Ultimi articoli Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

nuove minacce

Attacco ai supermercati francesi: perché la OT security è prima di tutto questione di governance

Indirizzo copiato

L’attacco ai sistemi di refrigerazione dei supermercati francesi mostra come una debolezza condivisa possa compromettere centinaia di impianti. Tra dispositivi obsoleti, accessi remoti e fornitori, la sicurezza OT diventa una questione di governance, continuità operativa e controllo dei processi fisici

Pubblicato il 14 ott 2026
Carlo Testa

CEO di Nais

sicurezza OT
Aggiungi tra i preferiti su Google

Per compromettere centinaia di impianti non serve necessariamente violare centinaia di reti. Può bastare una debolezza condivisa: un sistema di controllo esposto su Internet, una credenziale utilizzata su più dispositivi o un accesso remoto non adeguatamente protetto.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

T
Carlo Testa
CEO di Nais

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Cina influencer; Tianfu Cup: gara di hacking o strumento di Stato

  • sovranità digitale

    Tianfu Cup, la gara di hacking cinese che trasforma gli zero-day in risorsa strategica

    13 Ott 2026

    di Maria Beatrice Versaci

    Condividi
  • Servizi di ascolto e GDPR; Servizi di ascolto e di segnalazione per soggetti vulnerabili: informativa, anonimato e i limiti ai sensi del GDPR;

  • data protection

    Servizi di ascolto e GDPR: perché il consenso non basta a proteggere i soggetti vulnerabili

    08 Set 2026

    di Giuseppe Alverone e Monica Perego

    Condividi
  • modelli LLM; Guardrail e capacità difensiva: i limiti del safety alignment per i cyber defender; Attacchi LLM-jacking: hacker dirottano account aziendali per colpire terzi

  • la guida

    Intelligenza artificiale e vulnerabilità: il ruolo dei modelli LLM nel codice applicativo

    01 Lug 2026

    di Paolo Tarsitano

    Condividi
  • Cyber security e safety; Safety e Security: due domini, un unico ecosistema della sicurezza

  • la riflessione

    Safety e Security: due domini, un unico ecosistema della sicurezza

    13 Ott 2026

    di Giuseppe Alverone e Monica Perego

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x