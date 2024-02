Univpm: focus su cyber security, cyber risk and data protection

Università Politecnica delle Marche: Corso di Perfezionamento in Cyber security, Cyber Risk and Data Protection

Il corso di perfezionamento, organizzato dall’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con l’Università di Macerata, ha lo scopo di formare specialisti nella protezione dei dati, nella valutazione del rischio cyber e nella valutazione del loro impatto sia in termini tecnologici che giuridici.

I contenuti del corso prevedono: un’introduzione al rischio cyber ed alla protezione dei dati dal punto di vista etico e giuridico, seguita dalla descrizione di metodi per la valutazione e la gestione del rischio stesso, tecniche e strumenti per la protezione dei dati e per il contenimento del rischio cyber, sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo. Infine il corso fornisce competenze sulle metodologie di audit e valutazione del rischio e della sicurezza cyber, con riferimento a normative e linee guida vigenti.

Termine per l’iscrizione: 28 febbraio 2024 – I numero minimo richiesto per l’avvio del Corso 14,- numero massimo dei posti disponibili 60 – Inizio lezioni: 8 Aprile 2024- 100 ore di lezione (preferibilmente il Venerdì) in presenza presso Univpm e in streaming online-

Precondizioni per l’iscrizione: Al Corso può immatricolarsi chi ha conseguito almeno uno dei titoli richiesti: Laurea Triennale, Laurea Magistrale/Specialistica/a ciclo unico (ordinamento previgente 509/99), Titolo di studio conseguito all’estero, equiparabile per durata e contenuto ai titoli italiani richiesti, riconosciuto valido dal Comitato Ordinatore al solo fine dell’ammissione al Corso.

Il contributo di iscrizione al Corso è di 950 euro comprensivo di imposte di bollo.

https://csdp.dii.univpm.it/

Ufficio Dottorato di ricerca e Post Laurea, via Oberdan, 8 – 60122 Ancona, Tel.: +39 071 2202306 – 2217,

E-mail: master.ecoing@sm.univpm.it

