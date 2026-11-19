Oltre 1,3 milioni di TV box Android, regolarmente certificati da Google, sono stati trasformati in una botnet non da un attaccante esterno, ma dal loro stesso produttore.
Il caso
Botnet XCPE, Google la smantella: milioni di TV box Android già infetti in una fabbrica cinese
Il report di Google Threat Intelligence Group (GTIG) mostra quanto una certificazione di prodotto, rilasciata in un determinato momento, possa offrire garanzie limitate quando la minaccia risiede nella catena di fornitura. Ecco la lezione da trarre dalla botnet XCPE
Analyst, Hermes Bay
Presidente Associazione Italiana Infrastrutture Critiche (AIIC)
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