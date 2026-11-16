Tra il 30 settembre e il 16 ottobre 2026 un server che esponeva il pannello di CyberStrikeAI, framework open source che abbina agenti LLM a tool offensivi, ha usato le credenziali di otto identità AWS rubate, cinque utenti IAM e tre ruoli di istanza EC2, su quattro account. Lo ha ricostruito Elastic Security Labs in un report pubblicato il 13 novembre.

Il dettaglio che ha fatto il giro delle redazioni di settore è quello del titolo: il 30 settembre un ruolo EC2 compromesso ha lanciato 56 chiamate DescribeInstanceAttribute in 141 millisecondi, circa 2,5 millisecondi a richiesta, per leggersi gli script userData di altrettante istanze.

Ma se vi fermate qui avete letto la parte spettacolare e perso la notizia vera, quella che dovrebbe far cambiare approccio a chi disegna le finestre di correlazione di un SOC.

CyberStrikeAI su AWS: perché la pausa mette in crisi il SOC

La raffica colpisce l’immaginazione perché è l’equivalente digitale di un ladro che svuota una cassaforte nel tempo di un flash. Ed è reale: un unico server esterno, all’IP 43.240.29.11, ha letto 56 script userData in 141 millisecondi.

Gli userData, lo sa chiunque abbia messo mano a un template CloudFormation, sono il posto dove finiscono password di database, token API e chiavi SSH in chiaro perché “tanto è solo per il bootstrap”.

Qui però serve una precisazione che i titoli hanno saltato: nessuno ha confermato cosa ci fosse dentro quei 56 script. Elastic si limita a ricordare che spesso contengono segreti e, con il buon senso di chi fa incident response, raccomanda di considerare esposto tutto ciò che vi era scritto. Non è la stessa cosa che dire “l’attaccante ha in mano i vostri segreti applicativi”, ed è esattamente la differenza tra un report e un comunicato.

Quello che rende l’intrusione un caso di studio arriva dopo. Fra il 2 e il 16 ottobre dall’IP noto non parte più nulla: quattordici giorni senza un solo alert, poi il ritorno. Ed è Elastic stessa a scrivere la frase che andrebbe incorniciata in ogni SOC orgoglioso delle proprie correlation rule: quella pausa ha fatto più danno della raffica, perché una finestra di correlazione fissa non copre due settimane e una finestra corta avrebbe spezzato l’intrusione in alert scollegati fra loro.

Aggiungete che tutti i 78 alert generati erano di severità media o bassa, e che acquistavano senso solo se messi in fila per IP sorgente. Tradotto per chi deve giustificare un budget al CdA: avete comprato un sistema che vede benissimo i fulmini e resta cieco sulle maree.

Il perimetro dell’intrusione e i limiti dell’attribuzione all’IA

La distinzione conta quando dovete scrivere il report per il board, quindi facciamola bene. È accertato il perimetro: otto identità, cinque utenti IAM e tre ruoli di istanza EC2, su quattro account, tutte usate dallo stesso indirizzo. È accertato lo strumento, con confidenza alta: i dati di scansione Internet mostrano quell’IP servire l’interfaccia web di CyberStrikeAI sulla porta 8080, con un certificato autofirmato del framework, il giorno prima del primo alert; due indirizzi vicini, 43.240.29.28 e 43.240.29.33, presentano lo stesso certificato.

È accertato il bilancio delle detection: 78 alert su sei regole in sedici giorni, 65 dei quali, l’83%, concentrati nel primo.

Poi c’è l’elenco, più lungo e meno comodo, di ciò che non lo è. Elastic non collega l’intrusione ad alcun gruppo nominato. Non sa come siano state ottenute le credenziali: i nomi delle sessioni di ruolo, costruiti sugli ID delle istanze, fanno pensare a credenziali prelevate dagli instance profile, per esempio via SSRF o compromissione dell’host, ma è un’ipotesi di lavoro e come tale viene presentata.

Non può dimostrare che a prendere le decisioni fosse un agente LLM: parla di attività assistita dall’IA sulla base dello strumento identificato e della velocità di esecuzione, e si ferma lì. E non sa spiegare la pausa: verifica che l’accesso fosse sopravvissuto, raffreddamento deliberato o operatore impegnato su altri bersagli sono tutte letture compatibili, e i dati non permettono di scegliere.

Chi titola “l’IA ha deciso di aspettare quattordici giorni” sta quindi attribuendo a una macchina un’intenzione che nemmeno chi ha i log in mano si sente di attribuire. È lo stesso vizio di chi scrive “azienda violata dal gruppo X” prima che l’azienda o un’autorità lo confermino: fiction venduta come cronaca.

La cronologia su AWS: dalle chiavi rubate al ritorno dopo 14 giorni

La cronologia è il punto in cui si capisce perché molte regole SIEM non avrebbero retto. I nomi delle identità sono quelli, anonimizzati, usati nel report.

Fase Data Cosa succede 1 30 settembre GetCallerIdentity su quattro utenti IAM di tre account in 51 minuti; tre chiamate cadono nello stesso secondo, una per account. Due GetSessionToken su un utente di servizio. 2 30 settembre Il ruolo EC2 app-role chiama GetSecretValue. Dopo 3 ore e 18 minuti legge un singolo userData, “probabilmente un test”. A 6 ore e 10 minuti parte la raffica: 56 letture in 141 ms. 3 1-2 ottobre Chiavi rivalidate; app-role estrae altri segreti e legge un altro userData; nonprod-role chiama GetSecretValue due volte. Il 2 ottobre container-role decifra un parametro SSM e 29 secondi dopo lancia SendCommand. Pausa 2-16 ottobre Nessun alert dall’IP per quattordici giorni. 4 16 ottobre Un utente di un quarto account, mai visto prima, chiama GetSessionToken; due utenti di servizio già noti richiamano GetCallerIdentity.

La fase 1 non è credential stuffing, come si è letto in giro: nessuno prova password a caso. È validazione di chiavi già rubate, l’equivalente di provare un mazzo di chiavi trovato per terra su ogni porta del pianerottolo. GetCallerIdentity è perfetta per lo scopo perché risponde sempre, non richiede permessi e dice all’attaccante chi è diventato. Che si tratti di utenze di servizio non è un caso: sono quelle che si ruotano di rado e si guardano ancora meno.

La fase 2 smonta l’idea della rapina fulminea. Fra il primo accesso a Secrets Manager e la raffica passano oltre sei ore, con in mezzo una lettura isolata che ha tutta l’aria di una prova.

La raffica vera, 56 richieste a 2,5 millisecondi l’una, è il ritmo di uno strumento che scorre una lista di instance ID, non di una persona davanti a una console.

Ma il passaggio più pesante dell’intera vicenda è un altro e ha fatto molto meno rumore: il 2 ottobre un terzo ruolo decifra un parametro SecureString e mezzo minuto dopo invia un SendCommand. Fin lì si era letto; da lì in poi si eseguono comandi sulle istanze gestite da Systems Manager.

Gli alert seguono la stessa curva: 65 il primo giorno, 8 il secondo, 2 il terzo, poi il nulla, e 3 al ritorno. Per l’analista che aveva chiuso il ticket dopo una settimana tranquilla, quei tre alert di metà ottobre, un GetSessionToken e due GetCallerIdentity, erano rumore di fondo su identità qualunque. L’unico filo che li legava ai 75 precedenti era l’indirizzo di provenienza.

CyberStrikeAI e gli altri framework offensivi agentici

Lo stesso giorno Elastic ha pubblicato un secondo report che mette CyberStrikeAI accanto ad altri quattro framework offensivi agentici: ARTEX, Cairn, PentAGI e HexStrike. Si installano con un singolo script o un file Compose e insieme superano le 60.000 stelle su GitHub, il che significa che li usano i red team seri e, con lo stesso identico comando, chiunque altro.

Il dato che dovrebbe togliere il sonno è un altro: nessuno dei cinque, nella configurazione predefinita, verifica nel codice che l’operatore sia autorizzato ad attaccare il bersaglio. Tre di loro risolvono la questione dicendo al modello, nel prompt, che l’autorizzazione c’è. In pratica il perimetro legale del penetration test è un’autocertificazione scritta dall’attaccante e letta da un LLM.

Anche l’autonomia è l’impostazione di fabbrica: in CyberStrikeAI la modalità di approvazione è disattivata, in PentAGI il parametro che chiede conferma all’utente nasce su false. Sul ritmo operativo va usata cautela: i burst di esecuzione fra due e 25 secondi sono un’osservazione del Google Threat Intelligence Group riferita ad ARTEX, non una legge valida per tutti e cinque.

Messa accanto ai 141 millisecondi del caso AWS, però, la lezione operativa è la stessa: l’azione dura secondi, e fra un’azione e l’altra può passare qualunque intervallo. CyberStrikeAI, dal canto suo, ha una skill dedicata alla sicurezza operativa che copre rate limit, aggiramento dei ban IP e anti-forense. Non è un giocattolo scappato di mano a uno studente.

C’è anche una buona notizia, di quelle che durano poco: diversi default si firmano da soli. Nei log si trovano user agent come HexStrike-HTTP-Framework/1.0, CyberStrikeAI-WebShell/1.0 o artex-enrich/1.0, almeno finché chi attacca non si prende i trenta secondi necessari a cambiarli.

La conclusione di Elastic è quella che conta per chi governa un SOC: le decisioni che pesano si prendono prima che l’incidente inizi, compresa quella su quali detection sono abbastanza affidabili da far partire un contenimento automatico.

Detection e NIS2: le responsabilità di chi governa il SOC

Qui il discorso smette di essere un esercizio di forensics e diventa governance. La domanda che un consiglio di amministrazione dovrebbe farsi non è “quanto è veloce l’IA offensiva” ma “su quale scala di tempo ragionano le nostre detection“. Molte regole, comprese quelle pronte all’uso, lavorano su finestre di secondi o minuti: la regola Elastic che intercetta le raffiche di chiamate di discovery, per dire, conta le azioni distinte in dieci secondi. Sono nate per i fulmini e li prendono.

Il problema è il livello sopra, quello che dovrebbe ricordarsi che l’identità vista il 30 settembre e quella vista il 16 ottobre parlano dallo stesso indirizzo. Elastic non indica un numero magico di giorni: raccomanda di correlare gli alert medi e bassi per IP sorgente con una finestra flessibile, proprio perché l’attività assistita dall’IA è irregolare.

La responsabilità di questa scelta ha un indirizzo preciso. L’articolo 20 della direttiva NIS2, recepito in Italia dall’articolo 23 del D.Lgs. 138/2024, chiede agli organi di amministrazione e direttivi di approvare le modalità di implementazione delle misure di gestione del rischio, di sovrintendere alla loro attuazione e li rende responsabili delle violazioni.

Non è un dettaglio da compliance officer: è la base su cui un vertice risponde se ha firmato un impianto di monitoraggio palesemente non tarato sulla minaccia nota. E da novembre 2026 questa minaccia è nota, documentata e con tanto di cronologia al millisecondo.

Notifiche al CSIRT Italia e catena di approvvigionamento

Poi c’è l’orologio delle notifiche. L’articolo 25 dello stesso decreto prevede la pre-notifica al CSIRT Italia entro 24 ore e la notifica entro 72 dal momento in cui si ha evidenza di un incidente significativo. Ma l’evidenza, in un caso come questo, esiste solo se qualcuno collega 78 alert di bassa severità sparsi su sedici giorni. Se restano scollegati il cronometro non parte mai, e non perché siate in regola.

Infine la catena di approvvigionamento, articolo 21, paragrafo 2, lettera d) della direttiva e articolo 24, comma 2, lettera d) del decreto. Il report non parla di fornitori e sarebbe scorretto farglielo dire. La domanda, però, vale per chiunque: quante delle vostre istanze sono state tirate su da un system integrator, da un MSP o da un template ereditato, e chi ha mai letto cosa c’è scritto nei loro script di avvio?

Proteggere i propri sistemi dai vettori lato fornitore significa anche sapere se le credenziali che un terzo gestisce per voi sono in chiaro in un bootstrap leggibile da qualunque identità con il permesso giusto. Elastic aggiunge un promemoria che molti preferiscono non sentire: gli ambienti non di produzione condividono spesso segreti con la produzione.

Credenziali AWS e userData: i controlli da eseguire

Il primo controllo è anche il più istruttivo, perché consiste nel fare a voi stessi quello che è stato fatto alle vittime: leggere tutti gli userData e cercarci dentro i segreti.

for id in $(aws ec2 describe-instances \

--query 'Reservations[].Instances[].InstanceId' --output text); do

aws ec2 describe-instance-attribute --instance-id "$id" --attribute userData \

--query 'UserData.Value' --output text | base64 -d 2>/dev/null \

| grep -iEn 'password|passwd|secret|token|api[_-]?key|PRIVATE KEY' \

&& echo ">>> $id"

done

È la stessa chiamata della raffica, quindi il ciclo vi regala un secondo test gratuito: se dopo averlo lanciato su qualche decina di istanze il vostro SOC non vi telefona, avete trovato il primo finding prima ancora di guardare l’output. Quello che il grep trova va spostato in Secrets Manager o Parameter Store e ruotato, non solo cancellato dallo script.

Permessi, correlazione degli alert e contenimento

Il resto dei controlli discende dal report:

Togliete il permesso a chi non serve. ec2:DescribeInstanceAttribute e secretsmanager:GetSecretValue vanno negati, via IAM o Service Control Policy, a tutte le identità che non ne hanno un bisogno dimostrabile.

ec2:DescribeInstanceAttribute e secretsmanager:GetSecretValue vanno negati, via IAM o Service Control Policy, a tutte le identità che non ne hanno un bisogno dimostrabile. Correlate per sorgente, non solo per tempo. Alert medi e bassi dallo stesso IP vanno raggruppati con una finestra flessibile. Elastic propone due regole ad alta severità: più di 20 letture userData dalla stessa identità e dallo stesso IP in dieci minuti, e tre o più identità non di ruolo che chiamano GetCallerIdentity dallo stesso IP e ASN in dieci minuti.

Alert medi e bassi dallo stesso IP vanno raggruppati con una finestra flessibile. Elastic propone due regole ad alta severità: più di 20 letture userData dalla stessa identità e dallo stesso IP in dieci minuti, e tre o più identità non di ruolo che chiamano GetCallerIdentity dallo stesso IP e ASN in dieci minuti. Cacciate i risvegli. Un’identità di servizio che tace per due settimane e riparte con un GetCallerIdentity da un IP esterno è un segnale, non rumore. Questo hunting va fatto a calendario, non aspettando un alert.

Un’identità di servizio che tace per due settimane e riparte con un GetCallerIdentity da un IP esterno è un segnale, non rumore. Questo hunting va fatto a calendario, non aspettando un alert. Se siete stati toccati, ruotare le chiavi non basta. Vanno revocate le sessioni e sostituiti instance profile o istanze: finché l’host resta compromesso, le credenziali riemesse sono di nuovo a rischio. E va riletta la cronologia dei comandi SSM, a partire da AWS-RunShellScript e AWS-RunPowerShellScript.

Vanno revocate le sessioni e sostituiti instance profile o istanze: finché l’host resta compromesso, le credenziali riemesse sono di nuovo a rischio. E va riletta la cronologia dei comandi SSM, a partire da AWS-RunShellScript e AWS-RunPowerShellScript. Confrontate i segreti di test e produzione. Se coincidono, il ruolo “non critico” è critico quanto gli altri.

Se coincidono, il ruolo “non critico” è critico quanto gli altri. Cercate le firme, senza fidarvi. Gli user agent dei framework e i tre IP del caso (43.240.29.11, .28 e .33) vanno cercati e bloccati, ma la difesa deve reggersi sul comportamento: un indirizzo si cambia in un minuto.

La lezione dell’intrusione CyberStrikeAI per il SOC

L’intrusione CyberStrikeAI su AWS non è notizia perché uno strumento ha fatto 56 chiamate in 141 millisecondi: quello è marketing della paura, roba da slide di vendita. È notizia perché mostra, con numeri verificabili, che 78 alert corretti possono non diventare mai un incidente se nessuno li mette in fila.

La domanda, allora, non è se la prossima raffica sarà più rapida di questa: è se il vostro SOC, il sedicesimo giorno, si ricorderà ancora del primo.