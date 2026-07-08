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L'ANALISI TECNICA

TrojPix, così rubano dati sfruttando i cavi video: un nuovo rischio per le reti isolate

Home Attacchi hacker e Malware: le ultime news in tempo reale e gli approfondimenti
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TrojPix conferma che la sicurezza delle reti air-gapped non dipende soltanto dall’assenza di connessioni Internet. Emissioni elettromagnetiche, malware e canali laterali possono aggirare l’isolamento fisico, ampliando il perimetro della cyber security degli ambienti più sensibili

Pubblicato il 8 lug 2026
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Salvatore Lombardo

Funzionario informatico, Esperto ICT, Socio Clusit e autore

TrojPix

Sebbene le reti air-gapped rappresentino da anni una delle principali misure di protezione per infrastrutture critiche, ambienti militari, enti governativi e impianti industriali e l’assenza di collegamenti con Internet riduca drasticamente le possibilità di sottrazione dei dati, il lavoro presentato dai ricercatori dell’Università di Shandong sulla tecnica di attacco TrojPix dimostra, ancora una volta, come un computer air-gapped (completamente isolato) possa diventare una sorgente di informazioni intercettabili sfruttando un elemento normalmente considerato innocuo ovvero il cavo video collegato al monitor[1].

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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