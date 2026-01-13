Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

guida operativa

Asset management: perché l’IT non deve essere l’asset owner e come farlo bene

Home Soluzioni aziendali
Indirizzo copiato

L’asset management efficace trasforma l’inventario da semplice adempimento tecnico a strumento strategico che ottimizza investimenti di protezione e massimizza il valore degli asset organizzativi. Per questo motivo è importante farlo bene. Ecco un’utile guida operativa

Pubblicato il 13 gen 2026
Fabrizio Saviano

CISO ANPS Milano

asset management

Non puoi proteggere ciò che non sai di avere: l’asset management traccia e gestisce tutti gli asset fisici e software attraverso acquisizione, inventario, manutenzione, aggiornamento e dismissione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

S
Fabrizio Saviano
CISO ANPS Milano
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • meme4cyber360_pmi

  • meme della settimana

    L'immunità dagli attacchi informatici è solo una storia

    31 Ott 2025

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
  • Strategia nazionale per la cyber sicurezza: ecco come si articola nel periodo 2022-2026

  • acn

    Strategia nazionale per la cyber sicurezza: ecco le priorità per i prossimi anni

    28 Ott 2025

    di Luisa Franchina e Tommaso Diddi

    Condividi
  • Man-in-the-Prompt: la nuova minaccia invisibile nei browser con AI integrata; Prompt injections e Agentic AI: ecco l'approccio multilivello di OpenAI per proteggersi; Prompt injections e Agentic AI: ecco l'approccio multilivello di OpenAI per proteggersi; Manipolazione dei prompt: la bassa soglia di accesso apre il vaso di Pandora

  • perimetro sicurezza

    Man-in-the-Prompt: la nuova minaccia invisibile nei browser con AI integrata

    13 Nov 2025

    di Francesco Iezzi

    Condividi
  • WhatsApp chatbot AI rivali

  • il provvedimento

    L’Antitrust ferma Meta su WhatsApp: stop all’esclusione dei chatbot AI rivali

    30 Dic 2025

    di Tania Orrù

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x