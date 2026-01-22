Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

l’analisi tecnica

Come hanno rubato l’account ad Andrea Galeazzi e come evitarlo

Home Attacchi hacker e Malware: le ultime news in tempo reale e gli approfondimenti
Indirizzo copiato

L’account Google di Andrea Galeazzi è stato rubato con una tecnica simile al l phishing OAuth: e-mail perfetta generata da IA, link credibile, autorizzazione apparentemente legittima. In 15 secondi si perdono password, e-mail di recupero e controllo totale. E la 2FA non basta contro questo attacco. Ecco che c’è da sapere

Pubblicato il 22 gen 2026
Immagine1

Nel giro di pochi secondi Andrea Galeazzi, uno dei creator tecnologici più noti in Italia, si è visto chiudere fuori dal suo account Google: niente e-mail, niente YouTube, niente Drive. Al loro posto, live su Bitcoin e contenuti crypto sul suo canale da oltre un milione di iscritti.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Alessandro Longo
Direttore
Giornalista professionista, scrive da 16 anni per le principali testate italiane su temi del digitale, soprattutto telecomunicazioni, agenda digitale, pubblica amministrazione digitale. Collaborazione storica e settimanale per Sole24Ore, Repubblica (pagine di Economia nazionale, oltre mille articoli pubblicati, di cui un centinaio in prima pagina).
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Sextortion la GUIDA COMPLETA; Sextortion e responsabilità delle piattaforme: quando il danno diventa prevedibile

  • DSA e social

    Sextortion e responsabilità delle piattaforme: quando il danno diventa prevedibile

    23 Dic 2025

    di Tania Orrù

    Condividi
  • Facebook passkey come attivarla su iOS e Android

  • metodi di accesso

    Facebook: password addio, arrivano le più sicure passkey su Android e iOS

    19 Giu 2025

    di Paolo Tarsitano

    Condividi
  • Spiare WhatsApp la guida pratica

  • SICUREZZA MOBILE

    Come ci spiano su WhatsApp: gli spyware e i consigli per bloccarli

    03 Apr 2025

    di Giorgio Sbaraglia

    Condividi
  • Security operations center ritorno degli investimenti

  • Trend 2025

    Strategie di sicurezza e ritorno degli investimenti nel SOC

    16 Apr 2025

    di Federica Maria Rita Livelli

    Condividi
1
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x