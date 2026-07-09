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Compliance e tutela del patrimonio informativo: le linee guida per la gestione del rischio legale

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La protezione dati è una leva strategica di mitigazione del rischio legale: sanzioni fino al 4% del fatturato globale, responsabilità penale personale e danni reputazionali rendono la compliance non un costo ma un investimento. Ecco come strutturare governance, strumenti operativi e tutele contrattuali per ridurre concretamente l’esposizione legale

Pubblicato il 9 lug 2026
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Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

Protezione dati

La protezione dei dati personali è diventata, nel corso degli ultimi anni, una delle aree di maggiore esposizione legale per le organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it

Ingegnere informatico, formatore, esperto di cyber security e consulente privacy. Da un po’ di tempo ormai condivide le sue conoscenze scrivendo e divulgando articoli di informatica e tecnologia per aiutare lettori e curiosi a costruirsi una coscienza critica sul mondo hi-tech che ci circonda. Cittadino digitale a tempo pieno, appena può si diverte con le altre due sue grandi passioni: il modellismo e i fumetti.

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