026
-
Anche la Cina sviluppa l’AI per la cyber: ecco Tulongfeng, quali impatti28 Giu 2026
-
VPN iPhone: le migliori suite all-in-one tra efficienza crittografica e strategie di pricing28 Giu 2026
-
Sicurezza della catena di fornitura: come valutare e monitorare il rischio cyber delle terze parti26 Giu 2026