La protezione dei dati personali è diventata, nel corso degli ultimi anni, una delle aree di maggiore esposizione legale per le organizzazioni di qualsiasi dimensione e settore.
la guida
Compliance e tutela del patrimonio informativo: le linee guida per la gestione del rischio legale
La protezione dati è una leva strategica di mitigazione del rischio legale: sanzioni fino al 4% del fatturato globale, responsabilità penale personale e danni reputazionali rendono la compliance non un costo ma un investimento. Ecco come strutturare governance, strumenti operativi e tutele contrattuali per ridurre concretamente l’esposizione legale
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