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Spionaggio russo su Signal, il caso dei bersagli italiani

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Politici, giornalisti e manager italiani sono nel mirino di una campagna di spionaggio russa su Signal. La tecnica aggira la crittografia attraverso l’utente, punta agli account e si inserisce nella pressione cyber contro istituzioni, media e figure pubbliche europee

Pubblicato il 14 lug 2026
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Dario Fadda

Research Infosec, fondatore Insicurezzadigitale.com

spionaggio signal russia

Politici, giornalisti e manager italiani sono finiti nel mirino di una campagna di spionaggio condotta dalla Russia attraverso Signal, l’app di messaggistica cifrata usata da chi tratta informazioni riservate. Secondo quanto emerso, intelligence e Polizia postale stanno lavorando su una lista ristretta di bersagli selezionati per ruolo, relazioni e accesso a conversazioni sensibili.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Dario Fadda
Research Infosec, fondatore Insicurezzadigitale.com
Alessandro Longo
Direttore
Giornalista professionista, scrive da 16 anni per le principali testate italiane su temi del digitale, soprattutto telecomunicazioni, agenda digitale, pubblica amministrazione digitale. Collaborazione storica e settimanale per Sole24Ore, Repubblica (pagine di Economia nazionale, oltre mille articoli pubblicati, di cui un centinaio in prima pagina).
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