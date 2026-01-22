Nel giro di pochi secondi Andrea Galeazzi, uno dei creator tecnologici più noti in Italia, si è visto chiudere fuori dal suo account Google: niente e-mail, niente YouTube, niente Drive. Al loro posto, live su Bitcoin e contenuti crypto sul suo canale da oltre un milione di iscritti.
l’analisi tecnica
Come hanno rubato l’account ad Andrea Galeazzi e come evitarlo
L’account Google di Andrea Galeazzi è stato rubato con una tecnica simile al l phishing OAuth: e-mail perfetta generata da IA, link credibile, autorizzazione apparentemente legittima. In 15 secondi si perdono password, e-mail di recupero e controllo totale. E la 2FA non basta contro questo attacco. Ecco che c’è da sapere
