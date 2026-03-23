Il dibattito resta aperto: la semplificazione normativa è davvero un progresso o il primo segnale di un cambiamento più profondo?
l’analisi
Digital Omnibus e protezione dati: una riflessione politica sul futuro del GDPR
EDPB ed EDPS ha sollevato un dubbio tutt’altro che teorico in merito al Digital Omnibus: nel tentativo di rendere più snello il quadro regolatorio europeo, si rischia di incidere proprio sul pilastro che lo ha reso solido, cioè il GDPR. Ecco i punti salienti dell’opinione congiunta
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