WhatsApp e l’obbligo di apertura ai chatbot rivali: i motivi e il possibile esito dello scontro Meta-Ue

La Commissione europea ha deciso di passare all’offensiva contro Meta ordinando, attraverso misure cautelari, il ripristino dell’accesso a WhatsApp per gli assistenti di intelligenza artificiale concorrenti.

Secondo Bruxelles, l’azienda di Mark Zuckerberg dovrà consentire nuovamente a chatbot come ChatGPT, Gemini o Claude di operare sulla

piattaforma alle stesse condizioni esistenti prima dell’ottobre 2025, quando Meta aveva progressivamente riservato a Meta AI un ruolo privilegiato all’interno dell’app di messaggistica.

Le misure Ue nei confronti di Meta per obbligare WhatsApp all’apertura ai chatbot rivali

La Commissione europea ha adottato misure cautelari nei confronti di Meta, ordinando il ripristino entro cinque giorni dell’accesso a WhatsApp per gli assistenti di intelligenza artificiale concorrenti, tra cui ChatGPT, Gemini e Claude.

Secondo Bruxelles, la decisione di riservare a Meta AI l’accesso privilegiato alla WhatsApp Business API rischia infatti di alterare la concorrenza in un mercato emergente e strategico come quello degli assistenti IA, limitando al contempo la libertà di scelta degli utenti europei.

Meta respinge le accuse e annuncia ricorso, sostenendo che l’Unione stia di fatto imponendo all’azienda di mettere gratuitamente a disposizione dei concorrenti un’infrastruttura sviluppata e gestita a proprie spese.

Lo scontro apre così un confronto destinato ad andare oltre il singolo caso, investendo il rapporto tra piattaforme digitali, concorrenza e controllo dei canali di accesso all’intelligenza artificiale.

L’indagine antitrust

La decisione, che arriva nell’ambito di un’indagine antitrust ancora in corso, è stata giustificata dalla Commissione con la necessità di evitare danni gravi e irreparabili alla concorrenza in un mercato in rapidissima evoluzione come quello degli assistenti basati sull’intelligenza artificiale.

Meta, dal canto suo, ha annunciato ricorso, sostenendo che Bruxelles stia di fatto imponendo all’azienda di mettere gratuitamente a disposizione dei concorrenti un’infrastruttura sviluppata e mantenuta a proprie spese.

Al di là della cronaca, il nodo centrale riguarda chi controllerà i canali di accesso all’intelligenza artificiale e fino a che punto le grandi piattaforme digitali potranno utilizzarli per favorire i propri servizi.

La chiusura di WhatsApp ai chatbot rivali e l’accusa di abuso posizione dominante

La controversia tra Meta e Commissione europea nasce dalla decisione dell’azienda di Mark Zuckerberg di modificare le condizioni di accesso alla WhatsApp Business API, l’infrastruttura che consente a servizi esterni di interagire con gli utenti della piattaforma di messaggistica.

Dopo l’introduzione di Meta AI all’interno di WhatsApp, Bruxelles ha contestato il progressivo restringimento delle possibilità per gli assistenti concorrenti, ritenendo che la società stesse sfruttando la propria posizione dominante nella messaggistica per favorire il proprio chatbot nel mercato emergente dell’intelligenza artificiale generativa.

L’indagine avviata dalla Commissione si è concentrata proprio sul rischio che Meta potesse utilizzare il controllo di un’infrastruttura strategica per limitare la capacità di operatori come OpenAI, Google e Anthropic di raggiungere gli utenti.

E l’ultimo sviluppo è appunto rappresentato dall’adozione di misure cautelari che impongono a Meta di ripristinare temporaneamente l’accesso ai chatbot concorrenti fino alla conclusione dell’istruttoria antitrust.

Perché la Commissione europea ritiene necessario intervenire con le misure cautelari

La posizione dell’Unione europea non mira a regolamentare gli assistenti IA in quanto tali, ma a evitare che il potere detenuto da Meta nel mercato della messaggistica possa essere utilizzato per alterare la concorrenza nel mercato emergente degli assistenti conversazionali, considerato uno dei mercati strategici della prossima fase dell’economia digitale.

Secondo Bruxelles, Meta starebbe sfruttando la propria posizione dominante nella messaggistica per acquisire un vantaggio competitivo in un mercato adiacente, quello degli assistenti conversazionali.

In altre parole, il problema sarebbe l’esclusione o la marginalizzazione dei concorrenti di Meta AI su WhatsApp.

La Commissione considera infatti WhatsApp un punto di accesso privilegiato a centinaia di milioni di utenti europei e a miliardi di utenti nel mondo e, in un contesto in cui le tecnologie generative stanno ancora definendo i propri equilibri competitivi, anche pochi mesi di vantaggio possono risultare decisivi per consolidare quote di mercato, raccogliere dati di utilizzo e fidelizzare gli utenti.

Il ricorso di Bruxelles alle misure cautelari

Non sorprende quindi che Bruxelles abbia deciso di ricorrere alle misure cautelari, uno strumento utilizzato raramente nel diritto antitrust europeo e riservato ai casi in cui il rischio di alterazione del mercato viene considerato particolarmente elevato.

La decisione si inserisce inoltre in una linea regolatoria ormai consolidata che, negli ultimi anni, ha portato all’approvazione del Digital Markets Act e di interventi come il Data Act e il Data Governance Act, accomunati dall’obiettivo di ridurre gli effetti di lock-in, favorire l’interoperabilità e garantire una maggiore contendibilità dei mercati digitali.

Sullo sfondo resta inoltre il tradizionale impianto del diritto antitrust europeo e, in particolare, il divieto di abuso di posizione dominante previsto dall’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il ruolo dell’antitrust nei mercati digitali: il caso WhatsApp e chatbot rivali emblematico nell’era AI

Lo scontro Commissione/WhatsApp mostra come gli strumenti antitrust stiano assumendo un ruolo sempre più centrale nei mercati digitali caratterizzati da forti effetti di rete e da dinamiche competitive estremamente rapide.

A differenza dei settori tradizionali, nei mercati dell’intelligenza artificiale, anche pochi mesi possono essere sufficienti a consolidare posizioni dominanti difficilmente recuperabili dai concorrenti.

Per questo, le autorità europee hanno progressivamente affiancato alle sanzioni ex post strumenti di intervento preventivo, come le misure cautelari e gli obblighi previsti dal DMA, con l’obiettivo è evitare che il controllo di infrastrutture digitali essenziali venga utilizzato per restringere l’accesso ai mercati emergenti.

Il contenzioso in corso tra Bruxelles e Meta riflette l’evoluzione del diritto antitrust verso forme di intervento sempre più orientate a preservare la contendibilità dei mercati digitali nell’era dell’intelligenza artificiale.

Nel caso di WhatsApp, la rapidità con cui si stanno evolvendo gli assistenti IA ha convinto Bruxelles che attendere l’esito finale dell’indagine potrebbe risultare insufficiente per preservare condizioni di concorrenza effettiva.

Quando una piattaforma diventa essenziale per la concorrenza

La questione richiama la dottrina delle essential facilities, tradizionalmente applicata quando un’impresa dominante controlla una risorsa indispensabile per l’accesso a un mercato.

Il punto centrale diventa quindi stabilire se una piattaforma digitale come WhatsApp possa essere considerata, per gli assistenti di intelligenza artificiale, un’infrastruttura talmente strategica da giustificare obblighi di accesso nei confronti dei concorrenti.

Tradizionalmente, il diritto antitrust ha applicato la nozione di infrastruttura essenziale a reti fisiche difficilmente replicabili, come ferrovie, porti, reti elettriche o telecomunicazioni.

Con l’affermarsi delle piattaforme digitali, tuttavia, il valore strategico deriva sempre di più dalla capacità di aggregare utenti e controllare i punti di accesso ai servizi digitali.

Un canale privilegiato per raggiungere cittadini e imprese

Nel caso di WhatsApp, la diffusione capillare dell’app e gli effetti di rete che ne hanno consolidato il ruolo nella comunicazione quotidiana hanno progressivamente trasformato la piattaforma in un canale privilegiato per raggiungere cittadini e imprese.

L’arrivo dell’intelligenza artificiale generativa ha ulteriormente rafforzato questa centralità: WhatsApp è diventato una possibile porta di accesso a un ecosistema di assistenti digitali, servizi informativi e strumenti di produttività.

Pur senza richiamare formalmente la dottrina delle essential facilities, l’impostazione della Commissione richiama alcuni dei principi che storicamente hanno giustificato obblighi di accesso a infrastrutture considerate strategiche per la concorrenza.

Il controllo di un’infrastruttura digitale così pervasiva non può, per Bruxelles, essere utilizzato per limitare la concorrenza in mercati emergenti e strategici come quello dell’intelligenza artificiale.

Le ragioni di Meta: dove finisce la concorrenza e dove inizia il diritto di impresa

La posizione di Meta non è una semplice difesa di interessi commerciali. L’azienda sostiene innanzitutto che WhatsApp Business API sia un’infrastruttura sviluppata attraverso investimenti privati e che l’Unione europea stia di fatto imponendo di condividerne gratuitamente il valore con alcuni dei principali concorrenti globali nel settore dell’intelligenza artificiale.

Dal punto di vista di Meta, OpenAI, Google e Anthropic non sarebbero startup prive di risorse, bensì alcune delle società tecnologiche più capitalizzate al mondo: costringere remunerazione, rappresenterebbe una forma di trasferimento forzato di valore.

Dal punto di vista tecnico, inoltre, le API di WhatsApp erano state progettate per consentire comunicazioni aziendali e servizi di customer care, e non per sostenere il volume e la complessità delle interazioni tipiche dei moderni assistenti generativi.

Meta sostiene quindi che l’integrazione di chatbot avanzati richieda investimenti aggiuntivi in termini di infrastrutture, capacità computazionale, sicurezza e gestione del traffico.

Sul piano giuridico, emerge infine un tema destinato ad assumere crescente rilevanza nell’economia digitale: l’eventuale obbligo per un’impresa dominante di condividere con i concorrenti infrastrutture realizzate grazie ai propri investimenti.

La vera posta in gioco: il controllo della distribuzione dell’IA

L’industria dell’intelligenza artificiale sta progressivamente scoprendo che il vantaggio competitivo, oltre che dalla qualità dei modelli, dipende sempre di più dalla capacità di raggiungere gli utenti attraverso canali di distribuzione consolidati.

L’esperienza degli ultimi anni mostra come il successo di una tecnologia sia determinato dalle prestazioni, ma anche dalla posizione occupata all’interno dell’ecosistema digitale:

Apple controlla l’accesso ai dispositivi mobili;

Google presidia Android e il mercato della ricerca online;

Microsoft può integrare l’intelligenza artificiale all’interno di Windows e della suite Office;

Meta dispone invece di una rete composta da WhatsApp, Facebook, Instagram e Messenger.

Il controllo dell’interfaccia diventa importante quanto il controllo della tecnologia sottostante, dal momento che gli utenti tendono a utilizzare gli strumenti che trovano già integrati nelle piattaforme che frequentano quotidianamente.

Uno dei primi grandi casi antitrust dell’era IA

Per questo motivo, la battaglia attorno a WhatsApp potrebbe rappresentare uno dei primi grandi casi antitrust dell’era dell’intelligenza artificiale generativa.

In discussione c’è la possibilità per i proprietari degli ecosistemi digitali di orientare il mercato degli assistenti IA attraverso il controllo dei punti di accesso agli utenti.

Quali scenari si aprono ora

La prima possibilità che si profila è che la Commissione europea riesca a imporre in modo stabile l’apertura di WhatsApp agli assistenti concorrenti.

In questo caso gli utenti potrebbero trovarsi a scegliere tra diversi chatbot direttamente all’interno della stessa piattaforma, favorendo una competizione basata soprattutto sulla qualità dei servizi.

Un secondo scenario vedrebbe invece prevalere la linea di Meta. In tal caso si rafforzerebbe il principio secondo cui il proprietario di una piattaforma mantiene ampia discrezionalità nella scelta dei servizi che possono operare al suo interno e nelle condizioni economiche di accesso.

Esiste infine una terza ipotesi, probabilmente la più realistica. Meta potrebbe essere autorizzata a richiedere un corrispettivo economico per l’utilizzo delle proprie infrastrutture, purché le condizioni siano considerate eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Una soluzione di compromesso che consentirebbe di evitare sia l’esclusione dei concorrenti sia l’obbligo di fornire gratuitamente l’accesso alle API.

Qualunque sarà l’esito finale dell’indagine, appare comunque evidente che lo scontro tra Bruxelles e Meta riguarda le regole che disciplineranno l’accesso agli utenti nell’economia dell’intelligenza artificiale e il delicato equilibrio tra libertà d’impresa, innovazione e tutela della concorrenza.

Una questione destinata a influenzare il futuro di Meta e quello di tutti gli ecosistemi digitali che ambiscono a diventare la porta d’ingresso privilegiata all’intelligenza artificiale.