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Utenti Booking attaccati, che succede e come difendersi

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Il più grande sito di viaggi online ha rilevato “attività sospette legate all’accesso non autorizzato, da parte di soggetti terzi, ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri utenti”. Ma nega l’accesso alle informazioni finanziarie. Ecco cosa sappiamo e quali sono i rischi per gli utenti di Booking, già bersaglio di attacchi di phishing

Pubblicato il 14 apr 2026
Booking hackerato? Tutte le ipotesi

Il sito di Booking.com, una delle più grandi agenzie di viaggio online al mondo, avrebbe subito un’anomalia, dal momento che conferma di aver “rilevato alcune attività sospette legate all’accesso non autorizzato, da parte di soggetti terzi, ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri utenti”. Ammette dunque un’anomalia, ma nega l’accesso alle informazioni finanziarie su Booking.com.

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Mirella Castigli
Giornalista
Giornalista pubblicista, collabora con AgendaDigitale.eu dal 2021. Laurea in Chimica Bio-organica all’Università degli Studi di Milano (1998, tesi sulla Chimica combinatoria, relatore Prof. Umberto Valcavi), collabora con CyberSecurity360, Pagamenti Digitali e BigData4Innovation (ora ZeroUno) dal 2021. In precedenza, ha collaborato con Computer Idea e alle inchieste di Pc Magazine come freelance (2000 – 2006), alla newsletter quotidiana e settimanale di VNUnet.it (VNU B. P.) dal 2004 e di ITespresso.it (2007-2017, NetMediaEurope). Nel 2002 è stata curatrice tecnica del progetto “Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: E-democracy” (progetto CRC con il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie). Ha scritto i libri “I motori di ricerca nel caos della rete” (ShaKe, 2000); Mela marcia (AgenziaX, 2010, ripubblicato come eBook da Punto-Informatico.it); Zero Privacy (Vidèa Instant Book). Attiva nella comunità degli Hackmeeting italiani dalla fine degli anni ’90, il suo hacktivismo e la sua cultura di rete sono stati citati in “Networking: The Net as Artwork”, scritto da Tatiana Bazzichelli (Costa & Nolan, 2006 /DARC Press, 2008). Ha lavorato come redattrice per “Le Sindache d’Italia” (ALI Autonomie), Reality book (Roma, 2021). Ha collaborato con Valigia Blu nel 2011. Un suo articolo, pubblicato da AgendaDigitale.eu, è citato sul Vocabolario Treccani alla voce “disruption”.

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