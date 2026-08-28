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Controller e processor: le parole del GDPR rivelano le funzioni

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“Titolare” evoca un proprietario, ma senza possedere i dati. Invece, “responsabile” suggerisce un decisore autonomo, pur agendo per conto altrui e su istruzioni. Il processor sembra un esecutore meccanico, ma il GDPR gli attribuisce obblighi propri. Ecco il vero significato di controller e processor

Pubblicato il 28 ago 2026
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Giuseppe Alverone

Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024

Controller e processor GDPR

L’italiano distingue i due protagonisti del trattamento di dati personali in “titolare” e “responsabile”. L’inglese li chiama controller e processor nel GDPR.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Giuseppe Alverone
Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024

Giuseppe Alverone, già Generale dei Carabinieri e DPO dell’Arma, oggi consulente, formatore, autore e auditor specializzato in privacy, cybersecurity e governance del rischio.

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