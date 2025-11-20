È stato pubblicato pochi giorni fa uno studio di ricerca che evidenzia importanti problematiche di privacy nel sistema di messaggistica istantanea Whatsapp.
Fuga di dati WhatsApp, perché è giusto preoccuparsi
Un gruppo di ricerca austriaco ha documentato il comportamento anomalo della struttura di WhatsApp che si occupa di verificare se un numero appartiene o no a un utente dell’applicazione. Per farlo è riuscita ad estrarre oltre 3 miliardi di account con relativi dettagli. Falla chiusa ma il rischio c’è ancora, spieghiamo perché
