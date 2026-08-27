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Condivisione sicura delle credenziali e monitoraggio data leak: gestire le password in azienda a 3,59 €

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NordPass propone il piano Business a 3,59 euro per utente al mese con il piano biennale. La soluzione include gestione e condivisione sicura delle credenziali, monitoraggio delle violazioni e strumenti per amministratori e team

Pubblicato il 27 ago 2026
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Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

Password Manager per il Business di NordPass
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Password manager business di NordPass: i 3 punti chiave

  • Prezzi: piano Business a 3,59 euro/utente/mese (biennale, min. 5 utenti), risparmio 40% vs mensile; codice NPSUMMER26 -20%; prova gratuita di 14 giorni senza carta.
  • Sicurezza: cassaforte crittografata con XChaCha20 e architettura a conoscenza zero; generatore password, compilazione automatica, modalità offline e autenticazione a più fattori.
  • Condivisione e controllo: condivisione per gruppi e cartelle, permessi amministrativi, registro attività e monitoraggio violazioni; integrazione con Vanta e certificazioni ISO 27001, SOC 2; data center UE/US.
Riassunto generato con AI

Il piano Business di NordPass è disponibile a 3,59 euro per utente al mese con sottoscrizione biennale. L’offerta è destinata alle aziende che devono gestire credenziali e accessi in modo centralizzato.

NordPass consente di iniziare con una prova gratuita di 14 giorni, senza carta di credito.

Il codice NPSUMMER26 permette inoltre di ottenere il 20% di sconto sui piani Business ed Enterprise offerti da NordPass.

Ottieni il password manager business di NordPass

Come NordPass protegge le credenziali aziendali

Il piano Business di NordPass protegge le password attraverso una cassaforte crittografata con tecnologia XChaCha20 e architettura a conoscenza zero. I dati restano accessibili agli utenti autorizzati.

Il servizio comprende anche il generatore di password, il salvataggio e la compilazione automatica delle credenziali. Sono disponibili modalità offline, autenticatore NordPass e autenticazione a più fattori.

Come funzionano la condivisione e il controllo degli accessi

Le aziende possono condividere le credenziali in base ai gruppi e organizzare gli accessi attraverso cartelle condivise. Gli amministratori possono definire autorizzazioni differenti e controllare le attività tramite il registro dedicato.

Il monitoraggio della sicurezza delle password e delle violazioni di dati aggiunge un controllo specifico sulle credenziali potenzialmente compromesse. È inoltre disponibile l’integrazione con Vanta.

Quanto costa il password manager NordPass Business

Il prezzo di 3,59 euro riguarda il piano aziendale di NordPass di due anni, con almeno cinque utenti. Il risparmio indicato è del 40% rispetto al prezzo mensile di riferimento. I prezzi riportati non includono l’IVA.

PianoPrezzo per utente/meseVincolo
Teams, 2 anni1,79 €Pacchetti da 10 utenti
Business, 2 anni3,59 €Da 5 utenti
Enterprise, 2 anni5,39 €Da 5 utenti
Business, 1 anno3,99 €Da 5 utenti
Business, 1 mese5,99 €Da 5 utenti

Confrontando il Business biennale da 3,59 euro con il piano mensile da 5,99 euro, il risparmio è di 2,40 euro per utente ogni mese. Su 24 mesi equivale a 57,60 euro per utente, senza IVA.

NordPass offre una prova gratuita senza carta di credito

La prova del piano Business dura 14 giorni e non richiede una carta di credito. Durante la prova è possibile aggiungere fino a 250 posti per il personale. Al termine si può acquistare il piano completo e applicare il codice previsto per ottenere lo sconto.
La piattaforma offre anche data center nell’Unione europea o negli Stati Uniti, oltre a certificazioni ISO 27001 e SOC 2 di tipo 2.

Ottieni il password manager business di NordPass
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