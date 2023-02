Master SIOI in Protezione Strategica del Sistema Paese: Cyber Intelligence, Big Data e Sicurezza delle Infrastrutture Critiche – X Edizione

Descrizione

Il Master in Protezione strategica del sistema Paese si propone di far acquisire una conoscenza approfondita delle tecniche di decisione e gestione strategica della protezione di beni e di servizi vitali per il sistema Paese, offrendo le basi necessarie per comprendere gli scenari di rischio, individuare le tecniche di protezione ed apprendere la capacità critica di valutazione per formulare strategie aziendali e settoriali.

Inoltre, il Master mira a fornire una conoscenza degli strumenti per l’attività di cyber threat intelligence nella rete e l’utilizzo di tecniche di open source intelligence per l’analisi del rischio, studiando gli strumenti per la navigazione e la ricerca anonima e affrontando il problema del tracking sul web.

L’obiettivo è di formare security manager, responsabili della sicurezza di infrastrutture pubbliche e private, e cyber security analyst che possano operare in aziende pubbliche e private, nonché personale dei servizi di Intelligence e funzionari istituzionali.

Per affrontare il tema della Protezione strategica del Sistema Paese è necessaria la conoscenza sia della Cyber Intelligence, branca dell’Intelligence che contestualizza la minaccia cyber per prevenirla e per contrastarla tempestivamente, sia della Big Data Analysis delle Infrastrutture Critiche.

Per Infrastrutture Critiche si intendono i servizi e i beni che costituiscono il tessuto del sistema Paese quali energia, telecomunicazioni, finanza, trasporti e logistica, catena alimentare, acqua, sanità, beni culturali, sistema industriale, ecc. la cui preservazione è la base della continuità del Sistema Paese.

Il Master è particolarmente innovativo perché coniuga la cyber intelligence della protezione con l’analisi geopolitica e previsionale e mira a fornire una conoscenza degli strumenti per l’attività di cyber threat intelligence nella rete e l’utilizzo di tecniche di open source intelligence per l’analisi del rischio, studiando gli strumenti per la navigazione e la ricerca anonima e affrontando il problema del tracking sul web.

Inizio

Durata 21/10/2022 -19/05/2023

Costo

La quota di partecipazione al Master è di € 4.300,00, di cui € 300,00, non restituibili, andranno versate al momento dell’invio del modulo di iscrizione disponibile sul sito www.sioi.org. I partecipanti della Pubblica Amministrazione possono beneficiare di agevolazioni speciali.

Organizzatore

Supervisore Scientifico: Sara Cavelli, Consigliere Speciale della SIOI, Luisa Franchina, Presidente dell’Associazione Italiana Esperti in Infrastrutture Critiche (AIIC), Cristina Puccia, Direttore Generale della SIOI, Eva Palombo, Condirettore con delega alla Formazione della SIOI

Materie

Il Master prevede 200 ore di didattica e 400 ore per lo studio individuale, ricerche e seminari sull’attualità internazionale. Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. La didattica sarà in modalità blended (online e in presenza) dal 21 ottobre 2022 al 21 aprile 2023. Sono previste delle interruzioni della didattica per le festività natalizie e pasquali. La tesi finale sarà discussa entro la metà di maggio. Il dettaglio del programma didattico è disponibile alla pagina dedicata del master

Sito

https://www.sioi.org/master-in-protezione-strategica-del-sistema-paese-cyber-intelligence-big-data-e-sicurezza-delle-infrastrutture-critiche-x-edizione-21-10-2022-19-05-2023-iscrizioni-in-corso/

Contatti

formint@sioi.org – 06/69207838-51

@RIPRODUZIONE RISERVATA