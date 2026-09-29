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Attacchi LLM-jacking: hacker dirottano account aziendali per colpire terzi a costi irrisori

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I ricercatori di Google Threat hanno scoperto che i marketplace del dark web vendono l’accesso a modelli di intelligenza artificiale di aziende come Anthropic, Google e OpenAI con sconti che arrivano fino al 97%. Ecco la nuova forma di asimmetria economica: i vantaggi di chi sferra attacchi LLM-jacking, l’hijacking o crypto jacking degli LLM

Pubblicato il 29 set 2026
modelli LLM; Guardrail e capacità difensiva: i limiti del safety alignment per i cyber defender; Attacchi LLM-jacking: hacker dirottano account aziendali per colpire terzi
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L’accesso illecito ai modelli di intelligenza artificiale e alla potenza di calcolo sta rapidamente diventando la merce più ambita nel mondo della criminalità informatica, poiché gli hacker cercano di sfruttare i costosi modelli linguistici di grandi dimensioni a fini di estorsione, guerra informatica e spionaggio.

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Mirella Castigli
Giornalista

Giornalista pubblicista, collabora con AgendaDigitale.eu dal 2021. Laurea in Chimica Bio-organica all’Università degli Studi di Milano (1998, tesi sulla Chimica combinatoria, relatore Prof. Umberto Valcavi), collabora con CyberSecurity360, Pagamenti Digitali e BigData4Innovation (ora ZeroUno) dal 2021. In precedenza, ha collaborato con Computer Idea e alle inchieste di Pc Magazine come freelance (2000 – 2006), alla newsletter quotidiana e settimanale di VNUnet.it (VNU B. P.) dal 2004 e di ITespresso.it (2007-2017, NetMediaEurope). Nel 2002 è stata curatrice tecnica del progetto “Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: E-democracy” (progetto CRC con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie). Ha scritto i libri “I motori di ricerca nel caos della rete” (ShaKe, 2000); Mela marcia (AgenziaX, 2010, ripubblicato come eBook da Punto-Informatico.it); Zero Privacy (Vidèa Instant Book). Attiva nella comunità degli Hackmeeting italiani dalla fine degli anni ’90, il suo hacktivismo e la sua cultura di rete sono stati citati in “Networking: The Net as Artwork”, scritto da Tatiana Bazzichelli (Costa & Nolan, 2006 /DARC Press, 2008). Ha lavorato come redattrice per “Le Sindache d’Italia” (ALI Autonomie), Reality book (Roma, 2021). Ha collaborato con Valigia Blu nel 2011. Un suo articolo, pubblicato da AgendaDigitale.eu, è citato sul Vocabolario Treccani alla voce “disruption”.

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