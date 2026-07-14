Spionaggio russo su Signal, il caso dei bersagli italiani

Politici, giornalisti e manager italiani sono finiti nel mirino di una campagna di spionaggio condotta dalla Russia attraverso Signal, l’app di messaggistica cifrata usata da chi tratta informazioni riservate. Secondo quanto emerso, intelligence e Polizia postale stanno lavorando su una lista ristretta di bersagli selezionati per ruolo, relazioni e accesso a conversazioni sensibili.