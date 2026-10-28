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AppSec Governance: integrare la sicurezza nello sviluppo

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Dalla scrittura del codice al rilascio in produzione: come costruire un processo in cui la sicurezza è parte del software, non un controllo finale

Pubblicato il 28 ott 2026
Federica Maria Rita Livelli

Business Continuity & Risk Management Consultant, BCI Cyber Resilience Committee Member, CLUSIT Direttivo

AppSec Governance
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La sicurezza applicativa è stata, per lungo tempo, un aspetto non sufficientemente gestito: il software era sviluppato, testato nelle funzionalità e, poco prima del rilascio, sottoposto a una verifica di sicurezza. Inoltre, in caso di problemi gravi, il rilascio era ritardato e i costi di correzione salivano.

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