Formaper, corso su sicurezza delle reti e sistemi informatici per le imprese

Descrizione

Il corso di formazione è finalizzato alla preparazione della figura di specialista in ambito Security ICT in risposta alla domanda di professionisti specializzati nel prevenire e riconoscere gli attacchi informatici aziendali, per poi reagire ad essi; il corso è realizzato con il supporto della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e in collaborazione con TIM. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di frequenza per i partecipanti che avranno frequentato il 75% delle ore del corso.

WHITEPAPER La Top 5 delle minacce informatiche e come contrastarle Privacy/Compliance Cybersecurity

Inizio

L’ultima edizione si è svolta dal 2 maggio 2023 al 14 luglio 2023 con il termine di presentazione delle candidature ad aprile 2023. – la nuova edizione 2024 è in corso di preparazione.

Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti: diploma di istruzione superiore o diploma di laurea triennale o specialistica; anche iscritti ad un corso di studi (terziari non universitari o universitari); conoscenza di informatica e conoscenze di base di reti, di sistemi operativi e programmazione; residenza o domicilio su tutto il territorio nazionale; in condizione di regolarità sul territorio nazionale (per cittadini extracomunitari). La priorità di partecipazione è accordata ai giovani under 35.

Costo

Quota di € 100,00 (IVA compresa), a titolo di anticipo del costo complessivo del corso pari a 3.786 € ma il partecipante verserà il restante importo di € 3.686 solo nel momento in cui troverà lavoro e percepirà un reddito pari o superiore a € 9.800 lordi annui.

Programma

Frequenza obbligatoria – Durata complessiva del corso 300 ore: 260 ore online e 40 in presenza presso la sede Formaper di Milano – Via Santa Marta, 18. Moduli di 6/8 ore in media 4 giorni alla settimana. Gli obiettivi di formazione permettono di:

comprendere le architetture delle reti informatiche, dei protocolli e delle architetture IT;

conoscere i principi di programmazione;

valutare le vulnerabilità dei sistemi informatici;

riconoscere i principali attacchi informatici;

discutere e approntare con personale interno ed esterno all’azienda sistemi di difesa che riducano sensibilmente il rischio di attacchi informatici;

essere in grado di rispondere ad un incidente informatico;

pianificare e organizzare interventi di manutenzione;

gestire e risolvere problemi.

Sito

https://www.formaper.it/corso-esperto-sicurezza-reti/

Contatti

Formaper – Segreteria Corsi – Tel. 02/8515.5272 – segreteria.corsi@formaper.it

@RIPRODUZIONE RISERVATA