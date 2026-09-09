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Piano ispettivo del Garante privacy: una bussola per tutti, ma servono trasparenza e certezza dei tempi

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Ad oltre un mese dalla scadenza del piano definito per gennaio-luglio, imprese, amministrazioni e professionisti non dispongono ancora della consueta indicazione pubblica delle successive priorità ispettive. Ecco perché è necessario e urgente programmare il piano ispettivo del Garante Privacy e perché si deve reintegrare la compagine a 4 componenti

Pubblicato il 9 set 2026
Pasquale Mancino

Internal auditor e Revisore di Organizzazione sindacale

Pay or ok consultazione Garante privacy i dubbi; Piano ispettivo del Garante privacy: una bussola per tutti, ma servono trasparenza e certezza dei tempi
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Per titolari del trattamento, responsabili e responsabili della protezione dei dati (RPD/DPO), il piano ispettivo del Garante Privacy funge in concreto da bussola.

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Pasquale Mancino
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