AcademiQue, il master online in cyber security

AcademiQue, master online in cyber security

Descrizione

I professionisti di cyber security sono sempre più ricercati e la professione è in continua evoluzione, sempre in aggiornamento e alla ricerca di specializzazioni concrete e pragmatiche. Il master in cyber security intende fornire i mezzi per sviluppare una visione integrata della sicurezza, che apre innumerevoli possibilità in tutti i settori lavorativi attuali. Il percorso formativo permette la comprensione delle sfide e del potenziale del cyber, insieme ai framework e al vocabolario che consentiranno di prendere decisioni strategiche per aiutare a proteggere il futuro cyber-resiliente delle organizzazioni. Il master AcademyQue è anche propedeutico alla certificazione CISSP.

La sezione corsi cyber security

Il master in cyber security si concentra sugli aspetti sia difensivi che offensivi della tecnologia. Include anche feedback personalizzato dai leader del programma, approfondimenti da relatori ospiti, coaching professionale, tutoraggio e l’opportunità di creare un progetto.

Il master segue un percorso di formazione di tipo HyFlex (ibrido e flessibile), un approccio ibrido all’apprendimento che combina lezioni online, on-demand, incontri “faccia a faccia”, progetti reali, strumenti per la condivisione ed esperienza in azienda e etc. ogni allievo sceglie quindi un piano di Master personalizzato. Ogni allievo può decidere, per ogni classe o attività, come partecipare. Si tratta quindi di un Master flessibile e personalizzabile secondo le proprie esigenze di formazione e conciliabile con l’attività lavorativa.

La AcademiQue è una entità che si occupa di e-learning e si configura come una business & tecnology school che eroga master e corsi Online; è stata fondata da Andrea Ciofani e ha sede a Milano.

Inizio

Ottobre 2023 – Durata 112 ore. Posti disponibili 20. Disponibilità di un coach dedicato.

Costo

Non visibile dal sito ma si può richiedere lasciando i propri recapiti mail e telefonici dal form on line. Sono disponibili borse di studio da 3000€ e il pagamento a rate.

Programma

CBK – Common Body of Knowledge: 8 Domains: Security and Risk Management, Asset Security, Security Architecture and Engineering, Communications and Network Security, Identity and Access Management (IAM), Security Assessment and Testing, Security Operations, Software Development Security.

Il master è disponibile in modalità flessibile o personalizzata: i master flessibili sono alla base della personalizzazione dei percorsi di studio, mentre i master personalizzati, consentono di avere dei piani studiati sulla base curriculum del discente. In questo secondo caso tutor, coach e docenti, supportano nella progettazione del curriculum futuro pianificando passo per passo lo sviluppo delle competenze da acquisire.

Sito

https://academyque.com/master/master-online-in-cyber-security/

Contatti

Dal sito a destra in basso e in colore rosso è disponibile la chat on line per ogni tipo di richiesta.

