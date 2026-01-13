Non puoi proteggere ciò che non sai di avere: l’asset management traccia e gestisce tutti gli asset fisici e software attraverso acquisizione, inventario, manutenzione, aggiornamento e dismissione.
guida operativa
Asset management: perché l’IT non deve essere l’asset owner e come farlo bene
L’asset management efficace trasforma l’inventario da semplice adempimento tecnico a strumento strategico che ottimizza investimenti di protezione e massimizza il valore degli asset organizzativi. Per questo motivo è importante farlo bene. Ecco un’utile guida operativa
Who's Who
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business