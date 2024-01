Il corso in Cyber security del Sole 24 Ore

Il master in Cyber security del Sole 24 Ore

Descrizione

Il corso è finalizzato allo sviluppo di competenze e capacità tecniche e manageriali su tematiche centrali della Cyber security. Il metodo formativo è orientato ad un approccio pratico e professionalizzante. Si tratta della prima edizione di questo corso. Le tematiche spaziano dagli aspetti regolatori a quelli tecnici per acquisire una visione iniziale ma prospettiva degli elementi centrali in tema di sicurezza informatica.

Inizio

Le iscrizioni sono aperte per l’anno accademico 2023-2024 – la durata è di 238h – l’erogazione è prevista sia in live streaming con alcuni eventi e testimonianze in presenza presso le strutture del Sole24Ore Formazione, sia on-demand, in blocchi contenutistici da 30/60 minuti. Il Master è a numero chiuso e prevede un processo di selezione ai fini di valutare competenze tecniche, attitudini e motivazioni dei candidati.

Costo

6.000 euro + IVA

Programma

Il corso si svolgerà nel weekend secondo l’orario: venerdì – 14.30 / 18.30 – sabato – 09.30 / 17.30 – è suddiviso in 8 moduli:

1) Aspetti Normativi e Legali su Privacy e Sicurezza – Il modulo approfondisce gli aspetti normativi in tema di cybersecurity ed analizza il loro impatto su aziende e pubbliche organizzazioni.

2) Cybercrime ed Information Warfare – Il modulo analizza l’attuale panorama delle minacce informatiche, con un focus specifico sulle attività condotte da criminali informatici ed attori statutari. Sono analizzate per ciascuna categoria di attori malevoli, le tattiche, tecniche e procedure (TTP).

3) Cyber Risk Management nell’Impresa – Il modulo illustra i concetti chiave per la gestione del rischio all’interno delle organizzazioni, introducendo concetti chiave per la definizione di una strategia atta all’incremento della resilienza ad attacchi informatici.

4) Incident Response – La risposta ad un incidente è essenziale per limitare gli effetti dello stesso e ripristinare in sicurezza le operazioni nel più breve tempo possibile. Il modulo illustra le varie fasi del processo di gestione degli incidenti, le figure professionali coinvolte e le tecnologie in uso.

5) Crittografia e Cyber security – Il modulo approfondisce i concetti base della crittografia ed illustra la loro implementazione.

6) Analisi Malware -Il modulo analizza le principali famiglie di codici malevoli (malware), le tecniche e tecnologie per la loro analisi, e le soluzioni per la difesa delle aziende da queste minacce.

7) IoT e Mobile Security – Il modulo analizza gli aspetti propri di sicurezza per il dispositivo dell’internet delle code e dei dispositivi mobili. Si illustrano le metodiche di attacco e difesa per entrambe le categorie.

8) Tecniche di Hacking – Il modulo illustra tecniche e strumenti utilizzati in ciascuna fase di un’attività di penetration testing.

Sito

https://sole24oreformazione.it/cybersecurity

Contatti

Per la richiesta di informazioni è necessario compilare il modulo on line

