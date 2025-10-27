La Commissione Europea ha recentemente lanciato il Compliance Checker dell’AI Act, uno strumento online pensato per aiutare imprese e professionisti a orientarsi tra gli obblighi e le regole introdotte dalla normativa europea sull’intelligenza artificiale.
la guida
Compliance Checker: come funziona il tool europeo per valutare la conformità all’AI Act
Il Compliance Checker dell’AI Act, presentato dalla Commissione UE, è uno strumento online pensato per aiutare imprese e professionisti a orientarsi tra obblighi e regole introdotte dalla normativa europea. Ecco come funziona
Who's Who
Argomenti
Canali
Speciale PNRR