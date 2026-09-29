L’accesso illecito ai modelli di intelligenza artificiale e alla potenza di calcolo sta rapidamente diventando la merce più ambita nel mondo della criminalità informatica, poiché gli hacker cercano di sfruttare i costosi modelli linguistici di grandi dimensioni a fini di estorsione, guerra informatica e spionaggio.
nuove sfide
Attacchi LLM-jacking: hacker dirottano account aziendali per colpire terzi a costi irrisori
I ricercatori di Google Threat hanno scoperto che i marketplace del dark web vendono l’accesso a modelli di intelligenza artificiale di aziende come Anthropic, Google e OpenAI con sconti che arrivano fino al 97%. Ecco la nuova forma di asimmetria economica: i vantaggi di chi sferra attacchi LLM-jacking, l’hijacking o crypto jacking degli LLM
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