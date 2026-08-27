Il piano Business di NordPass è disponibile a 3,59 euro per utente al mese con sottoscrizione biennale. L’offerta è destinata alle aziende che devono gestire credenziali e accessi in modo centralizzato.

NordPass consente di iniziare con una prova gratuita di 14 giorni, senza carta di credito.

Il codice NPSUMMER26 permette inoltre di ottenere il 20% di sconto sui piani Business ed Enterprise offerti da NordPass.

Come NordPass protegge le credenziali aziendali

Il piano Business di NordPass protegge le password attraverso una cassaforte crittografata con tecnologia XChaCha20 e architettura a conoscenza zero. I dati restano accessibili agli utenti autorizzati.

Il servizio comprende anche il generatore di password, il salvataggio e la compilazione automatica delle credenziali. Sono disponibili modalità offline, autenticatore NordPass e autenticazione a più fattori.

Come funzionano la condivisione e il controllo degli accessi

Le aziende possono condividere le credenziali in base ai gruppi e organizzare gli accessi attraverso cartelle condivise. Gli amministratori possono definire autorizzazioni differenti e controllare le attività tramite il registro dedicato.

Il monitoraggio della sicurezza delle password e delle violazioni di dati aggiunge un controllo specifico sulle credenziali potenzialmente compromesse. È inoltre disponibile l’integrazione con Vanta.

Quanto costa il password manager NordPass Business

Il prezzo di 3,59 euro riguarda il piano aziendale di NordPass di due anni, con almeno cinque utenti. Il risparmio indicato è del 40% rispetto al prezzo mensile di riferimento. I prezzi riportati non includono l’IVA.

Piano Prezzo per utente/mese Vincolo Teams, 2 anni 1,79 € Pacchetti da 10 utenti Business, 2 anni 3,59 € Da 5 utenti Enterprise, 2 anni 5,39 € Da 5 utenti Business, 1 anno 3,99 € Da 5 utenti Business, 1 mese 5,99 € Da 5 utenti

Confrontando il Business biennale da 3,59 euro con il piano mensile da 5,99 euro, il risparmio è di 2,40 euro per utente ogni mese. Su 24 mesi equivale a 57,60 euro per utente, senza IVA.

NordPass offre una prova gratuita senza carta di credito

La prova del piano Business dura 14 giorni e non richiede una carta di credito. Durante la prova è possibile aggiungere fino a 250 posti per il personale. Al termine si può acquistare il piano completo e applicare il codice previsto per ottenere lo sconto.

La piattaforma offre anche data center nell’Unione europea o negli Stati Uniti, oltre a certificazioni ISO 27001 e SOC 2 di tipo 2.