La più recente analisi pubblicata da Malwarebytes descrive una campagna di social engineering mirata agli utenti di Zoom e Google Meet che dimostra quanto sia cambiato il panorama delle minacce.
l’analisi tecnica
Phishing su Zoom e Meet: la nuova frontiera dell’abuso di software legittimo
È stata identificata una campagna di social engineering mirata su utenti Zoom e Google Meet in cui i criminali informatici non distribuiscono malware ma usano software commerciali autentici per finalità di sorveglianza nascosta. Ecco tutti i dettagli e i consigli per difendersi
