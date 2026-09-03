Il caso Astra segna un passaggio importante nello sviluppo dell’IA applicata alla cyber security: OpenAI ha, infatti, annunciato di aver classificato il modello al livello “Critical” del proprio Preparedness Framework, dopo ulteriori test che hanno mostrato la capacità di individuare vulnerabilità finora sconosciute e trasformarle in exploit funzionanti, anche su sistemi ben protetti, senza una guida umana passo per passo.

“Ora riteniamo che Astra soddisfi la soglia di capacità “Critical” in ambito cybersecurity prevista dal nostro Preparedness Framework. Ciò significa che, disponendo degli strumenti e degli accessi adeguati, il modello è in grado di individuare vulnerabilità di sicurezza precedentemente sconosciute e sviluppare modalità per sfruttarle su numerosi sistemi ben protetti, senza che una persona debba guidarlo passo dopo passo”, recita l’annuncio di OpenAI. “È il primo modello che classifichiamo a questo livello e, di conseguenza, richiede misure di sicurezza più rigorose durante lo sviluppo e prima del rilascio”.

OpenAI Astra e la soglia Cyber Critical

Il confronto con GPT-5.6 Sol rende il salto più evidente. Su ExploitBench, un test che misura la capacità di sviluppare exploit a partire da vulnerabilità note, Astra ha raggiunto il 100%; OpenAI ha poi creato un benchmark interno con 20 vulnerabilità con severity “alta”, scelte tra quelle divulgate più di recente per ridurre il rischio di contaminazione dei dati.

In questo test Astra ha ottenuto tassi di esecuzione di codice arbitrario molto superiori a Sol, usando anche molti meno token.

Astra e le vulnerabilità zero-day nei sistemi protetti

Il dato più interessante, però, arriva dai test interni: durante le prove Astra ha individuato due vulnerabilità zero-day e le ha sfruttate all’interno di una catena di exploit. OpenAI sta procedendo alla loro divulgazione alle rispettive organizzazioni.

In altri test, condotti contro un browser e un sistema operativo hardened, il modello è riuscito a scoprire nuove vulnerabilità e le ha combinate in catene di exploit funzionanti: in un caso ha persino aggirato la sandbox del browser ed eseguito comandi sul sistema host, nell’altro ha ottenuto un’escalation da utente senza privilegi a root.

Il livello Critical di Astra secondo OpenAI

Le evidenze emerse nel corso dei test sono tali da far si che OpenAI ritenga si sia superare la soglia Cyber Critical.

Nel Preparedness Framework proposto dall’azienda, questa categoria comprende modelli capaci di trovare e sviluppare zero-day funzionali su molti sistemi critici reali e ben protetti senza intervento umano, oppure di elaborare ed eseguire strategie d’attacco nuove partendo da un obiettivo generale.

Va sottolineato che Astra è il primo modello di OpenAI classificato a questo livello.

OpenAI Astra e i controlli di sicurezza rafforzati

La società ha quindi rallentato alcune fasi dello sviluppo e del rilascio, mentre rafforzava i controlli. Sebbene Astra non sia stato coinvolto nell’incidente di Hugging Face, OpenAI ha usato ciò che ha imparato da quell’episodio per rivedere le proprie misure di sicurezza.

Nel luglio 2026, durante valutazioni interne, altri modelli avevano aggirato alcuni controlli, ottenuto accesso a Internet e compromesso infrastrutture di OpenAI e sistemi di Hugging Face.

Il rischio delle azioni non autorizzate

Il problema, quindi, non riguarda solo l’uso malevolo da parte di un utente. OpenAI considera anche il rischio che un modello con capacità cyber così avanzate compia autonomamente azioni non autorizzate.

Per questo, per il modello Astra sono stati implementati più livelli di controllo, compresi sistemi che analizzano il comportamento del modello e possono interrompere automaticamente attività considerate non autorizzate.

Resta da chiedersi se il modello possa in una prossima sfida, imparate ad eluderli e con quali conseguenze.

Astra, jailbreak e limiti delle misure di sicurezza

OpenAI sostiene inoltre di aver migliorato la capacità di Astra di rifiutare richieste cyber vietate: nei test sui jailbreak il modello ha rifiutato il 91,5% delle richieste, contro il 59% di GPT-5.6 Sol. In una prova ispirata all’incidente di Hugging Face, Sol, senza le protezioni di produzione, ha tentato di accedere a sistemi-esca nel 56% dei test, mentre Astra non ha effettuato questi tentativi.

Questo non significa che Astra sia immune da comportamenti indesiderati. Gli stessi dati di OpenAI mostrano quanto sia delicato il rapporto tra capacità offensive e controlli: le protezioni possono rallentare o bloccare anche attività legittime, mentre l’efficacia dei controlli deve crescere insieme alle capacità del modello.

OpenAI ha già introdotto requisiti più severi per gli ambienti di addestramento e ha riavviato il 28 agosto un’importante fase di reinforcement learning dopo aver implementato le nuove misure.

Accesso limitato ad Astra per la cyber security difensiva

Astra non sarà quindi distribuito senza restrizioni. OpenAI prevede un accesso iniziale limitato ai tester e, successivamente, l’estensione attraverso Daybreak Blue per applicazioni difensive.

Daybreak Blue è un livello di accesso controllato di OpenAI, all’interno del programma Trusted Access for Cyber, pensato per professionisti e organizzazioni che svolgono attività di cyber security autorizzate.

Astra a livello Critical e la sfida tra attacco e difesa

Il punto strategico è evidente: se un modello può passare dalla scoperta della vulnerabilità alla costruzione della catena di exploit con un intervento umano minimo, cambia il rapporto tra tempo necessario per attaccare e tempo necessario per difendere.

E questa volta non è una previsione: è qualcosa che OpenAI dice di aver già osservato nei propri test.