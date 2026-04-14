Molti si aspettavano che l’ottava riunione del Tavolo NIS chiudesse finalmente il cerchio sulle categorizzazioni. Non è successo, il modello atteso non è ancora stato pubblicato ma sarebbe superficiale fermarsi a questo e archiviare il tutto come l’ennesimo rinvio.
guida alla normativa
NIS2, le categorizzazioni ancora assenti frenano documentazione e risk analysis
Dall’ottavo Tavolo NIS non è arrivato ancora il modello di categorizzazione, ma il passaggio davvero rilevante è un altro: ACN ha fatto capire che tra maggio e giugno si giocherà una partita che impatterà direttamente su inventario degli asset critici, gestione del rischio e, di fatto, anche sulla Business Impact Analysis
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