Il Cyber Resilience Act (CRA) comincia a dotarsi delle prime norme tecniche europee che aiuteranno le imprese a tradurre gli obblighi di sicurezza dei prodotti digitali in processi verificabili. Il 18 novembre 2026 sono stati pubblicati i primi standard della serie EN 40000; il 19 novembre la Commissione europea e CEN-CENELEC ne hanno annunciato la disponibilità. La novità riguarda produttori di software, dispositivi connessi e componenti digitali venduti nell’Unione, compresi quelli italiani.
CRA
Cyber Resilience Act, i primi standard UE: cosa cambia per le imprese
Pubblicati i primi due standard europei di supporto al Cyber Resilience Act: lessico comune e gestione dei rischi lungo il ciclo di vita dei prodotti digitali. Per i fabbricanti italiani è ora più chiaro come prepararsi, mentre gli obblighi di notifica sono già attivi e quelli principali scatteranno nel 2027
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