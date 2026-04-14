Il sito di Booking.com, una delle più grandi agenzie di viaggio online al mondo, avrebbe subito un’anomalia, dal momento che conferma di aver “rilevato alcune attività sospette legate all’accesso non autorizzato, da parte di soggetti terzi, ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri utenti”. Ammette dunque un’anomalia, ma nega l’accesso alle informazioni finanziarie su Booking.com.
anomalie
Utenti Booking attaccati, che succede e come difendersi
Il più grande sito di viaggi online ha rilevato “attività sospette legate all’accesso non autorizzato, da parte di soggetti terzi, ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri utenti”. Ma nega l’accesso alle informazioni finanziarie. Ecco cosa sappiamo e quali sono i rischi per gli utenti di Booking, già bersaglio di attacchi di phishing
Argomenti
Canali
SPAZIO CISO
-
Controlli di sicurezza granulari: proteggere e-mail e backup senza bloccare il business14 Apr 2026
-
Identity Management Day 2026: scomparso il perimetro di rete, focus sulle identità non umane14 Apr 2026
-
AI Security: proteggere l’adozione dell’intelligenza artificiale in azienda13 Apr 2026
-
NIS2 e cyber security aziendale: le nuove sfide per Board e IT tra conformità e rischi reali10 Apr 2026
-
Dall’app virale ai mal di testa globali: quando il successo diventa un problema legale07 Apr 2026