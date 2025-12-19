Qualcuno potrebbe dire, provocatoriamente, che la regolamentazione sull’intelligenza artificiale è qualcosa di cui non sentivamo certamente il bisogno.
AI e sregolatezza normativa
Gli scenari dell’intelligenza artificiale affrontano il dilemma della regolamentazione a riguardo, oscillando fra pericolose tentazioni di overregulation e deregulation. Ecco, dunque, che un legislatore virtuoso dovrebbe però non solo collocarsi nel mezzo, ma badare anche a come fare le regole
