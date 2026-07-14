Politici, giornalisti e manager italiani sono finiti nel mirino di una campagna di spionaggio condotta dalla Russia attraverso Signal, l’app di messaggistica cifrata usata da chi tratta informazioni riservate. Secondo quanto emerso, intelligence e Polizia postale stanno lavorando su una lista ristretta di bersagli selezionati per ruolo, relazioni e accesso a conversazioni sensibili.
phishing
Spionaggio russo su Signal, il caso dei bersagli italiani
Politici, giornalisti e manager italiani sono nel mirino di una campagna di spionaggio russa su Signal. La tecnica aggira la crittografia attraverso l’utente, punta agli account e si inserisce nella pressione cyber contro istituzioni, media e figure pubbliche europee
Research Infosec, fondatore Insicurezzadigitale.com
Direttore
Argomenti
Canali
SPAZIO CISO
-
Sicurezza aziendale, le fondamenta cyber vanno aggiunte prima14 Lug 2026
-
La nebbia dei proxy: perché nella cyber security il nemico non ha più una sola nazionalità09 Lug 2026
-
Ultimatum BCE alle banche: alzate le difese contro la minaccia AI07 Lug 2026
-
Cyber insurance e gestione dei rischi: l’impatto delle nuove clausole di esclusione delle polizze07 Lug 2026
-
JADEPUFFER: il ransomware agentico che cambia le regole della cyber security07 Lug 2026