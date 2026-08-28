L’italiano distingue i due protagonisti del trattamento di dati personali in “titolare” e “responsabile”. L’inglese li chiama controller e processor nel GDPR.
linguaggio giuridico
Controller e processor: le parole del GDPR rivelano le funzioni
“Titolare” evoca un proprietario, ma senza possedere i dati. Invece, “responsabile” suggerisce un decisore autonomo, pur agendo per conto altrui e su istruzioni. Il processor sembra un esecutore meccanico, ma il GDPR gli attribuisce obblighi propri. Ecco il vero significato di controller e processor
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