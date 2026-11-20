Una vulnerabilità critica di VMware vCenter è stata sfruttata come zero-day almeno dall’inizio di settembre 2026, più di due mesi prima della pubblicazione delle patch. La falla, CVE-2026-123890, permette a un attaccante che raggiunga il servizio di directory di aggirare l’autenticazione e ottenere una sessione da amministratore. Il punteggio CVSS 3.1 è 9,8, ma a rendere urgente la notizia sono gli attacchi effettivamente documentati: l’aggiornamento del software non è sufficiente a escludere che un aggressore abbia già sottratto chiavi e creato accessi persistenti.

La ricostruzione arriva dal Google Threat Intelligence Group e da Mandiant, che il 19 novembre hanno pubblicato un’analisi forense della campagna ARMORY CASTLE. Nello stesso giorno Broadcom ha diffuso l’advisory VMSA-2026-0009, aggiornato il 20 novembre alla versione 0009.1. Le correzioni riguardano gli ambienti vCenter e, per altre vulnerabilità distinte, SDDC Manager e VMware Tools.

Accesso iniziale BeyondTrust zero-day distinta dalla CVE vCenter Movimento laterale Appliance Linux e ricognizione vCenter Bypass SRP/RPC BONESAW privilegi SSO Persistenza Chiavi SAML e token contraffatti Sequenza osservata nella campagna ARMORY CASTLE, 2026. Rappresentazione sintetica: l’intrusione iniziale e lo sfruttamento della vulnerabilità vCenter sono due passaggi distinti. Fonte: Google Threat Intelligence Group e Mandiant, 19 novembre 2026.

vCenter è il punto di gestione centralizzata degli host VMware ESXi: permette di amministrare macchine virtuali, autorizzazioni e risorse di una piattaforma virtualizzata. Prendere il controllo di questo livello significa poter raggiungere funzioni e informazioni che vanno molto oltre una singola macchina virtuale. Per questo il rischio riguarda in particolare data center, fornitori di servizi gestiti, PA, imprese e operatori telco che utilizzano VMware.

Come gli aggressori hanno sfruttato la zero-day VMware vCenter

Secondo Mandiant, la campagna è stata condotta dal gruppo ARMORY CASTLE, ritenuto legato alla Cina, in precedenza seguito con la sigla UNC5221. È un’attribuzione di threat intelligence, non la prova pubblica di una responsabilità governativa accertata. Gli investigatori descrivono un attacco in più fasi: accesso iniziale attraverso la zero-day CVE-2026-102764 di BeyondTrust Remote Support, divulgata il 15 ottobre 2026 nel bollettino BT26-05, movimento laterale verso un’appliance Linux e successiva compromissione del sistema vCenter. La falla BeyondTrust e quella VMware sono due vulnerabilità distinte sfruttate nella medesima catena d’intrusione.

Il difetto di vCenter risiede nel servizio VMware Directory Service, vmdir. Riguarda la gestione delle chiavi di sessione del protocollo Secure Remote Password (SRP-6a) attraverso l’interfaccia Distributed Computing Environment/Remote Procedure Calls (DCE/RPC). BONESAW sfrutta il servizio rpc_srp_verifier sulla porta TCP 2012, interfaccia RPC di controllo legata a vCenter Single Sign-On. Chi riesce a sfruttare la falla può stabilire una sessione equivalente a quella dell’account administrator@vsphere.local senza conoscere la password; occorre però raggiungere il servizio vulnerabile attraverso la rete.

Il numero della porta è una indicazione operativa per la segmentazione: gli amministratori dovrebbero verificare quali reti, host e appliance possano raggiungere TCP 2012 sul vCenter, limitando l’accesso ai soli sistemi autorizzati e monitorando tentativi di connessione anomali. Nella campagna ricostruita da Mandiant, gli aggressori hanno raggiunto la superficie di attacco dopo essersi già spostati lateralmente all’interno dell’infrastruttura: esporre la gestione soltanto alla rete interna non è, di per sé, una protezione sufficiente.

Gli aggressori hanno usato lo strumento BONESAW, scritto in Go, per esportare il database del servizio di directory, creare un amministratore Single Sign-On e ottenere materiale crittografico. Un secondo strumento, SAWSNAKE, ha consentito di produrre asserzioni SAML contraffatte e sessioni amministrative. Questa tecnica, nota come Golden SAML, può permettere l’impersonificazione degli utenti e rendere inefficaci controlli come l’autenticazione multifattore, se l’attaccante possiede la chiave di firma necessaria.

Perché la sola patch non basta dopo una compromissione

Il punto più grave dell’inchiesta è proprio la possibile sottrazione delle chiavi di firma SAML. Correggere CVE-2026-123890 blocca il vettore vulnerabile, ma non revoca automaticamente chiavi già copiate, account amministrativi aggiunti o altri accessi creati durante l’intrusione. Mandiant ha osservato anche l’accesso agli host ESXi, la ricognizione dei dischi delle macchine virtuali e l’estrazione di file associati a controller di dominio Windows. ESXi non deve quindi essere descritto come direttamente vulnerabile alla medesima CVE: può essere raggiunto in una fase successiva dell’attacco.

Con la tecnica Golden SAML, la chiave privata di firma STS sottratta può essere utilizzata per generare nuove asserzioni SAML che vCenter considera attendibili. La patch non revoca quella chiave e non espelle automaticamente l’attaccante: finché il certificato e la relativa chiave di firma restano considerati validi nell’ambiente SSO, possono essere creati altri token falsificati. La rotazione o sostituzione delle chiavi e dei certificati di firma STS, effettuata con le procedure supportate, interrompe questa possibilità; occorre inoltre gestire le sessioni già aperte, gli account abusivi e gli altri segreti eventualmente compromessi. Un token già emesso non diventa automaticamente invalido in ogni configurazione soltanto perché la vulnerabilità è stata corretta.

Il rapporto individua cinque famiglie di malware e utility descritte per la prima volta in questa campagna: BONESAW e SAWSNAKE, già impiegate contro vCenter, più le webshell SLIMSAVAGE e CAGEMATCH e la backdoor BEARBONES. SLIMSAVAGE consente l’esecuzione di comandi sull’appliance Linux, CAGEMATCH il caricamento di strumenti e file per le fasi successive; BEARBONES è basata sul server SSH Dropbear, modificato per consentire accessi abusivi e intercettare credenziali. La backdoor LAZYBONES non è una sesta famiglia nuova: Google e Mandiant l’avevano già osservata in una precedente intrusione dello stesso gruppo, e ne documentano il riutilizzo per comunicazioni di comando e controllo tramite Slack.

La cronologia è rilevante: i ricercatori hanno visto BONESAW all’opera ai primi di settembre contro un vCenter già aggiornato per la precedente CVE-2026-59309. Le due vulnerabilità sono distinte: aver installato la patch di luglio non protegge dalla nuova CVE-2026-123890. L’analisi riporta anche una data di compilazione di BONESAW precedente al bollettino di luglio, ma gli stessi autori ricordano che il metadato può essere alterato e non prova da solo il momento in cui lo strumento fu preparato.

C’è un’altra esposizione da non perdere: il bollettino Broadcom VMSA-2026-0006 del 29 luglio correggeva sia CVE-2026-59309, bypass dell’autenticazione nella directory di vCenter, sia CVE-2026-59310, una vulnerabilità di directory traversal nel servizio Syslog di vCenter che può consentire l’esecuzione remota di codice. CISA ha inserito CVE-2026-59310 nel catalogo KEV il 18 agosto e ne segnala l’uso noto in campagne ransomware. Perciò chi non ha installato le correzioni di luglio deve affrontare due fronti distinti: il rischio già noto, compreso lo sfruttamento ransomware della falla Syslog, e la nuova zero-day CVE-2026-123890 divulgata a novembre. Le patch correnti sono cumulative, ma vanno verificate contro la matrice del produttore e il ramo effettivamente installato.

VMware vCenter: versioni vulnerabili e patch disponibili

Broadcom non indica workaround per CVE-2026-123890. L’intervento richiesto è l’installazione degli aggiornamenti pubblicati per il proprio ramo di prodotto. Le misure di segmentazione e la limitazione dell’accesso alle interfacce di gestione riducono la superficie raggiungibile, ma non vanno presentate come sostituti certificati della patch.

VMware vCenter: rami interessati e aggiornamenti per CVE-2026-123890

Ambiente / versione Correzione / indicazione vCenter 9.1.x 9.1.1.0200 vCenter 9.0.x 9.0.2.0200 vCenter 8.0 8.0 Update 3m vCenter 7.0 Contattare Broadcom se coperto da supporto esteso VMware Cloud Foundation 5.x (componente vCenter) Versione 5.2.5; seguire la procedura di aggiornamento VCF Telco Cloud Platform / Infrastructure Matrice e istruzioni specifiche nella KB463116

Fonte: Broadcom, VMSA-2026-0009.1, aggiornata il 20 novembre 2026. La corrispondenza tra componenti e versioni dipende dal ramo distribuito; verificare sempre la propria configurazione.

Per i prodotti VMware Cloud Foundation la procedura va pianificata secondo la versione e i componenti effettivamente distribuiti. L’advisory copre inoltre altre quattro falle, CVE-2026-123891, CVE-2026-123892, CVE-2026-123893 e CVE-2026-123894, in SDDC Manager e VMware Tools per Windows. Le loro condizioni di sfruttamento sono differenti e, nei documenti verificati, gli attacchi documentati da Mandiant riguardano specificamente CVE-2026-123890.

Quali controlli avviare nelle organizzazioni italiane

Per un responsabile infrastrutture o un SOC italiano, la priorità è duplice: aggiornare e cercare tracce di compromissione. Occorre anzitutto censire le appliance vCenter, comprese quelle interne a servizi gestiti, separare i rami già corretti da quelli ancora vulnerabili, programmare la finestra di patch e verificare che le interfacce di amministrazione siano accessibili soltanto da reti autorizzate. La verifica deve comprendere TCP 2012, il piano di gestione via HTTPS e gli accessi alle appliance che possono fungere da punto d’appoggio interno. Va ricostruita anche la storia delle patch di luglio, non soltanto lo stato dell’aggiornamento di novembre.

Dove esistono indizi di intrusione, l’analisi deve estendersi ai nuovi account SSO, agli eventi di amministrazione, alle modifiche di accesso SSH, ai log di vCenter e agli host ESXi. Il rapporto Google/Mandiant pubblica indicatori e regole di rilevamento, che devono essere interpretati nel contesto della rete: un singolo indicatore non è una prova definitiva, così come la sua assenza non esclude l’incidente. È opportuno preservare le evidenze prima delle bonifiche che potrebbero cancellarle.

La sottrazione della chiave di firma STS/SAML va considerata un’ipotesi di lavoro anche prima di una compromissione accertata quando il servizio vulnerabile del vCenter era raggiungibile da host o segmenti potenzialmente compromessi dall’inizio di settembre 2026, soprattutto se i log non permettono di escludere l’abuso. Non significa presumere violato ogni server esposto: significa dare priorità alla ricerca di prove, preservare i log, verificare la comparsa di nuovi account SSO e valutare con i responsabili della risposta all’incidente la sostituzione delle chiavi e dei certificati di firma STS, la revoca delle sessioni sospette e la rotazione delle credenziali coinvolte. Rotazione e bonifica devono seguire procedure Broadcom testate, perché un intervento improvvisato sulle identità federate può interrompere autenticazioni legittime.

Il bollettino è stato ripreso anche nel circuito istituzionale italiano: il CSIRT Toscana riporta l’alert CSIRT Italia AL15/261119. Per le organizzazioni soggette a obblighi settoriali o alla disciplina NIS2 resta inoltre necessario valutare le eventuali notifiche in base alla natura e alla gravità di un incidente effettivamente accertato, senza confondere la presenza della vulnerabilità con un incidente automaticamente notificabile.

Al momento, le fonti pubbliche esaminate non identificano vittime italiane di ARMORY CASTLE. La ricaduta per l’Italia non dipende da un elenco di aziende colpite, ma dalla criticità del piano di controllo VMware: chi lo amministra deve verificare le patch di luglio e novembre, la raggiungibilità di TCP 2012 e l’integrità delle chiavi STS. Dove l’esposizione risale a settembre, la ricerca di un’eventuale compromissione deve precedere la conclusione che il semplice aggiornamento abbia chiuso l’incidente.