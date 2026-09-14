Ultimi articoli Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

l'analisi

Agenti AI fuori controllo: la corsa dei big verso standard di sicurezza

Indirizzo copiato

Le capacità cyber degli agenti AI stanno crescendo al punto da modificare il modo in cui vengono sviluppati i modelli frontier. OpenAI ha già rallentato alcune attività, mentre Anthropic propone checkpoint, verificatori indipendenti e standard comuni

Pubblicato il 14 set 2026
cybersecurity AI
Aggiungi tra i preferiti su Google

La cyber security sta per diventare il fattore che determina il ritmo di sviluppo dell’intelligenza artificiale. Gli ultimi incidenti causati agenti AI di OpenAI e Anthropic sfuggiti al controllo stanno infatti spingendo le stesse big tech a maggiore prudenza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Alessandro Longo
Direttore
Giornalista professionista, scrive da 16 anni per le principali testate italiane su temi del digitale, soprattutto telecomunicazioni, agenda digitale, pubblica amministrazione digitale. Collaborazione storica e settimanale per Sole24Ore, Repubblica (pagine di Economia nazionale, oltre mille articoli pubblicati, di cui un centinaio in prima pagina).
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Strategia Nazionale Resilienza Soggetti Critici

  • guerra ibrida

    Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici: la fine del confine tra minacce fisiche e digitali

    15 Giu 2026

    di Pierluigi Paganini

    Condividi
  • Password Manager per il Business di NordPass

  • News

    Condivisione sicura delle credenziali e monitoraggio data leak: gestire le password in azienda a 3,59 €

    27 Ago 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • Credit scoring sanzioni privacy

  • i provvedimenti

    Credit scoring nel settore energetico: cosa cambia dopo le sanzioni del Garante privacy

    23 Lug 2026

    di Tania Orrù

    Condividi
  • Attacchi zero-click Whatsapp

  • ingegneria sociale

    Zero-click su WhatsApp per iOS: a rischio i vecchi iPhone non aggiornati, ma Meta deve fare di più

    02 Set 2026

    di Mirella Castigli

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x