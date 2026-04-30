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L’assalto della GenAI: come gestire i rischi per garantire un’innovazione sicura

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La GenAI introduce nuove categorie di rischio. Ecco la vulnerabilità sistemica che espone le aziende a minacce di nuova generazione

Pubblicato il 30 apr 2026
Marco Zani

Country Manager Italia di Proofpoint

GenAI e cyber security; L’assalto della GenAI: come gestire i rischi per garantire un’innovazione sicura
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L’intelligenza artificiale generativa (GenAI) ha smesso da tempo di essere una semplice curiosità tecnologica per diventare un motore di trasformazione nel tessuto aziendale globale.

Dalla creazione di contenuti di marketing alla scrittura di codice, la sua adozione è ormai diventata un elemento fondante per la competitività e l’efficienza operativa.

Strumenti come ChatGPT, Claude, Google Gemini e Microsoft 365 Copilot sono ormai parte integrante dei flussi di lavoro di molte organizzazioni.

Tuttavia, questa rapida integrazione nasconde un’insidia di fondo: governance della sicurezza, controlli e policy aziendali faticano a tenere il passo, creando un pericoloso divario tra innovazione e protezione.

Ecco la vulnerabilità sistemica che espone le aziende a minacce di nuova generazione.

Accesso abusivo a Mythos, la super arma cyber AI

Gli studi

Un sondaggio McKinsey del 2025 rivela un dato allarmante: l’88% delle organizzazioni utilizza già l’AI in almeno una funzione aziendale.

A questo fa da contraltare una ricerca IBM, secondo cui solo il 24% di esse ha implementato framework di governance robusti per la gestione dei rischi associati all’AI.

Questo divario non è un semplice dato statistico. Ma è una vulnerabilità sistemica che espone le aziende a minacce di nuova generazione, spesso imprevedibili e potenzialmente devastanti.

La GenAI introduce nuove categorie di rischio: ecco perché

A differenza del software tradizionale, che opera secondo una logica basata su regole predefinite, i modelli di GenAI generano contenuti basandosi su pattern appresi da enormi dataset.

La loro natura intrinsecamente non deterministica li rende potenti, ma anche
imprevedibili. L’output può variare drasticamente in base alla formulazione del prompt, al contesto fornito e ai bias, spesso impercettibili, presenti nelle informazioni di addestramento.

Questa dipendenza dai dati e dal contesto, in assenza di una governance ferrea, trasforma uno strumento di produttività in una potenziale fonte di rischio.

Le minacce che le imprese devono fronteggiare

Le principali categorie di minaccia che le imprese devono affrontare includono:

  • Esposizione di dati sensibili: il rischio più immediato è la fuga di informazioni confidenziali. I dipendenti, agendo in buona fede per velocizzare le proprie attività, possono incollare all’interno di prompt AI porzioni pubbliche di codice sorgente, dati finanziari, strategie interne o informazioni sui clienti. Una volta inseriti, questi dati possono essere memorizzati, riutilizzati per l’addestramento di futuri modelli e, in ultima analisi, riemergere in contesti inaspettati, creando una violazione della privacy su larga scala.
  • Model Poisoning e corruzione dei dati di addestramento: attori malintenzionati possono “avvelenare” i contenuti usati per addestrare o affinare i modelli di AI. Inserendo informazioni fuorvianti, possono corrompere il comportamento del modello, inducendolo a generare output errati, con bias o addirittura a rivelare dettagli sensibili sull’infrastruttura aziendale.
  • Ingegneria sociale automatizzata e su larga scala: la GenAI è un’arma a doppio taglio per la cybersicurezza. Se da un lato aiuta i difensori, dall’altro potenzia gli attaccanti, permettendo loro di creare campagne di phishing, spear phishing e Business Email Compromise (BEC) altamente personalizzate, grammaticalmente perfette e culturalmente adattate, con una velocità e una scala prima impensabili.
  • Deepfake e attacchi di identità sintetica: la capacità di generare audio, video e immagini sintetiche realistiche (deepfake) apre la porta a frodi sofisticate. Un finto messaggio vocale del CEO che autorizza un bonifico, o una videochiamata contraffatta, possono bypassare i tradizionali controlli basati sulla fiducia e sul riconoscimento umano.
  • Allucinazioni e output errati: i modelli di GenAI possono produrre informazioni plausibili ma completamente false, chiamate comunemente “allucinazioni”. Basare decisioni critiche, configurazioni di sistema o consulenze legali su questi output senza una verifica umana può portare a errori catastrofici.
  • Prompt injection: questa tecnica consiste nell’inserire istruzioni dannose nascoste all’interno di input apparentemente innocui (come un Pdf o un’email). Un assistente AI che li processa potrebbe essere indotto a eseguire azioni non autorizzate, come esfiltrare dati o bypassare le policy di sicurezza.

GenAI, un approccio pratico alla mitigazione dei rischi

Navigare in questo nuovo panorama di rischi richiede un cambio di paradigma, passando da una sicurezza perimetrale a una governance human-centric e consapevole del comportamento.

Le aziende devono agire ora, implementando una strategia di difesa a più livelli:

  • Implementare rigidi controlli sui dati: la prima linea di difesa è la prevenzione. È fondamentale sviluppare e applicare policy chiare che definiscano quali dati possono essere inseriti negli strumenti di GenAI. L’utilizzo di soluzioni di Data Loss Prevention (DLP) può monitorare e bloccare i tentativi di condividere informazioni sensibili con piattaforme di AI non gestite o pubbliche.
  • Costruire una governance solida dell’AI: l’innovazione non può procedere senza controllo. Le organizzazioni devono mantenere un inventario aggiornato di tutti gli strumenti di GenAI in uso, stabilire processi di approvazione chiari per ogni nuova implementazione e assegnare responsabilità precise per la classificazione dei dati, la gestione delle policy e la risposta agli incidenti.
  • Monitorare l’utilizzo e validare gli output: la visibilità è cruciale. È necessario monitorare l’attività degli utenti sulle piattaforme di AI, cercando pattern anomali. Altrettanto importante è instillare una cultura del “verify first, trust later”: ogni output generato dall’AI, specialmente se influenza decisioni critiche, deve essere trattato come non attendibile fino a verifica umana.
  • Applicare il principio del minimo privilegio: quando la GenAI viene integrata con altri sistemi interni, l’accesso deve essere strettamente controllato secondo il principio del minimo privilegio. Limitarne i permessi riduce il potenziale raggio di esposizione in caso di compromissione.
  • Formare i dipendenti: l’elemento umano rimane l’anello più forte e, al contempo, più debole della catena della sicurezza. È imperativo formare i dipendenti sull’utilizzo sicuro della GenAI. Bisogna educarli sui rischi di deepfake, prompt injection e sull’importanza di non affidarsi ciecamente agli output dei modelli.

Trasformare i benefici della GenAI in vantaggio competitivo

Se la GenAI è una forza trasformativa con un potenziale immenso, ignorarne i rischi intrinseci è una negligenza che nessuna organizzazione può permettersi.

Abbracciare l’innovazione richiede un impegno parallelo e altrettanto forte nella costruzione di una cultura della sicurezza, di processi di governance robusti e di difese tecnologiche adeguate.

Solo così le aziende potranno sfruttare appieno i benefici della GenAI, trasformandola in un vantaggio competitivo sostenibile e sicuro.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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