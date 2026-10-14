Per compromettere centinaia di impianti non serve necessariamente violare centinaia di reti. Può bastare una debolezza condivisa: un sistema di controllo esposto su Internet, una credenziale utilizzata su più dispositivi o un accesso remoto non adeguatamente protetto.
nuove minacce
Attacco ai supermercati francesi: perché la OT security è prima di tutto questione di governance
L’attacco ai sistemi di refrigerazione dei supermercati francesi mostra come una debolezza condivisa possa compromettere centinaia di impianti. Tra dispositivi obsoleti, accessi remoti e fornitori, la sicurezza OT diventa una questione di governance, continuità operativa e controllo dei processi fisici
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