Per titolari del trattamento, responsabili e responsabili della protezione dei dati (RPD/DPO), il piano ispettivo del Garante Privacy funge in concreto da bussola.
Programmazione
Piano ispettivo del Garante privacy: una bussola per tutti, ma servono trasparenza e certezza dei tempi
Ad oltre un mese dalla scadenza del piano definito per gennaio-luglio, imprese, amministrazioni e professionisti non dispongono ancora della consueta indicazione pubblica delle successive priorità ispettive. Ecco perché è necessario e urgente programmare il piano ispettivo del Garante Privacy e perché si deve reintegrare la compagine a 4 componenti
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