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Digital Omnibus e protezione dati: una riflessione politica sul futuro del GDPR

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EDPB ed EDPS ha sollevato un dubbio tutt’altro che teorico in merito al Digital Omnibus: nel tentativo di rendere più snello il quadro regolatorio europeo, si rischia di incidere proprio sul pilastro che lo ha reso solido, cioè il GDPR. Ecco i punti salienti dell’opinione congiunta

Pubblicato il 23 mar 2026
Tania Orrù

Data Protection, Compliance & Digital Governance Advisor

Digital Omnibus EDPB EDPS

Il dibattito resta aperto: la semplificazione normativa è davvero un progresso o il primo segnale di un cambiamento più profondo?

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Tania Orrù
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