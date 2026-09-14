La cyber security sta per diventare il fattore che determina il ritmo di sviluppo dell’intelligenza artificiale. Gli ultimi incidenti causati agenti AI di OpenAI e Anthropic sfuggiti al controllo stanno infatti spingendo le stesse big tech a maggiore prudenza.
l'analisi
Agenti AI fuori controllo: la corsa dei big verso standard di sicurezza
Le capacità cyber degli agenti AI stanno crescendo al punto da modificare il modo in cui vengono sviluppati i modelli frontier. OpenAI ha già rallentato alcune attività, mentre Anthropic propone checkpoint, verificatori indipendenti e standard comuni
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