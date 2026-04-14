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NIS2, le categorizzazioni ancora assenti frenano documentazione e risk analysis

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Dall’ottavo Tavolo NIS non è arrivato ancora il modello di categorizzazione, ma il passaggio davvero rilevante è un altro: ACN ha fatto capire che tra maggio e giugno si giocherà una partita che impatterà direttamente su inventario degli asset critici, gestione del rischio e, di fatto, anche sulla Business Impact Analysis

Pubblicato il 14 apr 2026
Sandro Sana

Esperto e divulgatore in cyber security, membro del Comitato Scientifico Cyber 4.0

NIS2; La Direttiva NIS2 e la gestione della sicurezza nella supply chain

Molti si aspettavano che l’ottava riunione del Tavolo NIS chiudesse finalmente il cerchio sulle categorizzazioni. Non è successo, il modello atteso non è ancora stato pubblicato ma sarebbe superficiale fermarsi a questo e archiviare il tutto come l’ennesimo rinvio.

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Sandro Sana
Esperto e divulgatore in cyber security, membro del Comitato Scientifico Cyber 4.0
Laureato in Ingegneria Informatica e in Scienze della Comunicazione, lavora nel settore dell’Information Technology dal 1990. Nel corso della sua carriera ha collaborato con realtà molto diverse, dalle piccole imprese agli enti pubblici, fino a grandi aziende nazionali e internazionali. Dal 2003 affianca alle competenze tecnologiche un interesse attivo per la comunicazione, il public speaking e la formazione. A partire dal 2014 si dedica con particolare attenzione alla sicurezza informatica, con un focus sull’innovazione, la ricerca e l’evoluzione delle minacce digitali. È certificato CEH – Certified Ethical Hacker, CIH – Certified Incident Handler e CISSP – Certified Information Systems Security Professional. È stato relatore agli eventi SMAU 2017 e 2018, e docente per SMAU Academy e ITS. È membro del Comitato Scientifico del Competence Center nazionale Cyber 4.0, dove contribuisce allo sviluppo di strategie per la formazione, la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico nel campo della cyber security. Divulgatore ed editorialista, promuove la cultura della sicurezza digitale con particolare attenzione agli aspetti sociali, economici e normativi della trasformazione digitale. Si occupa di sensibilizzare imprese e istituzioni su rischi, responsabilità e opportunità connesse alla cybersicurezza.

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