Cybersecurity nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber L'esperto risponde News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

la guida

AI e professioni intellettuali, la legge italiana fissa i limiti: la mente resta insostituibile

Home Norme e adeguamenti
Indirizzo copiato

La Legge 132/2025, in armonia con l’AI Act, impone due regole semplici e decisive: il professionista resta al centro, il cliente deve sapere come si usa l’AI. Ecco cosa la norma consente e vieta nelle professioni intellettuali, partendo da esempi concreti per avvocati, commercialisti e consulenti

Pubblicato il 30 set 2025
Giuseppe Alverone

Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024

Monica Perego

Consulente, Formatore Privacy & DPO

AI e professioni intellettuali, la legge italiana fissa i limiti: la mente resta insostituibile

L’AI entra nelle professioni intellettuali, ma la legge italiana ne chiarisce i confini: strumento di supporto, mai sostituto dell’ingegno umano.

La L. 132/2025, in armonia con l’AI Act, impone due regole semplici e decisive: il professionista resta al centro, il cliente deve sapere come viene usata
l’AI.

Sul piano creativo, il diritto d’autore protegge solo ciò che porta l’impronta autentica dell’autore, anche se arricchita dall’ausilio tecnologico.

Ecco cosa significa la norma e quali prassi operative comporta, partendo da esempi concreti mirati per avvocati, commercialisti e consulenti.

Il riferimento alle professioni intellettuali non va inteso soltanto in relazione all’attività svolta dal singolo professionista, ma si estende anche agli studi professionali che operano avvalendosi di più professionisti, i quali mettono a disposizione le proprie competenze attraverso prestazioni di natura intellettuale.

AI Act pubblicato in Gazzetta Ufficiale europea: le date da scadenzare per adeguarsi

AI Act, la Legge 132/2024

Con gli articoli 13 e 25 della Legge 132/2024 sull’AI, il legislatore italiano non ha scelto la via del divieto, ma quella della regolamentazione.

Ha tracciato una linea netta: da un lato l’uso lecito, dall’altro quello illecito; da una parte l’opera che merita tutela, dall’altra il semplice prodotto automatizzato.

In questo modo, la nuova normativa non blocca lo sviluppo ma lo orienta. Protegge il valore umano della professione e la fiducia che ne è alla base.

Ora analizziamo la struttura dei due articoli, mostrandone la complementarità e offrendo una guida concreta per applicarli nella pratica quotidiana dei professionisti.

Art. 13 della nuova legge sull’AI: che cosa consente/vieta nelle professioni intellettuali

L’AI, nelle professioni intellettuali, è ammessa esclusivamente per attività strumentali o di supporto. Il baricentro della prestazione resta infatti la prevalenza del lavoro intellettuale umano.

Inoltre, il professionista deve comunicare al cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni sui sistemi di utilizzati.

Come interpretarla operativamente

“Strumentale” è cosa diversa di “sostitutivo” Quindi sembra chiaro che siano ammissibili le seguenti operazioni:

  • ricerca documentale assistita;
  • riordino di fonti;
  • bozze preliminari;
  • check sintattico;
  • traduzioni di lavoro;
  • generazione di tabelle di confronto;
  • analisi lessicale.

Quindi, resterebbero in capo al professionista:

  • l’inquadramento del caso;
  • successiva valutazione e decisione.
  • la qualificazione giuridica, ad esempio, per una analisi in ambito legale;
  • la valutazione dei rischi/opzioni;
  • la motivazione e la decisione o le indicazioni orientative da fornire al cliente per una sua successiva valutazione e decisione.

La prevalenza dell’attività umana

Resta intatto nella prestazione erogata la “prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”.

Noi pensiamo che la prevalenza dell’attività umana dovrebbe essere dimostrabile quindi, forse, non basta “averci dato un’occhiata”: occorre una traccia del contributo umano (commenti, revisioni sostanziali, scelte argomentative autonome, fonti verificate, versioni intermedie), così da poter mostrare, a posteriori, che l’AI non ha “fatto il lavoro al posto del professionista”.

Riguardo la trasparenza verso il cliente. L’informativa non è un pro forma: deve indicare – con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo – quali sistemi si usano, per che cosa, con quali cautele sui dati, limiti e rischi residui, chi decide e chi risponde (il professionista).

Art. 25: diritto d’autore e opere AI-assisted

L’art. 25 della legge italiana sull’AI introduce una modifica all’Art. 1 della legge 633/1941 sul diritto d’autore (c.d. LDA) che è di portata storica.

L’aggiunta dell’aggettivo “umano” e la specifica sulle opere create “con l’ausilio” di AI chiariscono che la macchina, di per sé, non è autore e la tutela scatta solo se l’opera è il “risultato del lavoro intellettuale dell’autore”.

Ciò richiede un contributo creativo, e selettivo significativo.

Ovviamente, non basta premere un pulsante. Occorre guidare, istruire, revisionare, integrare e dare una forma originale al output della macchina.

In altre parole, nessuna protezione per contenuti generati in autonomia dalla macchina, piena tutela invece quando l’AI resta strumento e l’autore resta mente e mano del risultato.

L’art. 25 inserisce anche l’art. 70-septies LDA che ricollega le estrazioni tramite AI agli artt. 70-ter e 70-quater.

Quindi, in concreto, quando si addestrano o si utilizzano modelli di AI che estraggono testi e dati, contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, occorre verificare la titolarità dei diritti, la provenienza lecita delle fonti, le condizioni di riutilizzo e il rispetto degli eventuali opt-out dei titolari.

La necessità delle misure specifiche

Sembra quindi che siano necessarie misure specifiche, da definire caso per caso, sia quando i sistemi di AI vengono addestrati utilizzando basi di dati ad accesso libero, ma comunque coperte da diritto d’autore, sia quando sono impiegati per effettuare ricerche mirate i cui risultati vengono poi riutilizzati in altri ambiti senza alcun apporto creativo che consenta al professionista di dare “nuova forma all’elaborato”.

In questo quadro, è fondamentale investire nella formazione del personale, così da renderlo capace di condurre ricerche consapevoli in materia di proprietà intellettuale.

Si tratta, in fondo, di un tema già presente da anni con le ricerche effettuate sul web senza il ricorso a strumenti di AI, che però oggi si arricchisce di complessità e trova una disciplina specifica.

Integrazione tra gli artt. 13 e 25: una grammatica unica

Le due norme convergono su un principio operativo semplice: il valore tutelato è il lavoro intellettuale umano.

Nell’esecuzione della prestazione professionale (art. 13) come nella paternità dell’opera (art. 25), l’AI è, e resta, uno strumento. Invece la responsabilità e la creatività restano all’autore/professionista, sia quando offre la prestazione (art. 13) sia quando i suoi materiali vengono riutilizzati da sistemi di AI (art. 25).

Questa convergenza speculare è il cardine per disegnare policy, informative cliente, clausole contrattuali, registri interni, misure tecniche ed organizzative.

Come applicare bene l’art. 13: un modello operativo “su due livelli”

Dal 10 ottobre 2025 gli studi professionali dovranno farsi trovare pronti.

Per questo motivo, proponiamo un modello semplice a due livelli: regole interne di governance e policy, e regole operative di trasparenza e tracciabilità verso i clienti.

Primo livello: governance e policy di studio

In questo livello di rilevanza strategica bisognerebbe definire per iscritto: elenco degli strumenti di AI ammessi; casi d’uso consentiti/vietati; regole sui dati (no input di segreti/particolari senza basi giuridiche adeguate e misure tecniche); controllo umano minimo richiesto su ogni deliverable; responsabilità e audit interni.

Secondo Livello: trasparenza verso cliente e tracciabilità e prova della prevalenza umana

Questo è il livello operativo ove occorrerebbe integrare il mandato con una “Clausola AI” che spieghi, in modo semplice: quali strumenti si potranno usare (categorie, non marchi se cambiano), per quali attività (solo supporto), come saranno protetti i dati, chi decide, chi risponde.

La stessa informativa andrebbe integrata anche nelle lettere di incarico e, se necessario, in nota nei documenti consegnati.

A tal fine, la clausola relativa all’impiego di soluzioni di intelligenza artificiale, inserita nell’offerta o nel contratto, dovrebbe prevedere indicazioni esplicite, ad esempio attraverso una formulazione del tipo: “Nello svolgimento delle attività oggetto della presente offerta, il professionista – anche in qualità di partner di uno Studio – potrà avvalersi, nel rispetto della normativa applicabile in materia di […], di strumenti di intelligenza artificiale (senza necessità di indicarne nel dettaglio le singole applicazioni) per svolgere attività di […], finalizzate a […]. Sono state adottate le seguenti misure per proteggere i dati e le informazioni della committenza: […]. Restano ferme le responsabilità a carico del professionista”.

La clausola dovrebbe inoltre specificare in che modo gli elaborati forniti al cliente siano stati integrati o generati mediante l’uso di strumenti di AI, così da garantire trasparenza e tracciabilità del processo.

Infine, qualora la prestazione professionale comporti il trattamento di dati personali, l’informativa al cliente dovrà essere aggiornata ai sensi del GDPR per includere le informazioni sul ricorso all’AI.

Tuttavia, anche nei casi in cui non siano trattati dati personali, il committente dovrebbe essere messo in condizione – prima della sottoscrizione del contratto – di disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare l’impatto dell’impiego dell’intelligenza artificiale sulla prestazione richiesta.

Inoltre sarebbe utile anche istituire e mantenere un registro interno degli usi (data, pratica, attività supportata, prompt/brief sintetico, revisione umana effettuata, decisioni assunte), conservando le versioni con commenti e scelte motivazionali per dimostrare che l’apporto decisivo è umano.

Come applicare bene l’art. 25: criteri pratici

Per applicare correttamente l’articolo 25, il punto centrale è capire quando un’opera può essere davvero considerata frutto dell’ingegno umano, anche se è stata realizzata con l’aiuto di strumenti di intelligenza artificiale.

Un criterio utile è quello della c.d. “dominanza creativa”: l’AI può suggerire, proporre bozze o alternative ma è sempre il professionista a decidere, selezionare, riscrivere, integrare e dare forma all’elaborato.

Se, eliminando l’intervento umano, il testo o il lavoro finale perde il suo carattere distintivo – il taglio, le scelte argomentative, l’architettura complessiva – allora significa che la vera impronta è quella dell’autore e l’opera resta tutelabile.

Un altro accorgimento pratico consiste nel predisporre, quando opportuno, una dichiarazione di paternità intellettuale. In questo documento andrebbe specificato che l’AI è stata utilizzata solo come strumento di supporto e che la responsabilità del risultato finale è interamente del professionista.

In questo modo si rafforza la trasparenza verso il cliente e, se necessario, si può dimostrare con chiarezza la titolarità dell’opera.

Esempi pratici

Vediamo alcuni esempi pratici: lo studio legale (contenzioso); commercialista (parere fiscale); consulente (white paper per un cliente corporate)

AI, professioni: studio legale (contenzioso)

Un avvocato usa un sistema di AI per:

  • mappare giurisprudenza rilevante;
  • riordinare i precedenti in una tabella;
  • suggerire una prima bozza di indice dell’atto giudiziario.

L’atto finale viene scritto e motivato dall’avvocato. Inoltre le citazioni sono verificate e la strategia processuale è autonoma.

Il cliente riceve un’informativa semplice chiara ed esaustiva che spiega che l’AI ha svolto funzioni di ricerca/organizzazione, ma non di decisione.
Gli esiti sono:

  • art. 13 rispettato (uso strumentale + informazione);
  • art. 25 rispettato (opera dell’ingegno umano).

Studio commercialista (parere fiscale)

Il team usa soluzioni di AI per:

  • confrontare circolari e prassi;
  • generare una bozza di schema del parere;
  • eseguire verifiche di coerenza sul testo.

Le scelte interpretative, gli esempi numerici e le conclusioni operative sono autonomamente redatti dal professionista.

Consulente (white paper per un cliente corporate)

Si usa l’AI per:

  • pulire il linguaggio;
  • uniformare grafica e titolazioni;
  • creare sommari.

Le tesi, la struttura narrativa e i casi d’uso sono sviluppati dal consulente. La copertina riporta: “Documento realizzato con ausilio strumentale di AI; contenuti, scelte e responsabilità sono dell’autore”.

AI: nelle professioni intellettuali non occorre temerla, ma governarla

La Legge 132/2025 definisce la struttura in modo netto:

  • ingegno umano al comando, AI come strumento;
  • fiducia del cliente sostenuta da trasparenza;
  • tutela d’autore legata al lavoro intellettuale effettivo.

Quindi, chi esercita professioni intellettuali non deve temere l’AI ma deve governarla.

Questo richiede policy, informativa chiara, tracce di controllo umano e consapevolezza del perimetro autoriale.

È un vero e proprio cambio di metodo non un orpello formale, quindi chi lo attua oggi sarà più credibile domani, davanti ai clienti e – se serve – davanti a un giudice.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

A
Giuseppe Alverone
Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024

Fondatore e amministratore unico di DATA FABER s.r.l.s., società specializzata in formazione, consulenza e progettazione sui temi della protezione dei dati, della sicurezza digitale e della gestione del rischio. Già Generale dei Carabinieri, DPO dell’Arma e Recruiter in ambito militare, oggi svolge l'attività di consulente, formatore e divulgatore nei campi della privacy, cyber security e governance del rischio. Laureato in Giurisprudenza (Università “La Sapienza” di Roma) e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna (Università di Roma Tor Vergata), con Master e Corsi di Perfezionamento all'Università Statale di Milano, ha alle spalle un percorso militare di eccellenza: Scuola Militare Nunziatella di Napoli, Accademia Militare di Modena, Scuola Ufficiali Carabinieri, Scuola di Guerra di Civitavecchia, oltre a specializzazioni in alpinismo, in paracadutismo e quale Ufficiale Perito Selettore (Recruiter in ambito militare). Oggi accompagna vertici pubblici e privati nel comprendere e applicare norme come GDPR e NIS 2, trasformandole in leve strategiche di difesa, reputazione e continuità operativa. È DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024, Auditor/Lead Auditor ISO 27001:2022, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto ASAPIENS e docente nei corsi propedeutici alla certificazione dei DPO. Autore di manuali e saggi tra cui “Quaderno operativo di cybersecurity e privacy”, “Il modello organizzativo NIS 2 (MONIS)”, “Compliance privacy: Percorsi per imprese e P.A.”, “La DPIA nelle smart city”, oltre a numerosi articoli su riviste specialistiche. Il suo lavoro unisce visione strategica, rigore giuridico e capacità operativa, con l’obiettivo di diffondere cultura e strumenti concreti per una protezione dei dati e una cyber security a misura di persone e organizzazioni reali.

P
Monica Perego
Consulente, Formatore Privacy & DPO

Who's Who

Argomenti

Canali

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
Leggi l'articolo Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
Leggi l'articolo PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
Leggi l'articolo Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
Leggi l'articolo Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
Leggi l'articolo Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
Leggi l'articolo Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
Leggi l'articolo Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
Leggi l'articolo PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
Leggi l'articolo Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Leggi l'articolo Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Leggi l'articolo PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Leggi l'articolo Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Leggi l'articolo PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Leggi l'articolo Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Leggi l'articolo PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Leggi l'articolo Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Leggi l'articolo Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Leggi l'articolo Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Leggi l'articolo Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Leggi l'articolo PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Leggi l'articolo PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Leggi l'articolo PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Leggi l'articolo Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Leggi l'articolo Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
Leggi l'articolo Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Leggi l'articolo Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Leggi l'articolo Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Leggi l'articolo Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Leggi l'articolo Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Leggi l'articolo Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
Leggi l'articolo PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Leggi l'articolo Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Leggi l'articolo PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Leggi l'articolo La trasformazione digitale degli ospedali
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Leggi l'articolo PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Leggi l'articolo Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Leggi l'articolo Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Leggi l'articolo Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Leggi l'articolo PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Leggi l'articolo PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
Leggi l'articolo Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Leggi l'articolo PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Leggi l'articolo Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Leggi l'articolo Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Leggi l'articolo PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Leggi l'articolo Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Leggi l'articolo Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Leggi l'articolo PNRR 2, è il turno della space economy
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
Leggi l'articolo FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Leggi l'articolo PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Leggi l'articolo Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Leggi l'articolo PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Leggi l'articolo PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Leggi l'articolo Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Leggi l'articolo Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Leggi l'articolo Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Leggi l'articolo PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Leggi l'articolo Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Leggi l'articolo Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Leggi l'articolo PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Leggi l'articolo PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Leggi l'articolo Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Leggi l'articolo Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Leggi l'articolo PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
Leggi l'articolo PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Leggi l'articolo Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Leggi l'articolo Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Leggi l'articolo Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Leggi l'articolo Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Leggi l'articolo Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Leggi l'articolo PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Leggi l'articolo Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
Leggi l'articolo Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
Leggi l'articolo PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
Leggi l'articolo Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
Leggi l'articolo Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
Leggi l'articolo PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
Leggi l'articolo Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
Leggi l'articolo Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
Leggi l'articolo Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
Leggi l'articolo Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
Leggi l'articolo PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
Leggi l'articolo Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Leggi l'articolo Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Leggi l'articolo PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Leggi l'articolo Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Leggi l'articolo PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Leggi l'articolo Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Leggi l'articolo PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Leggi l'articolo Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
Leggi l'articolo Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Leggi l'articolo Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Leggi l'articolo Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Leggi l'articolo PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Leggi l'articolo PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Leggi l'articolo PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Leggi l'articolo Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
Leggi l'articolo Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
Leggi l'articolo Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Leggi l'articolo Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Leggi l'articolo Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
Leggi l'articolo Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Leggi l'articolo Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
Leggi l'articolo Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
Leggi l'articolo PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Leggi l'articolo Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Leggi l'articolo PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Leggi l'articolo La trasformazione digitale degli ospedali
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Leggi l'articolo PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Leggi l'articolo Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
Leggi l'articolo Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Leggi l'articolo Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Leggi l'articolo PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Leggi l'articolo PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
Leggi l'articolo Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Leggi l'articolo PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Leggi l'articolo Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Leggi l'articolo Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Leggi l'articolo PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Leggi l'articolo Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Leggi l'articolo Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Leggi l'articolo PNRR 2, è il turno della space economy
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
Leggi l'articolo FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Leggi l'articolo PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Leggi l'articolo Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
Leggi l'articolo PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Leggi l'articolo PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Leggi l'articolo Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Leggi l'articolo Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Leggi l'articolo Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Leggi l'articolo PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
Leggi l'articolo Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Leggi l'articolo Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
Leggi l'articolo Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Leggi l'articolo Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Leggi l'articolo PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Leggi l'articolo PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Leggi l'articolo Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Leggi l'articolo Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
Leggi l'articolo PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
Leggi l'articolo PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Leggi l'articolo Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
Leggi l'articolo Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Leggi l'articolo Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Leggi l'articolo Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Leggi l'articolo Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Leggi l'articolo PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
Leggi l'articolo Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

  • Data scrapring e privacy

  • PRIVACY E AI

    Data scraping, dalle Autorità privacy le linee guida “globali” per la protezione dei dati

    30 Ott 2024

    di Chiara Ponti

    Condividi
  • Regolamentazione intelligenza artificiale

  • GDPR E TECNOLOGIA

    AI, innovazione responsabile a prova di privacy: le raccomandazioni della CNIL

    13 Feb 2025

    di Chiara Ponti

    Condividi
  • GDPR AI assicurazioni

  • la riflessione

    GDPR e intelligenza artificiale: ecco una “bussola” per il mondo assicurativo

    07 Mar 2025

    di Stefano Petrussi

    Condividi
  • AI officer: un presidio di legalità per l’uso responsabile dell'AI

  • INTELLIGENZA ARTIFICIALE

    AI Officer: un presidio di legalità per l’uso responsabile dell'AI

    23 Mag 2025

    di Pietro Boccaccini

    Condividi

Articolo 1 di 5