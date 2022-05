Il malware della gang Conti è sempre più mirato: Bumblebee è il nuovo downloader che funge da ransomware-as-a-service e che, grazie a sofisticati controlli anti-virtualizzazione e anti rilevamento, riesce a eludere i controlli di sicurezza nascondendosi dietro finte fatture da pagare.

L’obiettivo è quello di indurre la vittima designata a scaricare ed eseguire ulteriori payload pericolosi.

In realtà, Bumblebee va a rimpiazzare il noto malware BazarLoader usato per distribuire Cobalt Strike. “Bumblebee è l’ennesima innovazione del mondo cyber crime”, esordisce Pierguido Iezzi, esperto di cyber security e CEO di Swascan, “una conferma di come i veri innovatori nel mondo cyber siano purtroppo proprio i criminal hacker. Il loro modus operandi li spinge a identificare e sviluppare soluzioni ogni volta più sofisticate”.

Bumblebee è il nuovo ransomware-as-a-service

“Tecniche, strumenti e procedure”, continua Iezzi, “devono essere costantemente evoluti non solo per bypassare i sistemi di sicurezza, ma soprattutto per garantirne l’efficienza in termini di tempo ed effort. Il rapporto costo/beneficio che regola il mondo del cyber crime”.

Ma “allo stesso tempo questo approccio all’innovazione”, sottolinea l’esperto di cyber security, “soprattutto per le gang di ransomware-as-a-service, è anche marketing: un vero e proprio ‘biglietto da visita’ per aumentare la propria esposizione e attirare un numero maggiore di affiliati”.

Lo schema d’attacco

La gang Conti distribuisce Bumblebee mediante e-mail di phishing con cui chiede alle vittime di pagare una fattura in scadenza.

Tuttavia, il messaggio contiene un link che conduce a un’immagine ISO di cui hanno effettuato l’upload su OneDrive.

A volte, i cyber criminali nascondono il link in un allegato HTML. Dentro l’immagine ISO ci sono due file (.lnk e .dat). Basta cliccare sul file .lnk per eseguire il file .dat che avvia Bumblebee.

Altre volte, invece, l’immagine ISO è un allego all’email in formato ZIP. Al posto del file .dat, ad avviare Bumblebee un file .dll.

Google Drive, in altri casi, sostituisce OneDrive, per attaccare, ma il risultato non cambia.

A questo punto il malware:

fa incetta di informazioni del sistema sotto attacco;

dà il via alla comunicazione con il server C2 (command and control) per ottenere istruzioni ;

per ottenere ; tramite il downloader, Bumblebee può scaricare sul computer altri malware, compresi ransomware.

Come proteggersi

“Chi opera nel mondo della cyber security sarà costantemente alla rincorsa”, se non cambia approccio, afferma Iezzi. Infatti, “la staticità in questo scenario non paga. Il compito di ogni esperto di sicurezza deve essere quindi quello di giocare d’anticipo. Come? Analizzando e anticipando le nuove possibili minacce attraverso le attività di Threat Intelligence. E, allo stesso tempo, identificando tecniche, processi e competenze che possano rendere inefficaci le innovazioni del cyber crime”.

“La cyber security non è innovativa” conclude Iezzi, bensì “è un connubio di resistenza e resilienza scaturito dalla corretta applicazione dei paradigmi della security by detection & by reaction”.

